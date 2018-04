Český Telecom zruší vaše staré tarify. Chce nebo musí?

ČTÚ vydalo 25. dubna 2005 několik opatření, mezi kterými bylo i cenové rozhodnutí č. 01/2005 stanovující ceny regulovaných telekomunikačních služeb. V tomto cenovém rozhodnutí se pak v příloze 1 řeší nové regulované ceny za cenový plán pro bytovou stanici MINI, a cenové programy pro bytové a podnikové stanice.

Toto cenové rozhodnutí přikazuje Českému Telecomu, aby nabízel nejméně jeden základní cenový plán pro podnikové a nejméně jeden základní cenový plán pro bytové telefonní účastnické stanice a právě jeden cenový plán MINI. V praxi to tedy znamená, že Český Telecom může nabízet neomezeně mnoho cenových programů, ale musí nabízet také nejméně tři regulované tarify. Nové cenové rozhodnutí zároveň výslovně zakazuje převést účastníka na jiný cenový plán bez jeho souhlasu vyjma případů, kdy mu to svým rozhodnutím přikáže ČTÚ.

Cenové rozhodnutí Příloha č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005, Určené podmínky, část Obecné podmínky, bod 12 Účastníka přihlášeného ke konkrétnímu cenovému plánu nesmí poskytovatel převést na jiný cenový plán bez souhlasu účastníka. V případě plnění rozhodnutí ze strany Českého telekomunikačního úřadu, případně jiných správních úřadů, není třeba udělení souhlasu účastníka k převedení na jiný cenový plán. Poskytovatel musí účastníka předem seznámit s novými podmínkami. Poskytovatel postupuje tak, aby účastník byl převeden na srovnatelný cenový plán s ohledem na ceny a určené podmínky.

Co udělal Český Telecom?



Český Telecom zavedl nové tarifní programy Telefon Mini a Telefon Standard, které splňují podmínky stanovené cenovým rozhodnutím pro cenový plán pro bytovou stanici MINI (Telefon Mini) a cenový program pro bytovou stanici (Telefon Start) a představil také vlastní "neregulované" tarify, což mu cenové rozhodnutí samozřejmě umožňuje, Telefon Start, Telefon Volno a Telefon Volno Plus. Zároveň však také oznámil, že tímto ruší všechny staré cenové programy a své zákazníky automaticky převede na některý z nových cenových programů. A zdůvodnění? Český Telecom tvrdí, že mu to přikázalo ČTÚ, a to konkrétně v bodu 12 v části o Obecných podmínkách. přílohy č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005. Český Telecom také uvádí, že mu díky vydání tohoto cenového rozhodnutí vznikla dle zákona č. 526/1990 Sb. §7 odst. 1 povinnost převést cenový program zákazníka na nové ceny, které nejsou v rozporu s novými úředně stanovenými cenami.

Tento zákon se však dle §1 odst. 1 vztahuje pouze na uplatňování regulací (tj. regulovaných tarifů poskytovaných v rámci Univerzální služby) a kontrolu cen pro tuzemský trh. Na neregulované ceny tarifů jako byly např. Telefon 70, Telefon 120, Internet 780 apod. se neuplatňuje.

Zákon č. 526/1990 Sb., §7, odst. 1 Jestliže pro smlouvy platí ceny, které jsou v rozporu s úředně stanovenými cenami podle § 5 nebo s věcným usměrňováním cen uplatněným podle § 6 po vzniku smluv, smluvní strany jsou povinny sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v platnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí o úředně stanovených cenách nebo o věcném usměrňování cen.

ČTÚ vrací úder



Český telekomunikační úřad vydal v reakci na prohlášení Českého Telecomu hned dvě shodná a na sobě nezávislá stanoviska. První z nich nám dal přímo předseda ČTÚ, Ing. David Stádník, který zmiňované cenové rozhodnutí osobně podepsal a vydal a který ve správním řízení funguje jako odvolací orgán. V rozhovoru pro Mobil.cz přímo uvedl: „Cenová rozhodnutí a ostatně i všechna ostatní rozhodnutí našeho Úřadu nemohou mít zpětnou platnost, Ústava ČR to neumožňuje. To, jak bude postupovat Český Telecom, je čistě jeho interní záležitost.“



Další oficiální stanovisko poskytlo ČTÚ Sdružení obrany spotřebitelů ústy Ing. Miluše Ševerové, ředitelky odboru ekonomické regulace Českého telekomunikačního úřadu: „Cenovým rozhodnutím č. 01/2005 Úřad nezrušil stávající cenové plány poskytované společností Český Telecom a ani nenařídil Českému Telecomu, aby začal poskytovat novou strukturu cenových plánů a všechny účastníky převáděl na nové cenové programy. Postup, který zvolil Český Telecom, je zcela na jeho obchodním a strategickém rozhodnutí…“.

Obě dvě tato vyjádření orgánu státní správy, který vydal zmiňované cenové rozhodnutí, na které se Český Telecom odvolává, říkají, že ČTÚ Českému Telecomu nepřikázalo zrušit staré tarifní programy a že se jedná čistě o iniciativu Českého Telecomu.

Co na to Telecom



„Český Telecom jednoznačně odmítá názor, že nemusí ukončit platnost starých cenových programů a může je provozovat současně s novými pohodovými tarify. Původní cenové programy jsou v rozporu s Cenovým rozhodnutím a Český Telecom je povinen vše uvést do souladu. Všichni zákazníci budou informováni přílohou k vyúčtování a informace obdrží i na všech informačních kanálech Českého Telecomu, tzn. na infolince, v prodejnách i na internetových stránkách,“ říká včerejší tisková zpráva Českého Telecomu.





Jinýmy slovy, Český Telecom jednoznačně odmítá názory ČTÚ coby regulačního orgánu státní správy pro oblast telekomunikací a jeho předsedy, který říká, že zrušit staré tarifní programy nepřikázal a nepřikázal ani převod všech účastníků na nové tarifní programy. Český Telecom kromě toho dovozuje, že původní cenové programy, včetně neregulovaných jako byl Telefon 70, Telefon 120, atd., jsou nyní v nesouladu s cenovým rozhodnutím, kterým se: „vydává seznam telekomunikačních služeb s regulovanými cenami platnými pro určené prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) telekomunikačních služeb uvedených v tomto cenovém rozhodnutí,“ jak říká preambule cenového rozhodnutí č. 01/2005.

SOS varuje spotřebitele před vynucenou změnou tarifu



Včerejší tisková zpráva Sdružení na obranu spotřebitelů říká následující: „SOS spotřebitelům doporučuje, aby pečlivě zvážili, zda je pro ně nový cenový program opravdu výhodnější a až na základě této analýzy přistoupili ke změně. Z propagační kampaně Českého Telecomu se zdá, že Český Telecom zavádějícím způsobem informuje spotřebitele o obsahu Cenového rozhodnutí ČTÚ tak, aby své zákazníky přiměl přistoupit na změnu produktu.



„Těm, kteří nesouhlasí se změnou cenového programu a přesto jim podmínky budou změněny, SOS doporučuje obrátit se nejprve na Český Telecom a posléze na Český telekomunikační úřad,“ zdůraznil Karel Pavlík z SOS a dodal: „Z Cenového rozhodnutí ČTÚ totiž vyplývá, že účastníka, přihlášeného ke konkrétnímu cenovému plánu nesmí poskytovatel převést na jiný cenový plán bez jeho souhlasu.“



Kdo říká pravdu a kdo lže?



Je zřejmé, že tvrzení Českého Telecomu (společnosti regulované rozhodnutími ČTÚ) a tvrzení ČTÚ (regulátora trhu) jsou v rozporu. ČTÚ odmítá názor Českého Telecomu, že by mu přikázal zrušit staré tarifní programy a převést všechny zákazníky na nové tarifní programy. Český Telecom zase jednoznačně odmítá názor ČTÚ, že mu nebylo rozhodnutím přikázáno převést všechny uživatele starých tarifních programů na ty nové.



Je tu ale malý zádrhel, a to již několikrát zmiňovaný bod 12 přílohy č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005, který říká, že: „Účastníka přihlášeného ke konkrétnímu cenovému plánu nesmí poskytovatel převést na jiný cenový plán bez souhlasu účastníka.“ Vzhledem k tomu, že ČTÚ je orgán státní správy určený pro regulaci telekomunikačního trhu, vydalo toto rozhodnutí, podává jeho závazný výklad a rozhoduje o případném postihu za jeho porušení, lze předpokládat, že pokud by Český Telecom skutečně přistoupil k převádění účastníků na jiné cenové programy bez jejich souhlasu, může Českému Telecomu hrozit ze strany ČTÚ postih.

Vzhledem k tomu, že situace okolo této kauzy je dosti nejasná, požádali jsme všechny zúčastněné strany o odpovědi na naše doplňující dotazy týkající se argumentace pro již publikovaná tvrzení. Předpokládáme, že odpovědi na ně vám přineseme ještě během dneška. Sledujte proto Mobil.cz.