Český Telecom zneužívá dominantní postavení, tvrdí analýza

ECF (European-Czech Forum) je fórum sdružující Britskou obchodní komoru v ČR, Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru, Francouzsko-českou obchodní komoru, Nizozemskou obchodní komoru v ČR a Švédskou obchodní komoru v ČR. Mezi cíle ECF patří poskytování integračního know-how české podnikové sféře, stabilizace evropských investic v ČR a pomoc zahraničním investorům při hledání partnerských firem v ČR.

ECF však mimo jiné vydává i nejrůznější analýzy českého trhu, které mají posloužit zejména zahraničním investorům (jsou vydávány také pouze anglicky). V loňském roce to byla například analýza situace veřejných financí v ČR.

Neuspokojivá soutěžní situace na českém telekomunikačním trhu

Tak zní název zatím poslední analýzy ECF, která se nyní dostane do rukou zahraničních investorů, ale také pánů z Bruselu. Celá analýza v úvodu shrnuje základní fakta o situaci v oblasti pevných linek. Hned v počátku však ECF prohlašuje liberalizaci a deregulaci telekomunikačního trhu pouze za formální krok, přičemž vinu nepřisuzuje ani tak zákonům, jako jejich vymahatelnosti ze strany ČTÚ a ÚOHS a tolerování jednání Českého Telecomu ze strany obou úřadů.



„Netransparentní fungování českých regulačních orgánů (nerozhodnuté spory, chronická neaktivita, nedostatečný dohled nad trhem) a časté kontroverzní jednání Českého Telecomu samotného (spojování volných minut s měsíčním poplatkem, fiktivní technické problémy, ilegální nebo klamavé reklamy)vytvořili monumentální překážku k rozvoji českého trhu.“

Celá zpráva se však neodehrává jen v „řečnické“ rovině. ECF cituje přímo konkrétní články Evropské smlouvy, které jsou v ČR, ať již ze strany Českého Telecomu či ze strany českých úřadů porušovány.

V části zprávy nazvané Český Telecom zneužívá dominantního postavení a další pochybné praktiky tak ECF poukazuje na články 82 a 11 Smlouvy o Evropském společenství, které jsou podle jejího názoru v přímém rozporu s praktikami, které jsou v ČR tolerovány. „V některých tarifních programech Českého Telecomu existuje zřetelný cenový tlak, který znemožňuje alternativním operátorům konkurovat.

Ilegálním spojováním měsíčních poplatků a volných minu Český Telecom de facto porušuje české i evropské soutěžní právo,“ říká zpráva ECF, která pak následně poukazuje na směšně nízký rozdíl mezi tarify Home Standard a Telefon 70 a tarifem Home Zero. V závěru kapitoly se také ECF pozastavuje nad údajnými fiktivními technickými problémy, kterými Český Telecom zdůvodňuje pomalé aktivace Předvolby operátora (CPS).



Nečinnost českých regulátorů

Druhým bodem, nad kterým se ECF pozastavuje, je nečinnost českých regulátorů – tedy ČTÚ a ÚOHS. Zpráva přímo říká: „Neschopnost ÚOHS zastavit jasné zneužívání dominantního postavený na trhu ze strany Českého Telecomu znamenalo pro alternativní operátory významné prodloužení sporů a dodatečné ztráty zákazníků i peněz.“ Za touto tvrdou kritikou následuje výčet několika sporů, které ÚOHS (ne)řešilo a také příklad toho, jak se spory řešit mají – neboli známý případ balíčků telekomunikačních služeb v Rakousku, který tamní regulátor definitivně vyřešil během čtyř měsíců.

Kritika zákona o elektronických komunikacích

Kritika ze strany ECF se snáší také na Zákon o elektronických komunikacích, respektive jeho návrh. ECF zde upozorňuje na některé „nedodělané“ pasáže, které by bez dalších úprav při účinnosti tohoto zákona mohly přinést významné problémy. ECF proto navrhuje, aby poslanecká sněmovna při úpravách zákona věnovala dostatečnou pozornost těmto sporným pasážím.

Na stejné nedokonalosti v zákoně o elektronických komunikacích přitom nedávno upozorňovala i Asociace pro spravedlivou konkurenci a Senát ČR, který právě kvůli tomu zákon vrátil poslanecké sněmovně zpět k přepracování.

Co přinese analýza ECF v praxi?

Analýza ECF přichází v době, kdy u soudu leží jeden z největších soudních sporů o náhradu škody v novodobé historii ČR. Tele2, které žalovalo Český Telecom o 2,14 miliardy Kč + odškodnění za každý další den od podání žaloby, kdy Český Telecom nadále nabízí balíčky volných minut ve stávající podobě, poukazovalo na přesně stejné problémy, na které poukazuje i ECF.

Tele2 tak bude moci nepochybně použít analýzu ECF jako další důkaz u soudu. Analýza ECF však může být impulsem i pro další alternativní operátory, kteří zvažují žalobu na Český Telecom, nehledě na to, že ECF přímo říká, že za některé škody nese odpovědnost ÚOHS coby státní instituce. O tom, co vlastně analýza ECF přinese patrně rozhodne i to, jakou váhu této zprávě dá Evropská komise.