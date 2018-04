Český Telecom zlevňuje, ale není to zadarmo

Od prvního dubna platí všichni zákazníci Českého Telecomu za meziměstské hovory v nočních hodinách méně. Za minutu hovoru zaplatí podnikoví zákazníci a ti, kdo si aktivovali programy Home Standard a Home Maxi, jednu korunu, přičemž první minuta se platí celá a dále je účtována každá půlminuta. Domácnosti s programem Home Mini platí za minutu nočního meziměstského hovoru dvě koruny; účtuje se první minuta celá, dále každá půlminuta. Časové pásmo pro noční hovory je od 22. hodiny do 5. hodiny, každý den, tedy včetně víkendů a svátků. Nové cenové programy, které Český Telecom představil na začátku února a které měly platit právě od prvního dubna, se tak dočkaly první úpravy ještě dříve, než vstoupily v platnost.

Ceny pro domácnosti Cenový program Home Mini Home Standard Home Maxi měsíční poplatek 175 Kč 175 Kč 225 Kč měsíční poplatek - podvojná linka 100 Kč 100 Kč 130 Kč kredit (volné hovory) 90 Kč - Kč - Kč místní hovor - špička 2,90 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč místní hovor - mimo špičku 1,60 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč meziměstský hovor - špička 7,40 Kč 3,70 Kč 3,50 Kč meziměstský hovor - mimo špičku 3,40 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč meziměstský hovor - noční hodiny 2,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - špička 17,60 Kč 8,80 Kč 8,30 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - mimo špičku 15,20 Kč 7,60 Kč 7,60 Kč volání na mobilní telefon 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč špička: 7 - 19 h; mimo špičku: 19 - 7 h, víkendy, svátky; noční hodiny: 22 - 5 h, každý den ceny jsou za 1 minutu a jsou uváděny včetně DPH 5 %

Ke stejnému datu (1. dubna 2001) Český Telecom snížil také aktivační (zřizovací) poplatek z původních 3500 korun až na 2990 korun. Za tuto cenu si můžete nechat zřídit telefonní linku a dostanete bezdrátový telefon General Electric GE CT2-9634. Vybrat si může i další bezdrátové telefony nebo jeden ze dvou faxmodemů. Ceny za tyto balíčky najdete v tabulce. Bezdrátový telefon bude i nadále patřit Českému Telecomu – pokud se odhlásíte z jeho sítě, potom budete muset telefon či modem vrátit. Tato zvýhodněná nabídka platí jen pro ty zákazníky, kteří podepíší smlouvu na 18 měsíců. Jedná se vlastně o dotovaný bezdrátový telefon – tedy to samé, co nabízejí operátoři GSM s mobilními telefony.

Nabídka na zvýhodněnou aktivaci platí do 31. května tohoto roku nebo do vyprodání zásob. Součástí zvýhodněné nabídky je i odpuštění jednoho měsíčního poplatku a zřízení služeb Memobox Komfort plus (umožňuje zřídit až 20 podschránek) a Přesměrování hovorů zadarmo.

Ti zákazníci, kteří se odhlásili od sítě Českého Telecomu v období od 1. ledna 1999 do 28. února 2001, se mohou opět nechat připojit se slevou 500 Kč. Tato nabídka platí i bez úpisu na rok a půl. To znamená, že nejlevněji se tito zákazníci znovu připojí za 2490 Kč (při podepsání smlouvy na 18 měsíců) nebo za 3000 Kč (při podepsání standardní smlouvy).

Zrušeny byly i poplatky u některých druhů záznamové schránky Memobox. Zdarma jsou nyní všechny druhy Memoboxu s výjimkou Memobox Virtual a Memobox Profi. U těch byl snížen měsíční poplatek z 95 korun na 50 korun. Aktivace všech druhů schránek je zadarmo. Zrušeny byly také minutové poplatky za používání služeb Oznamování nových zpráv a Tisk faxových zpráv, pokud tyto služby použijete z telefonní stanice, pro kterou jsou aktivovány (tedy z vaší domácí stanice). Služba Oznamování nových zpráv volá zákazníkovi v definovaném časovém rozvrhu – samozřejmě pokud má v hlasové schránce nový vzkaz. Tisk faxových zpráv umožňuje faxovému zařízení přímo vytisknout (či uložit) faxy přijaté schránkou.

Ceny pro zákazníky z řad právnických osob (podniky, instituce) Cenový program Bussines Standard Bussines Bronze Bussines Silver Bussines Gold Bussines Platinum měsíční poplatek 255 Kč 255 Kč 255 Kč 255 Kč 255 Kč měsíční poplatek - podvojná linka 130 Kč 130 Kč 130 Kč 130 Kč 130 Kč kredit (volné hovory) - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč místní hovor - špička 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč místní hovor - mimo špičku 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč meziměstský hovor - špička 3,50 Kč 3,33 Kč 3,29 Kč 3,22 Kč 3,15 Kč meziměstský hovor - mimo špičku 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč meziměstský hovor - noční hodiny 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - špička 8,30 Kč 7,72 Kč 7,55 Kč 7,22 Kč 7,06 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - mimo špičku 7,60 Kč 7,60 Kč 7,37 Kč 7,22 Kč 7,07 Kč volání na mobilní telefon 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč špička: 7 - 19 h; mimo špičku: 19 - 7 h, víkendy, svátky; noční hodiny: 22 - 5 h, každý den ceny jsou za 1 minutu a jsou uváděny včetně DPH 5 %

Český Telecom se těmito kroky evidentně snaží povzbudit zájem zákazníků o svoje služby a zřizování nových linek. Za loňský rok totiž Český Telecom zřídil pouhých patnáct tisíc nových linek, což nelze i přes slova generálního ředitele Českého Telecomu Přemysla Klímy o saturaci (naplnění) trhu nazvat jinak než absolutním nezájmem nových zákazníků o Český Telecom.

Kamil Čermák, výkonný ředitel Českého Telecomu pro prodej a marketing, k cenovým změnám řekl: “Věřím, že zákazníci využijí naší nabídky, která jim umožní dosáhnout vysokého komfortu telefonování za cenu ještě nižší než doposud.” V současnosti je ale velmi těžké odhadovat, jak zlevnění mezinárodních hovorů v noci zapůsobí na zákazníky – ti totiž nechali cenové programy Českého Telecomu platné od dubna zatím téměř bez povšimnutí. Pro jiný než standardní cenový program se rozhodla pouhá dvě procenta zákazníků (přibližně 77 tisíc). Vybraným cenovým programem byl převážně nejlevnější Home Mini.

Přestože cenové změny jsou výhodné pro naprosté minimum zákazníků Českého Telecomu (nabídka bezdrátových telefonů se totiž starších zákazníků netýká a v noci volá meziměstsky málokdo), vypadá to, že se náš bývalý monopolní telekomunikační operátor konečně začíná učit tržnímu chování. Vždyť ještě před několika měsíci bylo téměř nemožné čekat, že Český Telecom bude zlevňovat hovorné (čest výjimce v podobě tarifu Internet 2001) a že vždy proklamovaná snaha o telefonním operátorovi s lidskou tváří nezůstane jenom u reklamních šotů a slov představitelů Českého Telecomu.