Český Telecom zlevnil zahraniční hovory Czech Direct

Jednorázový příplatek za službu Czech Direct snížil z dosavadních 63 korun na 39 korun od začátku dubna Český Telecom. Služba umožňuje prostřednictvím spojovatelky telefonovat ze zahraničí do České republiky na účet volaného. Cena za hovor odpovídá ceně volání z ČR do příslušné země podle cenového programu Home Standard plus jednorázový příplatek. Oznámil to mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Od dubna firma zlevnila také další služby a hovory, při kterých zákazníkům v rámci mezinárodního telefonního provozu asistují operátoři: obyčejný soukromý hovor z České republiky do ciziny (spojený operátorem), osobní hovor s vysláním doručovatele v zahraničí a hovor na účet volaného zahraničního účastníka. Již dříve Český Telecom zlevnil telefonování do zahraničí prostřednictvím služby Xcall do 26 zemí na 4,80 koruny za minutu.