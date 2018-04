Český Telecom získal povolení k digitálnímu vysílání

Povolení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) k zahájení pilotního provozu digitálního televizního vysílání získal Český Telecom. Informoval o tom mluvčí společnosti Vladan Crha. "Na vyjádření ČTÚ ohledně rozšíření telekomunikační licence umožňující zahájit komerční vysílání zatím čekáme," dodal.

Provoz telekomunikačních zařízení k experimentálnímu digitálnímu vysílání v Praze a Brně Telecomu již 20. dubna odsouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Povolení platí do 31. října letošního roku. "Pro nedostatek volných kmitočtů pro klasické sítě vysílačů středního a velkého výkonu realizujeme sítě vysílačů DVB-T buňkového charakteru o nižších výkonech. Hlavním požadavkem je plné zabezpečení služeb nejvyšší kvality příjmu v městských aglomeracích," uvedl Crha.

Experiment ověří funkceschopnost vysílacího rádiového zařízení a sítě Českého Telecomu. "Zároveň chceme zjistit reakce zákazníků na novou technologii a ověřit předpoklady rychlosti migrace na digitální vysílání," řekl výkonný ředitel Telecomu pro prodej Roman Stupka. Podle dřívějšího vyjádření firma může zahájit experimentální vysílání do tří měsíců od udělení povolení.

Experimentální terestrické digitální vysílání v současné době provozují České radiokomunikace a Czech Digital Group na základě licence, vydané RRTV v roce 1999 na dva roky s následným prodlužováním vždy o jeden rok. Současná platnost licencí obou firem vyprší 31. prosince 2004. Dva současné digitální multiplexy pokryjí v době spuštění přibližně 70 a 35 procent obyvatelstva republiky. Český Telecom žádal RRTV o povolení digitálního vysílání neúspěšně již v loňském roce. Rada však žádost zamítla, protože neodpovídala aktuální zákonné úpravě.

Jaká bude digitální televize?

Podle vládní koncepce digitalizace by měly v tuzemsku vzniknout tři programové skupiny, takzvané multiplexy. Jeden by patřil televizi Nova, další Primě a poslední by byl veřejnoprávní. Pro Primu by zřejmě vysílání zajišťovala Czech Digital Group a v případě Telecomu se nejčastěji hovoří o spojenectví s Českou televizí, pro kterou již nyní zajišťuje digitální distribuci signálu ze studií k vysílačům. ČRa poskytují podobnou službu Nově.

První komerční digitální vysílání by podle dřívějších odhadů ministerstva informatiky mohlo začít na přelomu tohoto a příštího roku. Digitální televizní vysílání přinese větší počet kanálů, interaktivní služby a možnost mobilního příjmu. Pro uživatele však bude rovněž znamenat nutnost pořídit si ke stávajícím přijímačům takzvaný set top box, jehož cena začíná na 4500 korunách pro koncového zákazníka.