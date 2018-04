Český Telecom zdražuje. Je výhodnější mobil, nebo pevná linka?

Vždy k 1. lednu dochází v České republice ke změně státem regulovaných cen. Tento proces se skrývá pod označením deregulace nebo úprava cen - zatím však šlo vždy o zdražování. Totéž lze prohlásit i o návrhu Českého Telecomu, kterým se mají upravit ceny za volání z pevných telefonních stanic.

Od ledna příštího roku zatím dominantní telefonní operátor Český Telecom (ČT) změní způsob účtování. Už nebudou účtovány impulsy - platit budete za každou provolanou minutu. Dosud stál jeden impuls 2,60 Kč.

místní hovory meziměstské hovory špička mimo špičku špička mimo špičku měsíční poplatek volné minuty Současné ceny Všichni účastníci 2,60 Kč/120 s 2,60 Kč/290 s 2,60 Kč/40 s 2,60 Kč/95 s 175 Kč 17 impulsů Nové ceny Cena za jednu minutu. První dvě minuty se platí celé Domácnosti 1,45 Kč 0,80 Kč 3,70 Kč 1,70 Kč 175 Kč 0 Podnikatelé 1,45 Kč 0,80 Kč 3,50 Kč 1,70 Kč 225 Kč 0 špička: 7 - 19 h mimo špičku: 19 - 7 h

První háček nového účtování je ukryt v nejkratších hovorech. Platí se sice za provolané minuty, jenže až po dvou minutách - ty totiž musíte zaplatit, i když mluvíte třeba jen pět sekund. Český Telecom už spustil kampaň upozorňující na nové ceny, tuto maličkost tam ale opomíná zdůraznit. Na druhou stranu je třeba říct, že při hovorech mimo špičku jsou u krátkých hovorů nové ceny příznivější. U místních hovorů mimo špičku až do třetí minuty, u meziměstských mimo špičku přibližně do čtvrté minuty.

Grafy prozradí vše

Velmi přesné grafy najdete na stránkách Českého Telecomu. Z nich je možné prostým pohledem odvodit, kdy jsou nové ceny výhodnější či nevýhodnější. Lze konstatovat, že místní hovory ve špičce jsou s novými cenami převážně dražší. Postupně se totiž střídají minutové úseky, kdy je výhodnější staré účtování. Při delších hovorech (od sedmi minut) se ale postupně stává nové účtování čím dál nevýhodnější. To zřejmě nepotěší podnikatele - ti ve velkých městech uskutečňují spoustu dlouhých místních hovorů právě ve špičce.

U místních hovorů mimo špičku jsou nové ceny nevýhodné od šestiminutových hovorů a rozdíl v neprospěch těchto cen s provolaným časem dramaticky narůstá. Pocítí to především domácnosti, protože ty uskuteční většinu místních hovorů právě mimo špičku. U meziměstských hovorů Český Telecom rozlišuje mezi podnikatelskými a domácími stanicemi. V obou případech jsou nové ceny nevýhodnější do první minuty hovoru - potom už zaplatíte vždy méně s novými cenami. Podnikatelské stanice mají u meziměstských hovorů ve špičce výhodnější cenu - z těch se bude volat ještě levněji. Potěšitelné jsou také ceny u meziměstských hovorů mimo špičku - až na několik málo krátkých úseků (vždy deset vteřin před každým původním impulsem) s nimi ušetříte. Nicméně diskuse nad tím, jestli ušetříte se starým nebo novým způsobem účtování, je zbytečná - vybrat si totiž nemůžete.

Nové ceny budou platit jen do 1. dubna 2001 - potom si domácnosti budou moci vybrat celkem ze tří cenových programů. Podnikům (právnickým osobám) bude Český Telecom snižovat ceny automaticky - v závislosti na tom, jak vysoké budou jejich účty.

Ceny od 1. dubna 2001 - návrh místní hovory meziměstské hovory špička mimo špičku špička mimo špičku měsíční poplatek volné minuty Málo volající 2,90 Kč 1,60 Kč 7,40 Kč 3,40 Kč 175 Kč 60 Kč Standard 1,45 Kč 0,80 Kč 3,70 Kč 1,70 Kč 175 Kč Top program 1,45 Kč 0,80 Kč 3,50 Kč 1,70 Kč 225 Kč špička: 7 - 19 h mimo špičku: 19 - 7 h Ceny jsou za jednu minutu. První dvě minuty se platí celé

Zatímco ceny platné od 1. ledna už Český telekomunikační úřad (ČTÚ) schválil (a případné stížnosti by tedy měly dopadat na jeho hlavu), k cenovým programům platným od dubna má výhrady - konkrétně k tarifu Málo volající. Podle mínění ČTÚ by měl tento cenový program obsahovat větší objem hovorů zdarma. V tomto programu je sice zdarma 60 Kč, což je více než nabízel za stejný paušál Český Telecom dosud (oněch 17 impulsů totiž bylo jen 44,20 Kč), ale minutové poplatky jsou doslova nehorázné.

Jak je to vlastně s volnými minutami obsaženými v paušálním poplatku? Nyní platíte měsíčně 175 Kč, zdarma můžete provolat 17 impulsů. To může být až 82 minut místního hovoru mimo špičku, 34 ve špičce. Od nového roku zaplatíte také 175 Kč, jen s tím rozdílem, že v tomto paušálu není obsažena ani minuta hovoru. Volné minuty u tří tarifů platných od 1. dubna vidíte v tabulce. Můžeme nad tím hořekovat, ale pokud ČTÚ tyto tři tarify schválí, máme smůlu. Tarif Málo volající si rozumně uvažující člověk nepořídí ani omylem a Top program se oproti Standardu vyplatí jen tehdy, když provoláte měsíčně 250 minut ve špičce mimo město. V žádném jiném případě se tento tarif nevyplatí. Upozorňuji, že se tu bavíme o tarifech pro domácnost, podnikatelské stanice mají trošku jiné ceny a tarify si vybírat nemůžou.

Je mobil výhodnější než pevná linka?

Při pohledu na ceny všech v současnosti fungujících operátorů (tedy i mobilních) je jasné, že u místních hovorů nemá Český Telecom konkurenci. Jenže u meziměstských hovorů už to tak jasné není. Mimo špičku je sice Český Telecom stále levnější (s výjimkou tarifu Málo volající), ve špičce (7 - 19 hodin) už mu mobilní operátoři šlapou vydatně na paty. Žádný sice nenabízí levnější volání do pevné sítě (výjimkou je Oskar se svou Dohodou s Oskarem), ale při volání do stejné mobilní sítě si můžete vybrat hned z několika tarifů, jejichž minutové sazby jsou nižší než meziměstská sazba Českého Telecomu. Jde o Oskartu, Oskar Dohoda s Oskarem, Paegas 120 Nonstop, Paegas 300 Nonstop, EuroTel Global, EuroTel Start a EuroTel Business.

Levněji můžete volat i s Twistem, pokud si aktivujete službu Twist Nej. Nevýhodou je, že volat tak můžete jen na jedno číslo v síti Paegas. S tarify Paegasu si můžete službu Nej aktivovat také, a potom budete volat jen za tři koruny na jedno číslo v jakékoliv síti. Pokud tedy máte ve špičce spoustu meziměstských hovorů na jedno číslo, uvažujte i o mobilním telefonu. V tom případě doporučujeme Oskartu - minuta hovoru přijde na 3,15 Kč, pořizovací cena se rovná nule.

Český Telecom opět argumentuje tím, že mezinárodní hovory budou od nového roku opět levnější. V důsledku proto celkové zdražení není tak výrazné. O kolik bude každý zákazník platit od Nového roku více, to pozná na vyúčtování a takto paušálně se to spočítat nedá.

Skutečnost, že pro volání ve špičce mezi městy je výhodnější mobilní telefon, je zřejmá.