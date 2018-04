Český Telecom zdražil textovky, ale zákazníky příliš neinformoval

Český Telecom v dubnu zdražil textové zprávy odesílané z telefonních automatů. Tato služba byla zavedena v červnu 2002, textovka stála 1,80 Kč, zaváděcí cena byla dokonce 0,90 Kč. Nová cena je 2,70 Kč za textovku poslanou do českých mobilních sítí. Jenže zákazníci se o tom zpravidla dozvěděli až v okamžiku, kdy textovou zprávu odeslali a automat jim odečetl z karty vyšší částku, než očekávali.

Podle tiskového mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy byla informace o zvýšení ceny zveřejněna v Telekomunikačním věstníku č.3, který vyšel 24. března tohoto roku. Média ji dostala kolem 1. dubna, tedy přibližně týden před zdražením. V době psaní tohoto příspěvku, týden po zdražení, jsme nenarazili v našem okolí na jediný telefonní automat, který by měl na svém informačním štítku informaci o nové ceně této služby.

Technické možnosti pro rychlé informování zákazníků přitom nové automaty mají. Rolující text na displeji v době hovoru však stále ještě upozorňuje na loňské ukončení platnosti starých telefonních karet, což je pro uživatele méně aktuální informace. Zbývá se jen ptát, zda byli zákazníci dostatečně a včas informováni. Žádnou tiskovou zprávu o zdražení Český Telecom nevydal.

Na druhou stranu zavedl Telecom ke stejnému datu hlasové krátké zprávy, které je možno od nynějška zasílat na libovolnou pevnou linku v České republice, čímž se rozšířila možnost zasílání SMS zpráv z veřejných automatů i na pevnou síť. Existují také další dvě nové služby. Výměnu karty bez nutnosti přerušení hovoru TRICK Follow on call (což ale dříve fungovalo na starších telefonních aparátech Schlumberger a Landis&Gyr, nijak se to nejmenovalo a nikdo to ve své době nenazýval službou), a dále možnost protelefonovat zbytek kreditu z karty TRICK, i když je nižší než cena, kterou by spojení v délce jednoho impulsu normálně stálo. Tuto službu nazývá Telecom Trick Poslední impuls. Podle tiskového oddělení průměrný uživatel používá kartu dva roky, takže průměrně každé dva roky budete mít při používání karty Trick šanci dostat jeden telefonní impuls za zvýhodněnou cenu.

Zdražením textové zprávy z telefonního automatu na 2,70 Kč se Telecom pokusil atakovat metu nejvyšší. Dražší SMSky má totiž už jen Go Original, Quatro Go a standardní tarif Twist, kde stojí jedna zpráva od 3 do 3,30 Kč. V ceně zprávy do zahraničí ovšem Telecom jasně vede. Odeslání jedné textovky pak stojí 10,80 Kč při platbě kartou Trick a 12 Kč při platbě mincemi. To je v mnoha případech cena vyšší než minutový hovor, při kterém toho lze někdy vyřídit mnohem více. Podle Telecomu ale tyto ceny odpovídají užitné hodnotě uvedených služeb pro potenciální uživatele.

Český Telecom prodal za první tři měsíce tohoto roku půl milionu karet Trick. V období od ledna 2001 do června 2002 prodával průměrně 327 tisíc starých telefonních karet za měsíc, což znamená pokles o necelou polovinu. S těmito čísly koresponduje i vyjádření ing. Jana Andera, vedoucího pracovníka prodeje oddělení telefonních automatů v Českém Telecomu, které nám před časem poskytnul: "Služba upadá, naší snahou je tento propad zastavit, naše služby zatraktivnit a přilákat nové zákazníky". Zdražení se v této situaci však zdá nejméně vhodným nástrojem pro zatraktivnění služby a přilákání nových zákazníků.