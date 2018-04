Český Telecom zavede cenové balíčky, slevy a časovou tarifikaci

ČIA -Český Telecom dnes oficiálně informoval o finálním návrhu těch cen telekomunikačních služeb, které podléhají regulaci podle telekomunikačního zákona. „Oproti letošní úrovni by mělo dojít ke zvýšení cen o 0,78 %," uvedl generální ředitel společnosti Přemysl Klíma. Nové ceny a související změny vstoupí v platnost od začátku příštího roku.

Návrh cen dosud neschválil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako regulátor trhu. Podle P. Klímy však mezi ČTÚ a Telecomem existuje víceméně shoda. Dominantní operátor totiž ani nevyužije rozmezí jednoho až čtyř procent, které mu ČTÚ pro zvýšení cen v příštím roce povolil. Letos Český Telecom zvýšil regulované ceny o 0,5 %.

Jednou z nejdůležitějších změn je zavedení časové tarifikace a odpovídajících minutových cen - dosavadní účtování podle tarifních impulsů tedy bude zrušeno. Časová tarifikace by měla umožnit zpoplatňování hovoru po minutách, půlminutách či dokonce po vteřinách tak, jak je běžné již v řadě vyspělých zemí. „Tento způsob účtování bude fungovat u všech zákazníků - tedy nejen u těch, kteří jsou již napojeni na digitální ústřednu," upřesnil tiskový mluvčí firmy Vladan Crha.

U místních hovorů bude účtováno vždy prvních 120 sekund hovoru, a to i v případě, že hovor bude kratší. Dále se už ale hovor bude počítat po 60 sekundách. U meziměstských hovorů činí minimální doba hovoru podléhající zpoplatnění 60 sekund, po uplynutí této doby se bude účtovat každých 30 sekund. U mezinárodních hovorů se po úvodních 60 sekundách bude počítat dokonce každá sekunda.

Český Telecom bude dále v příštím roce poskytovat adresné sociálně orientované slevy pro vybrané skupiny zákazníků, a to nad rámec uložený telekomunikačním zákonem. Jedná se o slevy pro účastníky odboje, jejich pozůstalé a pro osoby rehabilitované, slevy pro osoby nevidomé a osoby, které se bez cizí pomoci nemohou pohybovat. „Slevy jsou připraveny i pro příjemce důchodu, u nichž se jedná o jediný zdroj příjmu a jejichž důchod nepřesahuje stanovenou částku," řekl V. Crha.

Další novinkou je dubnové zavedení volitelných cenových programů pro podniky i domácnosti (tzv. balíčků) při současném odlišení cenových programů pro domácnosti a podnikové zákazníky.

Cena místního hovoru bude 1,45 Kč za minutu v silném provozu (tj. všední dny od 7:00 do 19:00 hodin) a 0,80 Kč ve slabém provozu (ve všední dny od 19:00 do 7:00 hodin, o víkendech a svátcích po celý den). Meziměstské hovory budou stát 3,50 Kč za minutu v silném a 1,70 Kč za minutu ve slabém provozu. Tyto ceny však platí pouze od ledna do konce března. Od začátku dubna pak budou označeny jako jeden z volitelných programů (Standard), zatímco u dalších volitelných programů se ceny za minutu hovoru budou lišit podle celkového objemu hovorů.

U zákazníků z řad podniků dojde k nárůstu ceny za používání hlavní telefonní stanice (měsíčního paušálu) z 175 Kč na 225 Kč, který má však být kompenzován zlevněním meziměstských a mezinárodních hovorů.

Pro podnikové zákazníky je od 1. dubna 2001 připraveno pět variant cenových programů, odstupňovaných podle objemu hovorů a s odpovídajícími rozdílnými cenami hovorného. Cenový model platný od začátku roku bude nadále nabízen jako standardní program.

U cen pro domácnosti nedojde k žádnému zvýšení měsíčního paušálního poplatku - zůstane tedy na 175 Kč. I domácnosti budou moci od 1. dubna využívat jeden ze tří volitelných cenových programů. „V souvislosti s tím dochází od 1. ledna ke zrušení 17 plošně poskytovaných volných impulsů. V rámci jednoho ze zmíněných volitelných programů však budou moci domácnosti využívat hovorový kredit ve výši 60 Kč," uvedl V. Crha.

Jednotlivé varianty cenových programů pro domácnosti zohledňují jak rozdílný objem, tak i strukturu hovorného - první z programů bude určen pro „málo volající", druhý je nazván „Standard", třetí „TOP program" je určen pro klienty s větším objemem hovorů. Právě „málo volající" uživatelé budou moci využít volný kredit ve výši 60 Kč, ale mají oproti ostatním uživatelům vyšší cenu hovorů - například minuta místního hovoru v silném provozu je přijde na 2,90 Kč.

Od 1. ledna by také mělo dojít k dalšímu snížení cen mezinárodních hovorů, a to zejména do nejčastěji volaných zemí. Podle generálního ředitele Českého Telecomu Přemysla Klímy však ještě nejsou všechna příslušná jednání ukončena, proto zatím nelze uvést konkrétní ceny.