Český Telecom zavádí nové cenové programy

Home zero je program určený pro domácnosti. Oproti dosavadním balíčkům služeb nezahrnuje hovorový kredit (volné minuty), měsíční paušál pro samostatnou linku činí 279,- Kč (oproti 299,- Kč za Home standard). Místní hovory programu Home zero stojí ve špičce i mimo špičku stejně jako v tarifu Home standard (1,40 Kč/0,70 Kč). Meziměstské hovory Home zero (ve špičce 3,30 Kč/ mimo špičku 1,60 Kč/ v noci 1,-) jsou oproti Home standard (3,65/1,70/1,- Kč) levnější. Podle stejných principů byl připraven cenový program Business zero, který je určen firmám. Také v tomto případě není při měsíčním paušálu 379,- Kč součástí programu hovorový kredit. V progranu Business zero zaplatí zákazníci za místní volání 1,40 Kč ve špičce, 0, 70 Kč mimo špičku, za meziměstské 3,00 Kč ve špičce, 1,60 mimo špičku a 1,- Kč v noci. Tarif lze srovnat se stávajícím Business standard, v němž paušál činí 399,- Kč, ceny místního volání jsou 1,40 Kč/0,70 Kč, ceny meziměstského 3,40/1,70/1,- Kč.