Český Telecom zachránil ministr Peltrám. Za jakou cenu?

Včera jsme vám přinesli článek postavený na reálném předpokladu - pokud SPT Telecom nedostane výjimku na prodloužení tarifu Internetu 99, poruší ihned příchodem nového roku zákon (. Jak se zdá, SPT Telecom z prekérní situace vybrusil a Český Telecom nezačne svůj život konfliktem se zákonem.

Ačkoliv ČTÚ původně nehodlalo prodloužit výjimku z očíslovacího plánu, na jejímž základě SPT Telecom směl provozovat tarif Internet 99, v celém dění nastal zásadní obrat.

Podle doposud oficiálně nepotvrzených informací SPT Telecom dostal prodloužení výjimky a to až do 31.3.2000, tedy o plné tři měsíce oproti původnímu plánu. Výjimku však kupodivu nepodepsal vrchní ředitel ČTÚ David Stádník, jak by mu jako regulátorovi trhu příslušelo, ale přímo ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám.

Otevřeně řečeno je tento postup docela neobvyklý. Kromě toho, že ČTÚ je regulátorem telekomunikačního trhu, je také alespoň symbolicky nezávislé na výkonu akcionářských práv, které se k ministerstvu dopravy a spojů váží. Doposud ministr Peltrám vždy ctil stanovisko ČTÚ jako rozhodnutí povolané autority, proto je nyní značným překvapením, že by ministr Peltrám výjimku pro SPT Telecom podepsal bez vědomí šéfa ČTÚ.

Pokud opravdu ministr Peltrám výjimku podepsal, tak SPT Telecom žádný skandál nehrozí - Internet 99 může vesele provozovat až do konce března.

Nicméně nezasvědcený jedinec by se mohl domnívat, a dozajista nesprávně, že ředitel SPT Telecom zdvihl telefonní sluchátko a odpustek si objednal u ministra, když ho nemohl dostat u regulátora. K takovým situacím ale ve vyspělých zemích nedochází.