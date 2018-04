Český Telecom vydělal za loňský rok 5,6 miliardy

Zadluženost Telecomu loni klesla přibližně o polovinu. Za povšimnutí však stojí také nárůst tržeb Eurotelu z nehlasových služeb. Jak si tedy loni vedl Český Telecom spolu s Eurotelem?

Jaké byly příjmy Telecomu

Český Telecom loni zaznamenal výrazně zvýšenou poptávku po ADSL. Celkový počet ADSL přípojek vzrostl o 86 tisíc, nicméně poté, co Český Telecom pokryl svým ADSL většinu území ČR lze předpokládat, že v letošním roce bude nárůst mnohem výraznější. Taktéž Eurotel se v oblasti vysokorychlostního internetu poměrně činil a od sprnového spuštění CDMA2000 1xEV-DO získal 30 000 uživatelů této služby. Úspěšnost celé skupiny Českého Telecomu nejlépe ilustrují finanční ukazatele uvedené v tabulce na konci článku. Jedná se o konsolidované výsledky celé skupiny (včetně Eurotelu). Finanční výsledky samotného Eurotelu budou oznámeny pravděpodobně v průběhu března a oproti loňskému roku je očekáván mírný růst některých ukazatelů.

Nadprůměrná EBITDA marže

Český Telecom dosáhl loni mimořádně vysoké EBITDA marže. Ta je jedním z klíčových ukazatelů ekonomické výkonnosti společnosti. Pokud bychom měli srovnat tento ukazatel i u dalších dominantních operátorů zemí Visegrádské čtyřky, pak polský dominantní operátor ve stejném období dosáhl 43% a maďarský dominantní operátor 37%. Finanční výsledky Slovak Telecomu za rok 2004 zatím nebyly zveřejněny. Firmě se navíc díky redukci počtu zaměstnanců a restrukturalizací firemních procesů a jejich částečným outsourcováním podařilo významným způsobem zvýšit výnos na zaměstnance, což je taktéž jeden z klíčových ukazatelů.

Analytik Martin Nejedlý komentoval finanční výsledky Českého Telecomu následovně: „Dobré ziskové ukazatele se firmě daří držet především díky důrazné úspoře nákladů a zefektivňování interních procesů, které znamenají růst produktivity. Přispívá k tomu další outsourcing či odprodej neklíčových činností, snižování počtu zaměstnanců, odprodej majetku či již zmíněný společný postup a řešení s Eurotelem. Stoprocentní vlastnictví uspokojivě fungujícího Eurotel se rovněž podílí na dobrých finančních výsledcích.

Snižování dluhů

Poté, co Český Telecom odkoupil ve listopadu 2003 zbývajících 49 % Eurotelu, byla otázka snižování zadlužení společnosti jednou z těch klíčových. Nyní Český Telecom oznámil, že se mu zadlužení během loňského roku podařilo snížit téměř na polovinu, a to na 25,5 miliardy Kč, což představovalo pokles hrubé míry zadluženosti z 50% (za rok 2003) na 28%. Podíl syndikovaného úvěru na nákup Eurotelu z celkové míry zadlužení společnosti se snížil z 26 miliard Kč na 8,5 miliardy. Český Telecom přitom v loňském roce schválil výplatu dividendy ve výši 5,475 miliardy Kč.

Jak to bude letos?

Český Telecom i Eurotel se chtějí letos orientovat zejména na zvyšování příjmů z datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Stranou však nemají zůstat ani služby hlasové. Obě společnosti se nyní chtějí soustředit zejména na efektivní využití loňských investic do ADSL potažmo CDMA2000 1xEV-DO. Český Telecom si také hodně slibuje od nového zákona o elektronických komunikacích, který měl vstoupit v platnost již loni v květnu, nicméně v současné době stále leží v Poslanecké sněmovně, a to poté, co jí ho Senát ČR vrátil k přepracování. Český Telecom přitom v implementaci nového zákona (za předpokladu, že bude v souladu se směrnicemi EU) vidí možnost dalších investic do síťové infrastruktury.

Pro letošní rok by mohla být významná také loni představená koncepce Digital Home a Digital Business, kterou významným způsobem podpořil kontrakt se společností Microsoft „Z hlediska budoucího rozvoje udělal Telecom dobrý krok s přípravou řešení pro digitální svět, kde se obecně čeká velký růstový potenciál, a to jak v sektoru podnikatelském tak i u domácností. Síla spojení pevné a mobilní komunikace bude dále podpořena strategickým spojenectvím s Microsoftem,“ míní Nejedlý. Finanční výsledky Českého Telecomu spolu s výhledy na letošní rok každopádně vypadají nad míru pozitivně a mohou tak ještě zvýšit hodnotu Českého Telecomu a tedy i kontrolního balíku akcií, který v současné době prodává Fond národního majetku.