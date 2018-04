Český Telecom vybral firmy pro zpětný leasing vozů

Společnosti Business Lease a LeasePlan ČR zvítězily ve výběrovém řízení na zpětný leasing 2000 vozů z celkem 5000 vozů autoparku Českého Telecomu. Každá z firem v rámci outsourcingu odkoupila 1000 vozů. ČIA o tom informoval mluvčí Telecomu Vladan Crha. Objem zakázky však odmítl zveřejnit.

Podle Crhy očekává Telecom díky získání hotovosti zlepšení provozní flexibility a přínosy v oblasti provozních nákladů a investičních výdajů. "Úspora nákladů však oproti jiným případům outsourcingu není hlavním cílem," řekl ČIA mluvčí. "Outsourcing autoparku jsme zvažovali již delší dobu s cílem více se soustředit na hlavní předmět činnosti, a posílit tak celkovou efektivitu společnosti," uvedl finanční ředitel Telecomu Juraj Šedivý.

Transformační program, v jehož rámci Telecom přistupuje ke zvyšování efektivnosti i formou outsourcingu, firma zahájila ke konci loňského roku. První fáze programu potrvá do letošního června. Další je plánována na druhé pololetí 2004, od ledna do června 2005 pak proběhne poslední, třetí etapa. V rámci transformace firma do roku 2005 propustí zhruba 4000 zaměstnanců. Jejich konečný počet ke konci roku 2005 by měl včetně Eurotelu činit maximálně 9,5 tisíce.