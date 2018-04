Český Telecom: Volejte nonstop za paušál

Za hovory na mobil se bude platit zvlášť, stejně jako za připojení na internet.

MF DNES to potvrdil zdroj z Českého Telecomu, zapojený do příprav nové služby. Začít se má už na jaře, nabídka bude i pro firmy.

„O podobných službách uvažujeme, ale nabídku oznámíme, až začneme konkrétní produkt nabízet zákazníkům,“ říká bez bližších detailů mluvčí Telecomu Martin Žabka.

Telecom vychází z úspěšného tarifu Telefon Volno, kde za necelých 430 korun nabízí volání bez dalších poplatků mimo špičku, tedy v noci a ve svátky. Tuto službu Telecomu podle posledních informací využívá přes půl milionů domácích zákazníků.

Nové hovory za paušál po celý den by měly být jedním z prvních kroků k ohlášenému spojení Telecomu a Eurotelu. Nová společnost Telefonica O2, do níž se během letošního roku pevný i mobilní operátor sloučí, by měla začít časem lidem nabízet podle jejího šéfa Jaimeho Smitha balíčky služeb kombinující nejen telefonování pevné a mobilní, ale i přístup na internet a televizi.

Kromě volání za paušál chce údajně Telecom ještě do pololetí sloučit ceny místního a meziměstského volání, a zavést tak jednotnou cenu po celé republice.

Tato zprává není aprílová. redakce Mobil.cz

Oba nápady Telecomu předcházejí návrhu telekomunikačního úřadu, který hodlá přestat regulovat ceny Telecomu. O tomto návrhu se však teprve jedná.