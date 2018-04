Český Telecom už patří Španělům!

Španělský operátor v tendru porazil švýcarský Swisscom a společnost Belgacom. Nabídku čtvrtého konsorcia Blackstone / CVC / Providence a France Télécomu privatizační komise nehodnotila, protože skupina si kladla podmínky, které mohly vést ke krachu prodeje, nebo snížení kupní ceny.

Vítězná nabídka Telefóniky předčila očekávání vlády i analytiků. V přepočtu 502 korun na akcii znamená zhruba čtvrtinovou prémii nad kurz v době podávání nabídek. Podle Hospodářských novin dostane vedení Telecomu prémie ve výši 360 milionů korun. To ale pouze v případě, že Španělé získají společnost za nabízených 82,6 miliardy. více zde

Jak bude vítěz platit

Telefónica by měla uhradit desetinu z kupní ceny do čtyř dnů od doručení podepsané kupní smlouvy. Zbytek má firma zaplatit do deseti dnů po splnění odkládacích podmínek, kterými jsou zejména schválení ze strany Evropské komise a tuzemských regulátorů. Telefónica by měla za Telecom zaplatit v eurech přepočítaných podle kurzu 30,09 Kč/EUR přes zvláštní účet centrální banky. V případě nevypořádání transakce firmě hrozí pokuta deset procent prodejní ceny.

I po prodeji svého podílu si chce stát tři roky ponechat v Telecomu jednoho zástupce v dozorčí radě. Součástí prodávaného balíku by měla být i zlatá akcie, ke které se váží zvláštní práva, například možnost vetovat některá rozhodnutí.

Fond národního majetku, který při prodeji stát zastupuje, chce prodej dokončit v prvním pololetí letošního roku. Smlouvu s Telefónikou chce s vládou uzavřít těsně po polovině dubna. Peníze z transakce využije pro financování fondů dopravy a bydlení, na nápravu ekologických škod a procento poputuje na rozvoj širokopásmového internetu.

Kam půjdou peníze?

"Asi nejlepší variantou je nechat si peníze na důchodovou reformu, případně část peněz použít na infrastrukturu, která stále trpí nedostatkem peněz," řekl hlavní analytik ČSOB Petr Dufek. Rozhodně nejhorší by podle něj bylo použít peníze z prodeje na spotřebu.

Fond národního majetku zatím přesně nestanovil, jak výtěžek z privatizace rozdělí. Podle místopředsedy FNM Pavla Kuty však lze s penězi počítat jako se zdrojem financí pro fondy bydlení a dopravy či likvidaci ekologických škod. Vláda již dříve rozhodla, že procento z ceny, tedy přes 800 milionů korun, získá ministerstvo informatiky na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu.

Jak to vidí analytici?

Cena, kterou španělská společnost Telefónica nabídla za většinový podíl v Českém Telecomu, je možná až příliš vysoká. Tvrdí to analytici, kteří nabídku Telefóniky posuzují. Španělský podnik je ale přesvědčen, že je strategicky výhodné vstoupit do rozšířené části Evropské unie. Španělé nabídli vyšší cenu než se všeobecně očekávalo.

Co víme o projektu španělského operátora? Telefónica, ve svém projektu uvádí, že nehodlá prodat dceřinou firmu Telecomu Eurotel. Společnost neuvažuje ani o tom, že převede splácení kupní ceny na Český Telecom, což by znamenalo významné zadlužení tuzemského dominantního operátora. ČTK to řekl zdroj obeznámený s obsahem nabídky. Naopak je pravděpodobné, že Telefónica využije ke splácení kupní ceny dividendy z Telecomu," dodal zdroj.

Kudy půjde Telefónica dál?

"Na Latinskou Ameriku jsme se zaměřovali zhruba v posledních deseti letech. Náš základní podnikatelský plán se ale nezměnil. I nadále budeme vyhledávat investiční příležitosti všude, kde by se mohly vyskytnout," řekl vysoce postavený zástupce Telefóniky. Teď podle něj nejvíce příležitostí skýtá rozšířená Evropská unie.

Podle nedávné zprávy americké investiční banky Morgan Stanley jde španělský podnik zřejmě správným směrem. "Pokud si Telefónica dokáže v příštích dvou až třech letech vybudovat kvalitní skladbu aktiv ve východní Evropě a jižním Středomoří, nakonec by to mohla být správná strategie," uvedla nedávno banka. Zástupci Telefóniky sdělili, že k finančnímu zotavení by částečně použili i dividend, které Český Telecom vyplácí.

Kdo chtěl všechno koupit Český Telecom?

Pro přehlednost jsme pro vás připravili tabulku s krátkými profily čtyř finálních zájemců o státní podíl v českém dominantním operátorovi.