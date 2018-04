Český Telecom úspěšně přečísloval telefonní síť

Úspěšně přečíslována byla v noci ze soboty 21. na neděli 22. září 2002 veřejná telefonní síť v České republice. V síti Českého Telecomu tak byla změněna čísla téměř 3 800 000 telefonních linek. Proces přečíslování veřejné telefonní sítě lze vzhledem k rozsahu a náročnosti považovat v historii českých telekomunikací za unikátní.

„S průběhem i výsledkem přečíslování jsme spokojeni. Úpravy na všech telefonních ústřednách proběhly ve stanoveném čase a bez komplikací,“ uvedl Petr Slováček, výkonný viceprezident pro sítě Českého Telecomu . „Během přečíslování se vyskytly drobné problémy s telefonními linkami policie na severu Čech. Zde jsme spojení vyřešili alternativním způsobem, ve tři hodiny ráno tak byla síť v celé České republice plně funkční“, dodal.

Pracovníci Českého Telecomu budou i v nejbližších dnech důkladně testovat přečíslovanou síť, aby bylo možné trvale garantovat stoprocentní kvalitu poskytovaných služeb. Zvýšená pozornost bude věnována především linkám 1180, 14111, 800 123 456, 800 111 111, kde zákazníci získávají informace o přečíslování nebo o podobě nových telefonních čísel. Český Telecom v těchto dnech posílil jejich kapacitu o desítky až stovky procent a je připraven ji flexibilně upravovat podle zatížení.

V Centru řízení sítě Českého Telecomu byl dnes v noci přítomen také generální ředitel společnosti Přemysl Klíma. “Učinili jsme všechny možné a dostupné kroky pro hladký průběh celého procesu přečíslování pevné telekomunikační sítě po technické stránce. V co nejširší míře a různými způsoby jsme také informovali a poskytli podporu našim zákazníkům“, řekl.

Zájem o informační zdroje o nových telefonních číslech a o přečíslování vůbec mezi zákazníky dále roste. Speciální internetovou stránku Českého Telecomu www.telecom.cz/precislovani například dnes ráno zhlédlo přibližně pětinásobně více návštěvníků, než v posledních dnech. Na bezplatnou linku 800 111 111 (do včerejška 0800 111 111) se například od dnešní půlnoci do cca 11:00 hodin dopoledne dovolalo zhruba 6 000 zákazníků. Nejvíce se zajímali o nový tvar telefonního čísla, o způsob volání ze zahraničí do České republiky, o změny přístupu na internet a o úpravu přístupového čísla služby Xcall.

V provozu je nadále samozřejmě informační linka o nových telefonních číslech 14111 a standardní informace o aktuálně platných telefonních číslech 1180.

Veřejná telefonní síť v České republice byla přečíslována na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který tím reagoval na doporučení Mezinárodní telekomunikační unie. Týká se všech telefonních stanic v pevné i mobilní síti. Komplexní přečíslování telefonní sítě slaďuje český plán telefonních čísel se standardy Evropské unie, vytváří prostor pro využití nových služeb a je jednou z podmínek pro vytvoření plně liberalizovaného prostředí, protože umožní vstup konkurenčních provozovatelů na telekomunikační trh.