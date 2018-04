Český Telecom si stěžuje na konkurenci

Český Telecom podal trestní oznámení na některé prodejce konkurence kvůli podezření z nekalé soutěže a podvodu. Telecomu se nelíbí, že prodejci se při nabídce služeb vydávají za jeho pracovníky, uvedl mluvčí firmy Vlastimil Sršeň. Podle posledních informací Telecom napadl chování například zástupců firem Czech On Line a Tele2, ale i dalších operátorů. Ti však kritiku odmítají.

Chce Telecom nápravu, anebo se jen dostat do médií? Žaloby jsou vždy vděčným tématem pro novináře. A na českém telekomunikačním trhu bylo z tohoto pohledu už vážně dlouho ticho. Předtím tu však žaloby, stížnosti a pocity ublíženosti jen lítaly. Jak vše nakonec dopadne, se uvidí, až policie vyšetří všechny podrobnosti, jestli vlastně skončí kauza pouze stížností anebo žalobou o náhradu škody.

Obrázky jedou na mobil

Počet uživatelů, kteří posílají multimediální obrázkové či zvukové zprávy MMS, se proti loňsku zvýšil až na trojnásobek. Podle vyjádření operátorů podobným tempem rostou i jejich příjmy z těchto služeb. Průměrný uživatel služby MMS pošle podle statistiky společnosti T-Mobile za měsíc zhruba čtyři zprávy. Zákazníci Oskara, kteří mají mobilní telefon s fotoaparátem, posílají většinou přes MMS obrázky, které sami nafotí.



Zábavní obsah pro mobilní telefony jako jsou různá zvonění, obrázky nebo hry se těší velké popularitě. Klienti chtějí od operátorů stále nové služby, a tak je firmy nabízí. A logicky z toho vyplývají větší zisky.

Oskarů už jsou dva miliony

Nejmladší mobilní operátor Oskar Vodafone jako poslední z tuzemských hráčů překonal hranici dvou milionů zákazníků. Trvalo mu to pět let. Dosáhl hranici dvou milionů uživatelů téměř dvakrát rychleji než Eurotel a vyrovnal se tempu růstu T-Mobilu. Oba rivalové Oskara, kteří na trhu působí o čtyři roky, respektive o devět let déle, již překonali v počtu aktivních mobilních telefonních čísel čtyřmilionovou hranici. T-Mobile uváděl v pololetí 4,46 milionu klientů a Eurotel 4,42 milionu.



Později, ale přece. Je nejmladší, ale přitom nejaktivnější, zdá se. A dva miliony zákazníků mu sluší. I když z hlediska struktury se jedná povětšinou o studenty a u firemní klientely především o menší až střední podniky. Zákazníci se ale zřejmě na tuzemském telekomunikačním trhu ještě protočí - jednak kvůli přenositelnosti čísel a také kvůli novým vlastníkům právě Oskara a také Eurotelu.

S mobilem už i vysoko v oblacích

Dvě evropské letecké společnosti se chystají v příštím roce jako první nabídnout cestujícím možnost používat mobilní telefony na palubách svých letadel při letech po západní Evropě. Patří mezi ně TAP Air Portugal a britská firma bmi. Ty se dohodly na zavedení hlasových a textových služeb pro mobilní telefony se švýcarskou technologickou společností OnAir. Systém firmy bude použit v letadle Airbus 321 a Airbus 320.



I když bylo používání telefonů v letadle zakázáno kvůli obavám, že mohou rušit navigační systémy a také kvůli terorismu, nyní to vypadá, že aspoň částečně jsou problémy odstraněny. Službu nejdříve společnosti vyzkouší tři měsíce jen v některých letounech. Uživatelé mobilů a dalších bezdrátových přístrojů s roamingem by pak měli moci přijímat a uskutečňovat hovory za pomoci základnové stanice na palubě letadla. Službu budou moci používat od chvíle, kdy se letadlo dostane do výše 10.000 stop, tedy 3000 metrů.

Telefónica má více Telecomu

Španělská společnost Telefónica zvýšila v povinném odkupu akcií od menšinových akcionářů podíl v Českém Telecomu na necelých sedmdesát procent z původních 51,1 procenta akcií. Za celkem 917 milionů eur (26,8 miliardy korun) koupili Španělé 59 milionů akcií.



Překvapení. Jen tak se dá nazvat akce Telefóniky - tedy získání o tolik většího podílu v Telecomu. Cena, kterou za akcii Španělé nabídli, byla totiž podle analytiků pod skutečnou hodnotou. Přesto to zřejmě některým menšinovým akcionářům stálo za to, cenné papíry prodat. Přesto zdá se zůstanou akcie Telecomu stále obchodovatelné na burze, protože jich malí vlastníci stále drží dostatek. Aspoň něco...

Slováci spustili UMTS

Mobilní operátor Orange Slovensko spustil testování mobilní sítě třetí generace UMTS. Komerčně ho svým klientům chce nabídnout do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Nová síť umožní videohovory, rychlý přístup na internet či sledování televize na mobilu, Investice do nové sítě v letošním roce dosáhnou podle šéfa operátora stovky milionů slovenských korun, v příštím roce stoupnou na miliardy korun. Za licenci zaplatila společnost bezmála 1,5 miliardy korun.



Třetí generace láká každého operátora. Pro každého, kdo ji v dané zemi nabídne jako první, to znamená určitou prestiž a reklamní výhru. Orange službu testuje zatím v Bratislavě, do konce roku ji chce rozšířit také do dalších měst. Dodavatelem infrastruktury pro slovenského operátora jsou společnosti Nokia, Alcatel a Nortel Networks.