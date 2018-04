Český Telecom shodil Oskara

Když se ve středu nemohli uživatelé sítě Oskar na severní Moravě dovolat, začali v první řadě proklínat svého operátora. Tentokrát ovšem za jejich nespokojenost mohl Oskar jen částečně. Hlavní díl viny totiž padá na hlavu Českého Telecomu (ČT), který zajišťuje pevné spojení mezi Oskarovou BSC a ústřednou.

„V průběhu ranních hodin dne 6.12. došlo k poruše přenosu signálu v některých částech Ostravska. Tyto nedostatky byly způsobeny technickou závadou na přenosovém zařízení externího dodavatele Českého Mobilu,“ uvedl tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský.

V inkriminovaném regionu má totiž Oskar u ČT objednané spojení optickým vláknem, jehož realizace ovšem ještě není u konce. Proto zatím funguje náhradní řešení, představované SDH mikrovlnným spojem. Právě ten ve středu zklamal.

Část této mikrovlnné linky na straně ČT se dostala do problémů, když přestal fungovat radiový okruh. Běžnou praxí je mít tyto komponenty zálohované. V tomto případě ovšem záložní okruh chyběl, a tak byl přenos přerušen. Oskar mohl přejít na zálohu, ale na straně Telecomu neměl systém s kým komunikovat. Oprava tohoto zařízení se protáhla do odpoledních hodin a byla dokončena po druhé hodině. Jakmile bylo spojení znovu navázáno, veškeré problémy zmizely.

Dělba údělu

Mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha vysvětlil:

Jak nám sdělil technický ředitel Českého Mobilu Jon Eddy, Oskar si z této příhody odnesl jednoznačné ponaučení. „Přestože se chyba vyskytla mimo síť, přebíráme samozřejmě plnou odpovědnost za tento výpadek a našim zákazníků se omlouváme. Od nynějška budeme ještě pečlivěji kontrolovat stav a kvalitu nejen naší infrastruktury, ale také všech našich dodavatelů a partnerů.“

Pokud Oskar své prohlášení dodrží, mohla by tato příhoda pozitivně ovlivnit zajištění provozu sítě. Kdyby se totiž podobný problém vyskytl na důležitějším úseku sítě, mohlo dojít k daleko vážnějším problémům. Pokud by se takový výpadek opakoval v budoucnu, dopadly by jistě stížnosti zákazníků na Oskarovu hlavu daleko tvrději.