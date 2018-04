Český Telecom připravuje výrazné změny v poskytování ADSL - On-line

Český Telecom představil novou nabídku vysokorychlostního připojení k Internetu - ADSL. Očekává se neomezený přístup s rychlostí 512 kb/s a cena pod tisíc korun. Český Telecom má od konce dubna příkaz od českého komunikačního úřadu propojit sítě s alternativními operátory, kteří by měli podle vlastních slov srazit cenu. Contactel již k tomuto kroku přistoupil v dubnu.

Tento krok by mohl pomoci v rozvoji informační společnosti a určitě by pomohl českému Internetu. Problémy ADSL však nejsou jen v jeho ceně, ale i v dostupnosti. O tom, jak změní situaci dněšní tisková konference Českého Telecomu, vás již průběžně informovujeme.

Podrobný článek se všemi informacemi z tiskové konference přineseme ve větším textu co nejdříve.

11:40 Tisková konference začala.

11:43 Rychlejší, dokonalejší a neomezený vysokorychlostní internet již brzy ve vašem počítači. Tak budevypadat první spot k ADSL od Českého Telecomu.

11:45 Český Telecom představil první balík Internet Exppres, ve kterém spojuje datové a telefonické služby. Za cenu 999 Kč bez DPH nabízí ADSL s rychlostí 512/128 kb/s a zároveň telefonní paušál - to znamená, že zákazník bude platit pouze provolaný čas podle zdarma aktivovaného tarifu.

11:48 Nový systém tarifikace pro zákazníky, kteří dlouho volají. Již se nebude platit za minutu, ale za hovor, s tím, že jeden hovor bude stát 9.90 Kč.

11:50 Telecom slibuje zrychlení instalace s asistencí technických pracovníků do 3 - 4 dnů.

11:55 Do 15. června by měl Telecom pokrývat 60% území - to je rozšíření o 79.

11:57 Internet Express se začíná nabízet ode dneška - 12.05.04.

11:57 Nová verze samoinstalačních balíčků. Zjednodušení instalace a vylepšení manuálů.

12:00 Telecom bude distribuovat Internet Express společně s Eurotelem. Jejich další společná spolupráce je v oblasti wi-fi, kde společně nabízí 160 hotspotů.

12:02 Eurotel bude v blízké budoucnosti uvádět na trh službu Data Express založenou na technologii CDMA.

12:05 Zákazníci mohou nakupovat služby u obou firem, jak u Eurotelu, tak u Českého Telecomu.

12:08 Eurotel bude prodávat ve svých 84 značkových prodejnách službu Telecomu Internet Express. Měli by tam být proškolení lidé a bude možné na prodejně rovnou objednat službu. Samotný provoz bude dále řešit Telecom.

12:13 Na základě povolení ČTÚ už funguje rozšířené testování CDMA Eurotelu.

12:15 Agregace u ADSL se měnit nebude. Stále zůstává v poměru 1:50.

12:19 Fair User Policy - zákazník má garantovaná 4 GB dat na měsíc bez snížení rychlosti. Při překročení limitu 1GB týdně, bude mu rychlost snížena do pátku toho týdne. Na víkend se budou ale limity vynulovány, a začíná se nanovo. Žádná data navíc ale nebudou zpoplatňována.

12:25 Rychlost při překročení datového limitu bude snižována dvoustupňově. Nejprve na 256/128 kb/s a poté na 64/64 kb/s. S druhou možností se ale reálně nepočítá. Telecom počítá s tím, že se to dotkne maximálně 10% zákazníků.

12:31 Cena Internet Express za 999 Kč bez DPH, je opravdu pouze dočasná nabídka do 11.7.04, kdy vzroste na 1 188,81 Kč bez DPH.

13:00 Vývoj EDGE u Eurotelu závisí na prodeji telefonů s touto technologií.

13:02 Tisková konference skončila.

Doplňující informace:

- připravované tarify: K Internet Express může uživatel volit dva hlasové tarify - Universal a Universal Dialog.

Universal (ceny bez DPH)

- minuta volání v místní síti ve špičce: 1,13 Kč

- minuta volání v místní síti mimo špičku: 0.50 Kč

- minuta meziměstského volání ve špičce: 1,19 Kč

- minuta meziměstského volání mimo špičku: 0,59 Kč

- hovor do mobilní sítě: 4,73 Kč

Universal Dialog (ceny bez DPH)

- platí se za hovor, a to 9,90 Kč kdykoliv.