Český Telecom připravil nové paušály pro domácnosti

Čtyři nové programy pro domácnosti zavádí od 1. května společnost Český Telecom. K dosavadním cenovým balíčkům přibudou volitelné plány Telefon 120, Telefon 120 Plus, Telefon 240 a Telefon 240 Plus. Ve srovnání se službou Home Standard by mělo v rámci nových cenových plánů dojít ke snížení cen dálkového volání ve špičce až o 34 procent, mimo špičku téměř o 24 procent a do mobilních sítí bezmála o 16 procent. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval výkonný viceprezident pro telekomunikační služby Českého Telecomu George Jankovic.

V rámci zaváděných programů budou mít zákazníci k dispozici počet volných minut odpovídající číslu v názvu služby. Nově budou neprovolané minuty automaticky převáděny do následujícího měsíce a zdarma budou k dispozici doplňkové služby Přesměrování, Memobox Basic Plus, Čekající hovor či Malá konference. První změny programu, o které zákazníci požádají do 31. srpna letošního roku, budou provedeny zdarma.

Program Telefon 120, s jednou volnou hodinou pro volání ve špičce a s jednou hodinou pro volání mimo špičku, bude zpoplatněn měsíčním paušálem 335 korun bez DPH. U nabídky Telefon 120 Plus za měsíční poplatek 435 korun bez DPH je navíc k dispozici dalších 20 volných minut pro mezinárodní volání do vybraných zemí (do většiny evropských, USA, Kanady, Austrálie, Izraele) a do mobilních sítí v ČR, které lze čerpat ve špičce i mimo silný provoz. Cena dálkového volání ve špičce v rámci programů Telefon 120 je 2,80 korun za minutu včetně DPH, do mobilních sítí pak činí 5,90 korun za minutu včetně DPH.

Cenový plán Telefon 240 obsahuje dvě volné hodiny volání ve špičce a dvě hodiny mimo špičku. Zákazník za tuto službu zaplatí měsíčně 450 korun bez DPH. Za poplatek 550 korun měsíčně pak může využít dalších 20 volných minut pro volání do zahraničí nebo do českých mobilních sítí v rámci programu Telefon 240 Plus. Dálkové volání ve špičce prostřednictvím programů Telefon 240 bude stát 2,40 korun za minutu včetně DPH, do mobilních sítí 5,50 korun za minutu včetně DPH.

Ke všem cenovým plánům lze od 1. května přiobjednat službu PřáTelé. V rámci této služby budou moci zákazníci nonostop telefonovat s 10procentní slevou na pět zvolených čísel - tři v síti Českého Telecomu, dvě další pak mohou směřovat do jakékoliv mobilní sítě v ČR či do ostatních pevných sítí v ČR anebo do vybraných zemí. Dosavadní službu PříTel, která se vztahuje pouze na tři čísla, mohou zákazníci využívat do konce letošního roku, poté bude plně nahrazena službou PřáTelé.