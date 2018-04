Český Telecom přináší domácnostem nové balíčky

Doprovodné balíčky jsou pro zákazníky zajímavou alternativou, jak přizpůsobit měsíční paušál individuálním potřebám. Pro operátory představují způsob, jak zvýšit průměrný příjem na zákazníka (ARPU). U mobilních operátorů (Eurotel,Oskar) se balíčky těší velké oblibě a tito operátoři jich nabízí celou řadu.

Od dnešního dne 1.9.2004 zařadil do své nabídky nové balíčky také Český Telecom. Balíčky jsou roztříděné do třech skupin:

Volání do pevných sítí

Volání do mobilních sítí

Volání do zahraničí

Víkend a Volno

Balíčky Víkend a Volno pro vnitrostátní hovory do pevných sítí slibují zákazníkům volání o víkendech a svátcích zdarma, druhý jmenovaný navíc nabízí hovory zdarma i mimo špičku a v noci.

Balíčky je možné aktivovat s těmito tarify Telefon 70, Telefon 120, Telefon 240, Telefon a Internet 90+300, Telefon a Internet 180+660, Internet 780, Telefon Universal a Telefon Universal dialog.

Časová pásma Místní a mezinárodní hovory Dálkové hovory Ve špičce 7.00 – 19.00 hodin v pracovních dnech 7.00 – 19.00 hodin v pracovních dnech Mimo špičku 19.00 – 7.00 hodin v pracovních dnech 5.00 – 7.00 hodin a celých 24 hodin o víkendech a svátcích a 19.00 – 22.00 hodin v pracovních dnech, 5.00 – 22.00 hodin o víkendech a svátcích V noci 22.00 – 5.00 hodin po celý týden

Z následující tabulky vypadají balíčky poměrně zajímavě. Hovory ovšem nejsou tak zcela neomezené. Zdarma je vždy jen prvních třicet minut hovoru a další jsou již účtované podle sazeb aktuálního tarifu. Operátor na infolince nám také potvrdil, že každá minuta provolaná o víkendu (včetně těch "zdarma") se započítává do volných minut standardního tarifu. Počet třicetiminutových bezplatných hovorů není nijak omezen.

Víkend Volno cena 149 199 akční* 99 149 víkendy zdarma zdarma svátky zdarma zdarma špička podle tarifu podle tarifu mimo špičku podle tarifu zdarma noc podle tarifu zdarma

* akční cena je platná do konce roku 2004

O prvním víkendu v měsíci si tak zákazník může protelefonovat "zdarma" všechny volné minuty, které mu platí i ve všední den, a během pracovního týdne již volá za standardní sazby.

Mobil

Český Telecom nabízí také trojici balíčků pro volání na mobilní telefon. Jak již jejich název napovídá, každý obsahuje určité množství volných minut pro volání do mobilních sítí za paušální poplatek. U balíčků tohoto typu je třeba dávat pozor, abyste vždy jejich volné minuty využili. V opačném případě již poměr korun za minutu hovoru není tak lákavý.

Mobil 20 Mobil 50 Mobil 100 cena 116,62 279,65 535,5 minut 20 50 100 cena/minuta 5,83 5,59 5,36

Tyto balíčky lze aktivovat také s tarify Telefon 70, Telefon 120, Telefon 240, Telefon a Internet 90+300, Telefon a Internet 180+660, Internet 780, Telefon Universal a Telefon Universal dialog. Nevyčerpané volné minuty se převádí do následujícího zúčtovacího období.

U běžných tarifů Českého Telecomu se cena hovoru do mobilní sítě pohybuje mezi 5,63 a 7,34 Kč/min. Výraznou úsporu tedy žádný z těchto balíčků nepřinese. Domácností, které provolají pravidelně 100 minut měsíčně do mobilní sítě z pevné nebude mnoho. Budeme uvažovat, že používají hlasový tarif Telefon 70, který má nejdražší minutové sazby do mobilní sítě (7,34). Taková domácnost může ušetřit balíčkem Mobil 100 maximálně 198 Kč měsíčně.

Zahraničí

Balíčky zahraničí jsou obdobou těch mobilních. Za paušální poplatek získá zákazník volné minuty pro volání do zahraničí. Nevyčerpané volné minuty se převádí do následujícího zúčtovacího období.

Volné minuty poskytnuté v rámci volitelného cenového programu na mezinárodní hovory lze využít na mezinárodní hovory ukončené v pevné síti pro první dvě pásma, tj. tyto země: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada (včetně mobilních sítí), Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké (včetně mobilních sítí), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Zahraničí 20 Zahraničí 50 Zahraničí 100 cena 83,3 202,3 392,7 minut 20 50 100 cena/minuta 4,17 4,05 3,93

Telefon Víkend a Telefon Volno

V nabídce Českého Telecomu můžete nalézt také připravenou kombinaci tarifu Telefon 120 a jednoho z balíčků Víkend nebo Volno. Z Telefon 120 si tento tarif převzal minutové sazby a z obou balíčků zdědil volání zdarma.

Telefon Víkend Telefon Volno cena 479 529 akční* 429 479 víkendy zdarma zdarma svátky zdarma zdarma špička Telefon 120 Telefon 120 mimo špičku Telefon 120 zdarma noc Telefon 120 zdarma

* akční cena je platná do konce roku 2004

Místní volání (Kč/min) Dálkové volání (Kč/min) Volání do mobilních sítí v České republice (Kč/min) Ve špičce Mimo špičku Ve špičce Mimo špičku V noci Po celý den 1,58 0,79 3,18 1,7 1,13 6,69

Sazby za volání u tarifu Telefon 120

Zákazník může všechny balíčky kombinovat, pouze nesmí zvolit dva balíčky se stejným množstvím volných minut. Například můžete získat 70 volných minut pro volání na mobil za 396,27 Kč (Mobil 20 + Mobil 70), ale nesmíte si vzít 200 volných minut složených ze dvou Mobil 100.

Jak se vám nová nabídka zamlouvá? Předplatíte si některý z nových balíčků?