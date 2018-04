Český Telecom představil ceny na rok 2004 – zdražuje i zlevňuje

V České republice je již tradičně první leden spojován nikoliv s výročím vzniku ČR, ale s každoročním zdražováním, především regulovaných služeb. Nejinak je tomu i letos. Vedle Telecomu ale zdražují i všichni ostatní operátoři, za telekomunikační služby se totiž od nového roku bude platit 22 % DPH namísto dosavadních 5 %. Český Telecom tentokrát nechce měnit ceny bez daně u svých základních regulovaných tarifů (Home Mini, Home Standard). Protože DPH se ale bude platit vyšší, zdraží všechny v současnosti platné tarify Českého Telecomu o 16,2 % (skutečný nárůst DPH v koncové ceně).

Telecom ale včera představil nové tarifní programy, které by podle marketingového ředitele Telecomu Davida Duroně měly vyhovovat zákazníkům více a mnohdy jim i kompenzovat zvýšení DPH nižšími cenami. Současně by také tyto tarify měly obstát ve srovnání s nabídkou mobilních operátorů. Pokud budete využívat jeden z tarifů, neměl by se vám ve většině případů přechod jen na mobil vyplatit.

Zpřehlední nové tarify nabídku Telecomu?

Zástupci Českého Telecomu jsou přesvědčení, že nové tarifní programy by měly nabídku pro zákazníky zpřehlednit. Je to částečně pravda – názvy tarifů v sobě obsahují až na výjimky informaci o volných minutách. Jenže u Telecomu zůstává v platnosti spousta dalších tarifů, od regulovaných Home až po čtyři programy Telefon.

Tyto starší tarify s výjimkou Home (bavíme se zatím jen o tarifech pro domácnost, ale text lze použít i pro podnikatelské tarify Business) si ale od nového roku nemůžete aktivovat, takže se budou vyskytovat jen na faktuře a v informačních cenících, ale už ne v současné nabídce.

Nové tarify nabízejí ve většině případů levnější minutové sazby za volání a to nejen po České republice, ale i do okolních států, kde je úspora již výrazná (vždy voláte levněji, než na český mobil, jedna sazba platí po celý den). K dispozici v závislosti na tarifu také budete mít více volných minut na připojení k internetu. Aby dobrých zpráv nebylo málo, tak nevyčerpané volné minuty se převádějí do dalšího měsíce. Vedle toho chystá Telecom ještě speciální akci – volání o víkendech a státních svátcích za 0,50 Kč (tato volání tvoří 20 % objemu hovorů). Až bude akce aktuální, budeme o ní informovat.

A nyní trošku špatných zpráv – účtování u hovorů po České republice je stejné jako u starých tarifů. První dvě minuty zaplatíte celé, dál už platíte po minutě. Volné minuty se vztahují jen na volání do pevných sítí v České republice a jsou rovnoměrně rozděleny na půl. Polovinu můžete provolat ve špičce, druhou polovinu mimo špičku (u internetových volných minut je v tabulkách uvedeno, pro jaké časové pásmo jsou vztaženy).

Český Telecom hodlá nové tarify aktivně nabízet. Zákazníkům, kteří zavolají na infolinku nebo přijdou na web Českého Telecomu doporučí nejvhodnější tarif. Ostatním zákazníkům bude Telecom nabízet změnu aktivně, infolinka bude volat lidem domů.

Nové cenové programy Českého Telecomu

Ceny bez DPH Telefon Universal Telefon 70 Telefon a internet 90 + 300 Telefon a internet 180 + 660 Charakter cenového programu Velmi silně volá Průměrně volá Volá a interentuje Hodně volá a internetuje Používání stanice/přípojky 495 285 380 580 Volné minuty - 70 vnitrostátní 90 vnitrostátní + 300 internet slabý 180 vnitrostátní + 60/600 internet silný/slabý Cena za volnou minutu - 4,068 0,97 0,69 Cena / min v Kč Místní silný 1,13 1,33 1,33 1,24 Místní slabý 0,5 0,66 0,66 0,66 Dálkový silný 1,97 3,27 2,67 2,29 Dálkový slabý 0,59 1,61 1,43 1,24 Hovory do mobilních sítí 4,73 6,19 5,62 5,24 Sousední země 3,27 4,5 3,8 3,54 Internet - silný provoz (prvních 10/další minuty) 1,33 / 0,71 1,33 / 0,76 1,33 / 0,76 1,33 / 0,71 Internet - slabý provoz (prvních 10/další minuty) 0,52 / 0,22 0,52 / 0,24 0,52 / 0,24 0,52 / 0,22 Benefity - volitelné nadstavby Převoditelné minuty do dalšího měsíce x x PřáTelé x x x x Telekonto x x x x Internetové nadstavbové balíčky x x x x

Nové cenové programy Business

Ceny bez DPH Business Universal Business 60 Business Internet Charakter CP Nejnižší ceny volání bez v olných minut Výhodné ceny volání, 60 volných minut Výhodný přístup na Internet Datum zavedení 1.1.2004 1.1.2004 1.1.2004 Používání stanice/přípojky 495 380 729 Volné minuty - vnitrostátní provoz 0 60 0 Volné minuty - Internet 0 0 480/120 Cena volné minuty 0 6,33 1,22 místní hovory - silný provoz 1,13 1,33 1,28 místní hovory - slabý provoz 0,5 0,66 0,66 dálkové hovory - silný provoz 1,97 3,23 2,28 dálkové hovory - slabý provoz 0,59 1,61 1,61 hovory do mobilních sítí 4,73 5,90 5,23 sousední země 3,27 4,4 4,4 Internet silný provoz (prvních 10/další minuty) 1,24/0,69 1,31/0,75 1,24/0,69 Internet slabý provoz(prvních 10/další minuty) 0,58/0,27 0,58/0,27 0,58/0,27 Volitelné nadstavby Převoditelné minuty do dalšího měsíce x Volné minuty F-M, INTL x x x TeamTel II x x x Telekonto x x x Internetové nadstavbové balíčky x x x

Nové cenové programy ISDN

Ceny bez DPH ISDN2 UNIVERSAL ISDN2 INTERNET 780 ISDN2 INTERNET 480 Charakter CP Nejnižší ceny volání bez volných minut 780 volných minut off peak INTERNET 480 volných minut 480peak/120 off peak INTERNET Datum zavedení 1.1.2004 1.1.2004 1.1.2004 Používání ISDN2 (S/T)/(U) 695 635 680 620 830 770 Volné minuty - vnitrostátní provoz 0 0 0 0 0 0 Volné minuty - Internet 0 0 780 780 480/120 480/120 Cena volné minuty 0 0 0,87 0,79 1,38 1,28 místní hovory - silný provoz 1,13 1,33 1,28 místní hovory - slabý provoz 0,5 0,66 0,66 dálkové hovory - silný provoz 1,97 2,67 2,28 dálkové hovory - slabý provoz 0,59 1,43 1,61 hovory do mobilních sítí 4,73 5,62 5,23 sousední země 3,27 3,8 3,8 Internet silný provoz (prvních 10/další minuty) 1,24/0,69 1,33/0,71 1,31/0,75 Internet slabý provoz(prvních 10/další minuty) 0,58/0,27 0,52/0,22 0,58/0,27 Volitelné nadstavby Převoditelné minuty do dalšího měsíce x x Volné minuty F-M, INTL x x x TeamTel II x x x Telekonto x x x Internetové nadstavbové balíčky x x x