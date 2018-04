Český Telecom od 1. dubna mění ceny

Český Telecom od 1. dubna nabídne zákazníkům nové cenové programy. Domácnosti si budou moci vybrat jeden ze tří cenových programů, zákazníci z řad právnických osob (podniky, instituce) si mohou vybrat až z pěti cenových programů. Nové cenové programy však mění pouze výši cen některých hovorů v sítích pevných linek a mezinárodních hovorů. Ceny za volání do sítí GSM, připojení k internetu, audiotexové služby a ostatní hovory zůstávají pro všechny cenové programy stejné.

Změnu cenového programu je nutné dobře promyslet

Tyto cenové programy představil Český Telecom již v závěru roku 2000, nyní jejich platnost a nové označení definitivně potvrdil. Konkrétní ceny najdete v tabulkách na konci článku. Přestože nové cenové programy platí až od 1. dubna, o jejich aktivaci (změnu ze současného cenového programu) mohou zákazníci požádat již od středy 7. února. Kvůli změně je třeba vyplnit formulář a ten osobně odevzdat na klientském centru Českého Telecomu, nebo jej na adresu klientského centra odeslat poštou. Změnu cenového programu nelze provádět telefonicky.

Český Telecom zřídil speciální bezplatnou infolinku (0800 111 111), na které se mohou zákazníci dozvědět všechny dostupné informace o nových cenových programech a také požádat o pomoc při vyplňování formuláře se žádostí o změnu cenového programu. Změna bude přinejmenším do 1. dubna prováděna bezplatně. Později by se měl zřejmě platit administrativní poplatek, ale jeho výše – ani to, jestli skutečně bude zaveden – zatím není známá. Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého Telecomu, k tomu řekl: “Pouze uvažujeme o nějakém administrativním poplatku v budoucnosti, ale to neznamená, že ho skutečně zavedeme. V současnosti se nedá mluvit ani o konkrétní výši tohoto poplatku. Proto tedy nyní považujeme za dané, že změna cenového programu je zdarma.” O tom, jestli Český Telecom poplatek za změnu cenového programu zavede, bude rozhodovat především množství změn prováděných zákazníky a také celková nákladnost těchto změn (Český Telecom má v současnosti 3,9 mil. zákazníků).

Domácnosti mohou změnit cenový program jednou za dva měsíce, právnické osoby jednou za čtyři měsíce. Každou žádost o změnu je třeba do klientského centra doručit do 20. dne měsíce před měsíce, od nějž chce být zákazník zařazen do jiného cenového programu. Pokud tedy chce od 1. května domácnost změnit svůj cenový program z Home Standard (který má automaticky) na Home Mini, musí žádost doručit do 20. dubna. Pokud bude žádost na klientské centrum doručena později, bude cenový program v tomto případě změněn až od 1. června.

Vyúčtování za telekomunikační služby, které bude Český Telecom posílat zákazníkům od začátku tohoto roku (tedy už za měsíc leden), bude obsahovat nové informace o provolaném čase. Zákazník se tak dozví, kolik času provolal ve špičce či mimo špičku a do kterých sítí (pevné, mobilní) či kam (internet, zahraničí, místní hovor) volal. Toto vyúčtování by mělo být vodítkem při rozhodování o změně cenového programu.

Cenové programy pro domácnosti

Cenové programy pro domácnosti se jmenují Home Mini, Home Standard a Home Maxi. Ceny programu Home Standard jsou shodné se současnými cenami Českého Telecomu pro domácnosti. Tento cenový program mají v současnosti aktivovaný všechny telefonní stanice v domácnostech a pokud jejich majitelé nepožádají o změnu, zůstane jim tento cenový program i po 1. dubnu 2001. Český Telecom předpokládá, že spousta zákazníků se rozhodne právě pro tento cenový program. Přemysl Klíma, generální ředitel Českého Telecomu, k programu Home Standard prohlásil: “Věřím, že řada našich klientů bude i s tímto tarifním programem spokojena.”

Program Home Mini je podle Českého Telecomu určen především těm zákazníkům, kteří používají telefon skutečně minimálně a převážně pro příchozí hovory. Měsíční poplatek za tento program je shodný s programem Home Standard, jenže u programu Home Mini má zákazník navíc kredit v hodnotě 90 Kč. Až pokud provolá větší částku, než je tento kredit, začne za hovory platit podle ceníku. Kredit však nelze použít pro jiné hovory než pro místní a meziměstská volání na pevné linky. Minutové ceny (s výjimkou těch cen, které jsou pro všechny programy stejné) programu Home Mini jsou však přesně dvojnásobné oproti programu Home Standard.

Sporný je význam programu Home Maxi. Měsíční poplatek je totiž oproti programu Home Standard vyšší o 50 Kč, jenže levněji lze s Home Maxi volat pouze meziměstsky a do zahraničí – v obou případech navíc jen ve špičce. Ostatní ceny jsou shodné s cenami programu Home Standard. Home Maxi se tedy vyplatí jen tehdy, pokud měsíčně provoláte více než 250 minut meziměstsky ve špičce nebo více než 100 minut do okolních zemí ve špičce. Tento cenový program se tak hodí nejvíce právě pro drobné podnikatele a živnostníky, kteří používají svůj soukromý telefon pro pracovní účely. Jenže právě pro ně je určen cenový program Business Standard se stejnými cenami.

Ceny pro domácnosti Cenový program Home Mini Home Standard Home Maxi měsíční poplatek 175 Kč 175 Kč 225 Kč měsíční poplatek - podvojná linka 100 Kč 100 Kč 130 Kč kredit (volné hovory) 90 Kč - Kč - Kč místní hovor - špička 2,90 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč místní hovor - mimo špičku 1,60 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč meziměstský hovor - špička 7,40 Kč 3,70 Kč 3,50 Kč meziměstský hovor - mimo špičku 3,40 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - špička 17,60 Kč 8,80 Kč 8,30 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - mimo špičku 15,20 Kč 7,60 Kč 7,60 Kč volání na mobilní telefon 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč špička: 7 - 19 h; mimo špičku: 19 - 7 h, víkendy, svátky ceny jsou za 1 minutu a jsou uváděny včetně DPH 5 %

Cenové programy pro právnické osoby

Pro podnikové zákazníky má Český Telecom pět cenových programů. Základní program Bussines Standard mají aktivovaný všichni současní zákazníci z řad právnických osob. Pokud se nerozhodnou pro změnu, zůstane jim po 1. dubnu právě tento program. Změnu mohou podnikoví zákazníci provádět pouze jednou za čtyři měsíce.

Cenový program Minimální měsíční částka Bussines Standard není stanovena Bussines Bronze 100 000 Kč Bussines Silver 200 000 Kč Bussines Gold 1 000 000 Kč Bussines Platinum 3 000 000 Kč

Při zvolení jiného cenového programu než Bussines Standard se zákazník zavazuje, že provolá nad rámec paušálu minimální částku stanovenou pro konkrétní program (viz tabulka). Pokud tuto částku zákazník neprovolá, stejně ji bude muset zaplatit. Minimální částka pro program Bussines Silver je 200 tisíc korun měsíčně. Pokud zákazník provolá jen 180 tisíc korun za měsíc, bude muset stejně zaplatit 200 tisíc korun. Český Telecom sice uvažuje o tom, že by zákazníkům na konci roku část zaplacených peněz vracel, ale tato akce je zatím pouze ve stádiu úvah.

Cenové programy pro právnické osoby se liší v cenách za meziměstská volání ve špičce a za mezinárodní hovory. Ostatní ceny jsou shodné se současnými cenami a tedy i s cenovými programy Home Standard a Bussines Standard.

Ceny pro zákazníky z řad právnických osob (podniky, instituce) Cenový program Bussines Standard Bussines Bronze Bussines Silver Bussines Gold Bussines Platinum měsíční poplatek 255 Kč 255 Kč 255 Kč 255 Kč 255 Kč měsíční poplatek - podvojná linka 130 Kč 130 Kč 130 Kč 130 Kč 130 Kč kredit (volné hovory) - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč místní hovor - špička 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč 1,45 Kč místní hovor - mimo špičku 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč 0,80 Kč meziměstský hovor - špička 3,50 Kč 3,33 Kč 3,29 Kč 3,22 Kč 3,15 Kč meziměstský hovor - mimo špičku 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - špička 8,30 Kč 7,72 Kč 7,55 Kč 7,22 Kč 7,06 Kč mezinárodní hovor do sousedních zemí - mimo špičku 7,60 Kč 7,60 Kč 7,37 Kč 7,22 Kč 7,07 Kč volání na mobilní telefon 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč 9,40 Kč špička: 7 - 19 h; mimo špičku: 19 - 7 h, víkendy, svátky ceny jsou za 1 minutu a jsou uváděny včetně DPH 5 %

Poklesnou Českému Telecomu příjmy?

Představitelé Českého Telecomu připouští, že jedním z důvodů zavedení cenových programů jsou dobré zkušenosti operátorů sítí GSM. A samozřejmě také zkušenosti operátorů sítí pevných linek v zahraničí. Pominout nelze ani vliv nových konkurentů Českého Telecomu – tzv. alternativních operátorů (Aliatel, Contactel, GTS Czech a další). Kamil Čermák, výkonný ředitel Českého Telecomu pro prodej a marketing, k tomu prohlásil: “Český Telecom se rád přizpůsobuje podmínkám liberalizovaného trhu.”

Český Telecom předpokládá celkový růst příjmů za rok 2001. Připouští však, že příjmy na jednoho zákazníka zřejmě poklesnou. Tento pokles by měl být kompenzován růstem zákazníků. Přemysl Klíma k tomu řekl: “My si myslíme, že jednotkové propady (v procentech – pozn. redakce) na zákazníka v hovorném, když za stejnou službu budou platit méně, vyrovná zvýšení počtu zájemců o služby.” V roce 1999 (za rok 2000 ještě finanční výsledky Český Telecom nezveřejnil) dosáhl Český Telecom příjmů z hovorného přibližně 26,4 mld. Kč při 3,9 mil. zákaznících.

Podle Vladana Crhy by však mělo dojít k růstu výnosů ze služeb ISDN, poskytování internetu, datových služeb apod. Opomenout nelze ani růst příjmů dceřiných společností Českého Telecomu – především operátora sítě GSM EuroTelu Praha, ve kterém má Český Telecom 51% podíl. Kamil Čermák k těmto úvahám v souvislosti se zavedením nových cenových programů dodal: “Neobáváme se toho, že bychom tratili.”

O finanční bilanci Českého Telecomu tedy zákazníci strach mít nemusí. Už v předstihu by si však všichni měli spočítat, který cenový program Českého Telecomu se jim vyplatí. Pokud zákazníci využívají pevnou linku převážně pro připojení k internetu, potom by se měli rozhodnout pro program Home Mini. Těm ostatním se jednoznačně vyplatí ponechat si program Home Standard. Více jsme o výhodnosti nových programů Českého Telecomu psali zde. Podniky by si před volbou nového programu měly pořádně rozmyslet, zda skutečně provolají minimální částku požadovanou konkrétním programem – zaplatit ji totiž budou muset v každém případě.

S jistotou však lze prohlásit, že cenové programy Českého Telecomu jsou prvním hmatatelným přínosem liberalizace telekomunikací pro koncové zákazníky.