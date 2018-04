Český Telecom nasadil k ofenzívě, výrazně zlevnil volání na mobily

Český Telecom (ČTc) zlevnil od 1. července pro naprostou většinu zákazníků hovory na mobilní telefony. Klienti s programem Home Standard a Home Maxi budou za minutu hovoru namísto současných 9,40 platit 6,80 koruny (včetně DPH). Cena pro firemní zákazníky se pohybuje od 6,80 až po 4,89 koruny (ceny jsou s DPH). Tento krok Českého Telecomu způsobí obecné zlevnění hovorů mezi pevnými a mobilními telefony. (Stará cena zůstane v platnosti pouze pro ty domácnosti, které si zvolily tarif Home Mini; těch je ale velmi málo.) Tento krok by měl řádně zahýbat cenami na české telekomunikační scéně.

Zlevnění se nejvýrazněji dotkne velkých zákazníků ČTc z řad podniků (banky, státní orgány), kteří mají nejvýhodnější sazby hovorného – cena 4,89 je v porovnání se zveřejněnými cenami konkurence vůbec nejlevnější (srovnání cen za hovory z pevných do mobilních sítí – se starou cenou Českého Telecomu – najdete zde).

Již za týden bude v některých případech levnější volat na mobil z pevné linky namísto z jiného mobilu. “Snížením ceny chceme získat zpět klienty, kteří nyní telefonují pouze v mobilní síti,” netají se finanční ředitel Českého Telecomu Urs Kamber. V současnosti si totiž spousta lidí pořizuje mobil kvůli tomu, aby mohli volat levně na jiné mobilní telefony. Jenže cena za minutu hovoru z některých předplacených karet (po kterých sáhne v tomto případě většina takových zákazníků), je v některých případech vyšší než avizovaných 6,80 koruny ze sítě Telecomu. Ceny za volání z předplacených karet najdete zde.

ČT se údajně dohodl s Oskarem

Neméně důležitou (byť dosud skrytou) součástí celého příběhu je také posun v řešení vleklého sporu o tzv. propojovací poplatky, které si operátoři navzájem účtují za ukončení hovoru ve své síti. Podle zdroje blízkého Českému Mobilu bylo bezprostředním impulsem pro zlevnění ze strany ČTc uzavření (dosud oficiálně nepotvrzené) dohody o radikálním snížení propojovacích poplatků za volání z pevné linky do sítě Oskar na tři koruny za minutu.

V současné době je situace taková, že za hovor do mobilní sítě platí pevní operátoři 6,50 až 7,70 Kč, zatímco za hovor obráceným směrem zaplatí mobilní operátoři nejvýše 2 Kč. Voláte-li tedy často z pevné linky na mobil, největší zisk z toho plyne právě mobilnímu operátorovi.

Český Telecom (a s ním ve vzácné shodě i ostatní pevní operátoři) požaduje radikální snížení těchto poplatků; mobilní operátoři se tomu brání a argumentují vyššími náklady, které musí hradit při ukončování hovorů ve svých sítích. Argument obou stran je přitom dvousečný – pokud by volání z pevné linky na mobil zůstalo velmi drahé, bude tak volat stále méně lidí a úbytek zákazníků Českého Telecomu jako největšího fixního operátora (ve prospěch mobilů) tak logicky pocítí i mobilní operátoři, protože jim tento zdroj příjmů vyschne.

Operátoři hrají o čas

Pro vývoj koncových cen tak je výše propojovacích poplatků jedním z klíčových faktorů. “Naše nabídka je snížení poplatků na 6,50, tedy o patnáct procent,” řekl Mobilu.cz mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. Zdroj blízký Eurotelu zase připustil, že největší mobilní operátor by mohl akceptovat cenu “kdekoli mezi čtyřmi a šesti korunami”. Pevní operátoři ovšem požadují cenu podstatně nižší – často se hovoří o rozmezí 2-3 koruny, ale také až 1,21 korun za minutu.

Při řešení tohoto sporu se navíc hraje o čas. Pokud se totiž mezi sebou jednotliví kohouti na českém telekomunikačním smetišti nedokážou dohodnout sami, bude muset o cenách za vzájemné propojení rozhodnout šafář, tedy regulátor trhu - Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Mobilní operátoři se obávají, že jeho rozhodnutí by mohlo vyhovoval spíše jejich pevným partnerům-konkurentům, a nemohou tedy být k jejich požadavkům hluší, protože by ztratili svůj největší současný trumf v podobě cenové atraktivity pro koncové zákazníky. Český Telecom zase tlačí k rychlému řešení jeho stále nižší podíl na trhu; ČTÚ by sice mohl v budoucnosti nastavit ceny jemu příjemné, ale pro ČTc už by mohlo být pozdě. Potvrdí-li se zpráva o dohodě mezi jím a Českým Mobilem, bude to vytvářet silný tlak na ostatní mobilní operátory, aby přijali ceny za propojení nižší, než v současné době požadují.

Radost pro všechny?

Zlevnění se samozřejmě odrazí i v boji mezi jednotlivými pevnými operátory. Dosavadní vysoké ceny za hovory z pevných do mobilních sítí trápily Český Telecom stále intenzivněji. Podle zdrojů blízkých alternativním operátorům kvůli nim Český Telecom od začátku roku ztrácel podíl na hovorech na mobily velmi rychlým tempem. V současnosti je až jedna třetina všech hovorů z pevných linek na mobily uskutečněna ze sítí ostatních operátorů. A nejvíce volají tímto směrem firemní – tedy nejlukrativnější – zákazníci.

Po avizovaném zlevnění ovšem budou ceny Českého Telecomu zároveň v některých případech atraktivnější, než jaké nabízejí konkurenční pevní operátoři. Pro ně přitom bylo v boji o zákazníky jejich relativně nízké hovorné jedním z nejúspěšnějších argumentů.

Zlevnění ČTc tak vytvoří tlak na snížení cen i ze strany alternativních operátorů. Prostor pro takové další zlevnění by při hypotetickém tříkorunovém propojovacím poplatku rozhodně existoval. To by znamenalo, že volání z pevného na mobilní telefon by ovšem bylo cenově atraktivní i pro lukrativní firemní klientelu. To by zase nutilo k dalšímu zlevnění mobilní operátory. Je tedy možné, že Český Telecom roztočil svým pátečním oznámením spirálu, jejímž výsledkem bude zlevnění pro všechny, kdo telefonují.