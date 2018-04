Český Telecom naděluje slevu

Český Telecom připravil na 1. ledna 2001 pro své zákazníky novoroční překvapení. A jaký může dát telekomunikační společnost atraktivnější dárek, než zlevněné volání. Od Silvestrovské půlnoci po celých 24 hodin budou mít uživatelé pevných linek Českého Telecomu možnost volat meziměsto za 80 haléřů.

S nástupem roku 2001 Český Telecom zavádí časovou tarifikaci hovorů namísto dosavadní impulsové a upravuje ceny hovorů. Místní hovor ve špičce bude účtován 1,45 Kč/min a mimo špičku 0,80 Kč/min. Meziměstské hovory budou stát 3,50 Kč/min ve špičce a 1,70 Kč/min mimo špičku. V první den nového millenia připravil Telecom zároveň dárek pro své zákazníky.

„Silvestrovská noc a Nový rok jsou časem, který chce většina z nás strávit se svými nejbližšími a přáteli. Pro všechny naše zákazníky, kterým se toto přání nemůže splnit, jsme připravili novoroční dárek, díky kterému se vzdálenosti mezi městy zkrátí na minimum“, řekl ředitel pro prodej a marketing Českého Telecomu Kamil Čermák.

První den v roce 2001 bude tedy volání v rámci pevné sítě Českého Telecomu v celé České republice účtováno za cenu místního tarifu v době slabého telefonního provozu (mimo špičku). Pokud budete volat 1. ledna kamkoliv do České republiky v rámci pevné sítě, zaplatíte 80 haléřů za minutu, ale...

Od Nového roku bude tato sazba platná pro místní volání mimo špičku, takže dárek 1.ledna najdeme pouze při telefonování meziměstském. Navíc minimální zpoplatňovanou dobou hovoru jsou první dvě minuty, za které volající zaplatí korunu šedesát, a až poté může využít telefonování za 80 haléřů za minutu. Přestože pevné a mobilní sítě lze jen těžko srovnávat, jsou nabídky mobilních operátorů ve vánočním čase mnohonásobně atraktivnější a poutavější. Můžeme se domnívat, že k podobným konkurenčním nabídkám (které jsou u Paegasu, EuroTelu a Oskara běžnou záležitostí) bude docházet i v oblasti pevných sítí v souvislosti s liberalizací trhu.

Nové regulované ceny za místní, meziměstské a mezinárodní hovory by měly zaznamenat od Nového roku nárůst o 0,78%. Zavedení časové tarifikace by mělo zajistit spravedlivější účtování hovorů. Co dalšího nám přinese rok 2001 v oblasti telekomunikací?