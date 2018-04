Český Telecom na válečné stezce proti FWA

Český Telecom se rozhodl co nejvíce zkomplikovat start svých konkurentů, jež by mohli svoji přenosovou síť vybudovat na pevném bezdrátovém přístupu v pásmu 26 GHz. Po týdnu přemýšlení totiž Český Telecom prohlásil, že se ve věci FWA licence odvolává k Ústavnímu soudu.

Připomeňme si celou peripetii pěkně od začátku: ČTÚ v podmínkách pro udělení licence FWA26GHz vyloučilo stávající operátory pevných a mobilních telefonních sítí z tendru. Český Telecom přesto podal nabídku a ČTÚ ji v souladu s pravidly tendru ihned vyřadilo. Český Telecom prohlásil ústy svého šéfa Přemysla Klímy, že na účast v tendru má zákonný nárok a že zvažuje právní kroky. Včera zvažování skončilo a Telecom přešel k praxi, když podal žalobu k Ústavnímu soudu.

Proč ČTÚ vyřadilo pevné a mobilní operátory z boje o licenci? Hlavním důvodem je to, že udělení FWA licencí má otevřít nový přístup zákazníků ke službám, jež by jim chtěli nabídnout alternativní operátoři. Z toho důvodu z FWA tendru vypadli mobilní operátoři, kteří by téměř jistě využívali FWA jako lacinou náhradu mikrovlnného spojení svých základnových stanic, tedy nikoliv na rozšíření služeb. A z toho důvodu také vypadli operátoři pevní, tedy Český Telecom - ten již přenosové trasy vlastní a může tedy nabízet stejné služby i bez vlastnictví FWA licence.

Vrchol demagogie předvádí v poslední době šéf Českého Telecomu Přemysl Klíma, když přirovnává nutnost připuštění Telecomu do FWA tendru k situaci, kdy by se debatovalo o tom, zda EuroTel měl po NMT licenci dostat i GSM licenci. Klíma zapomíná novinářům přirovnání osvětlit z méně demagogické stránky - zatímco GSM licence je kvalitativním skokem od NMT, FWA je pouhou náhradou metalického spojení.

Tužba Telecomu po FWA licenci tedy není viditelně ničím jiným, než snahou zbrzdit celý liberalizační proces a zablokovat start konkurence. Kdyby Český Telecom chtěl, mohl již několik let provozovat rychlostní datové služby na svých pevných linkách, například v podobně xDSL a nemusel čekat na konkurenci, ani na FWA. Český Telecom sám sebe usvědčuje ze lži.

Zajímavé přitom je, že pilotní testy xDSL již proběhly, ale podle neoficiálních informací se s implementací DSL služeb čeká na výsledek FWA tendru.

Sám Přemysl Klíma nutně působí komicky - ještě před dvěmi lety horlivě hlásal liberalizaci z postu Dattelu, fakticky jediného telefonního konkurenta SPT Telecomu, zatímco dnes z pozice přesně opačné hájí tuhou antiliberalizační a monopolistickou linii Telecomu.

Když odhlédneme od demagogie, také názory právníků jsou zatím nejednoznačné - nediskriminační politiku sice EU určuje (stejně jako některé jiné věci, jimž se Telecom úspěšně brání), ale náš právní řád ji nezakotvuje. Odvolávat se na ústavu je v tomto případě podivné - ústava se příliš o právech Telecomu nezmiňuje a cokoliv nad to je vařením z vody.

Telecomu ovšem podle všeho nejde o vítězství - každý měsíc, o který se mu telekomunikační předliberalizační agónii povede prodlužovat, mu na telekomunikačních poplatcích vynese více, než kolik investuje do právníků, odvolání a umělého protahování nesmyslného sporu. Navíc zajímavou možností by byla situace, kdy by Telecom donutil ČTÚ tendr opakovat, byť s jeho opětovným vyloučením. Je pravděpodobné, že by někteří velcí zahraniční zájemci ztratili chuť nechat s sebou cloumat ihned od počátku a český trh by opustili - s domácími soupeři by se Telecom srovnal podstatně lépe dle svého gusta.

Postup Telecom není rozhodně tím, co by český telekomunikační trh potřeboval, na to jsme si ale u Telecomu zvykli. Zda Telecom vyhraje po stránce právní, zatím nevíme - po stránce morální zase několik bodů ztratil.