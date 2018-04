Český Telecom: místo telefonních automatů chrastítka

Blíže neurčený počet telefonních budek Českého Telecomu má problémy s kvalitou tzv. mikrotelefonu, tedy sluchátka. Ovšem ta se podstatnou měrou podílí na srozumitelnosti hovoru. Sebekvalitnější přenosové zařízení je totiž k ničemu, když chybí to, co hovor zprostředkuje lidskému uchu. Ví se to už dlouho, od dob pánů Reise, Hughese a Bella.

Ovšem Český Telecom jako by to nebral příliš vážně. Po našem hlavním městě je totiž řada telefonních automatů, jejichž zvuk je velice nekvalitní. Ve sluchátku by při jeho pohybu nemělo chrastit a hlasu volaného by mělo být bez potíží rozumět, což u těchto přístrojů neplatí. Tyto aparáty nabízejí pestrou škálu zvuků od škrundání přes chrastění až k nejrůznějším způsobem zkreslenému hlasu. Společným znakem těchto telefonních aparátů bývá také velmi slabý hlas volaného.

A tak jsme se v předvánoční vřavě vydali do ulic v okolí redakce zjistit, jaký je aktuální stav. Při průzkumu na náhodné trase po Starém Městě a v okolí Václavského náměstí jsme takto postižených přístrojů potkali pět. Další čtyři jsou v podchodu metra na Můstku, kde z celkového počtu osmi přístrojů tvoří porouchané rovnou polovinu. Jsou to aparáty s těmito čísly: 24227049, 045, 046, 050, na poslední vadné aparáty jsme pak narazili u Národního muzea. Servisní technik Českého Telecomu, který si nepřál být jmenován a kterého jsme potkali při práci, nám prozradil, že situace byla před časem ještě horší. Náš dotaz na příčinu poruchy zodpověděl: "Jedná se o konstrukční závadu nejen ve sluchátku, nýbrž i v mikrofonu, kdy vlivem nečistot a vlhkosti dojde k zanesení systému měniče, takže nejen že můžete sami špatně slyšet, ale také vás může druhá strana slyšet velmi vzdáleně. Dodavatel přístrojů ale již pracuje na odstranění závady".

Ředitel společnosti Ascom Praha, která telefonní automaty Českému Telecomu dodává, Jiří Koutenský nám řekl, že "Naše společnost se nebude vyjadřovat, neboť se jedná o otázky týkající se zejména společnosti Český Telecom".

Tiskové oddělení Českého Telecomu závadu připisuje na vrub vandalům a nešetrnému zacházení. Možnost konstrukční chyby, na kterou nás upozornil technik společnosti, vylučuje.

Vandalové mohou za mnohé, leč přístroje, které jsme zkoušeli, nejevily známky mechanického poškození. To přitom bývá hlavním znakem vandalského působení.

Zbývá tedy jedna otázka. Co způsobuje problematickou funkci mikrotelefonů pražských veřejných telefonních automatů? Vandaly v případech z naší sondy můžeme téměř jistě vyloučit, ve hře zbývá konstrukční chyba, o níž hovořil technik. Vlastně se nabízí ještě jeden dotaz: jsou takové automaty jenom v Praze?