Český Telecom má za první čtvrtletí miliardu zisku

Konsolidovaného čistého zisku ve výši jedné miliardy korun podle neauditovaných mezinárodních standardů dosáhl za první čtvrtletí letošního roku Český Telecom. Výnosy firmy v tomto období činily 12,7 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 0,8 procenta. ČIA o tom dnes informoval tiskový mluvčí společnosti Vladan Crha.

Firma zároveň dosáhla provozního hospodářského výsledku (EBITDA) ve výši 6,3 miliardy korun, přičemž EBITDA marže činila 50 procent. Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT) byl 1,7 miliardy korun. "Cílem managementu Českého Telecomu zůstává dosažení vysoké úrovně EBITDA marže, snižování investičních výdajů a generování vysoké hodnoty volných peněžních prostředků," komentoval výsledky za první čtvrtletí výkonný viceprezident pro korporátní služby Českého Telecomu Juraj Šedivý.

Dynamika vývoje výnosů z fixních linek i konsolidace výnosů z mobilních služeb byla podle sdělení společnosti téměř identická. Výnosy z hovorného a z měsíčních paušálních poplatků celkem meziročně poklesly o 13 procent na 5,6 miliardy korun. Z toho výnosy z hovorného zaznamenaly meziroční pokles o 28 procent na 2,9 miliardy korun, zatímco z měsíčních paušálních poplatků vzrostly výnosy o 11 procent na 2,7 miliardy korun.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí vzrostly v prvním čtvrtletí 2003 meziročně o 11 procent na 704 milionů. Nejvíce k tomu přispěly výnosy od zahraničních operátorů, které vzrostly o 32 procent na 424 milionů korun, hlavně díky nárůstu objemu tranzitního provozu. Nárůst výnosů od zahraničních operátorů byl kompenzován poklesem výnosů od domácích operátorů o 11 procent na 280 milionů.

Výnosy z datových služeb a ostatní telefonie, včetně služeb euroISDN, výnosů z internetu a služeb s přidanou hodnotou, zaznamenaly meziročně nárůst o 29 procent na dvě miliardy korun. Dvě třetiny z těchto výnosů tvoří výnosy ze služeb euroISDN, které vzrostly meziročně o 31 procent na 1,3 miliardy. Výnosy z internetových služeb vzrostly o 44 procent na 134 milionů korun a výnosy ze služeb datových sítí o 40 procent na 347 milionů. Výnosy z pronajatých okruhů vzrostly o dvě procenta na 683 milionů korun.

Celkový počet telefonních stanic včetně ISDN kanálů poklesl o tři procenta na 3,645 milionu, počet samotných ISDN kanálů vzrostl o 39 procent na 427 tisíc.

Provozní náklady společnosti (vyjma odpisů a amortizace) dosáhly za první tři měsíce letošního roku úrovně 6,4 miliardy korun, což je meziroční nárůst o sedm procent. Do nákladů se mimo jiné projevil nárůst konsolidovaných plateb za propojení do sítí jiných operátorů, které meziročně vzrostly o 19 procent na 1,6 miliardy korun. Zvýšily se zejména konsolidované platby domácím operátorům, a to meziročně o 26 procent na 1,1 miliardy korun. Důvodem byl dopad regulatorního opatření ohledně cen za propojení na internet, který umožnil ostatním operátorům, kteří mají s Českým Telecomem uzavřené propojovací dohody, přejít od smluv o provizích na výnosech z hovorného k dražším propojovacím poplatkům. Konsolidované platby zahraničním operátorům činily 424 milionů korun.

Konsolidované náklady na zaměstnance se meziročně nezměnily a zůstaly na úrovni 1,8 miliardy korun. Celkový počet zaměstnanců (vyjma zaměstnanců Eurotelu) byl na konci prvního čtvrtletí 13 479, což je v meziročním porovnání o 10 procent méně. Celkový počet zaměstnanců Eurotelu se meziročně nezměnil a na konci prvního čtvrtletí 2003 činil 2439 zaměstnanců.

Investice společnosti dosáhly 1,1 miliardy korun ve srovnání s 1,4 miliardy korun ve stejném loňském období. Samotný Český Telecom investoval 0,8 miliardy korun. Čistá zadluženost společnosti se na konci prvního čtvrtletí dostala na úroveň tří procent oproti 17 procentům v loňském roce. Volné peněžní prostředky firmy činily v prvním čtvrtletí 3,2 miliardy korun.