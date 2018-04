Český Telecom má osm nápadníků

Celkem osm dopisů s nezávaznými nabídkami na koupi Českého Telecomu ve středu obdržela poradenská firma J.P. Morgan.sdělila ČTK mluvčí Fondu národního majetku Jana Víšková. Jména nebudou zveřejněna údajně kvůli dosažení co nejvyšší ceny.

Stát nabízí svých 51,1 procenta akcií Telecomu, které drží FNM. Dalších 27 procent mohou zájemci získat od strategického partnera, konsorcia TelSource, které z Telecomu odchází. Podle neoficiálních informací je mezi zájemci Deutsche Telekom, dceřiná firma France Télécom Orange, americký finanční dům Warburg Pincus s britskými partnery a aliance britské CVC Capital Partners s americkou Spectrum Equity Partners.

Francouzská skupina Vivendi, španělská Telefonica a norský Telenor, o kterých se jako o možných zájemcích v minulosti rovněž hovořilo, sdělily, že nabídky nepodaly. Deutsche Telekom odmítl spekulace komentovat.

Pokud se potvrdí, že o Český Telecom mají zájem právě zmínění uchazeči, pravděpodobně bude nejžhavějším z nich Orange, lépe řečeno France Télécom Orange. France Télécom (FT) by se zabýval Českým Telecomem a Orange by převzal starost o Eurotel. FT má navíc stále výhodu těsné vazby se státem, což mu umožňuje sáhnout do kapsy hlouběji než jiným zájemcům. Zájem této skupiny má navíc logické zdůvodnění v aktivitách všech jejích součástí.

Vládních 51 procent akcií má hodnotu na trhu asi 45 miliard Kč bez prémie za získání majority. Vláda chtěla z prodeje získat zhruba 80 miliard korun. Podle nedávného vyjádření ministra financí Jiřího Rusnoka je kabinet připraven v případě nízkých nabídek prodej odložit. Odklad privatizace kvůli nízkým nabídkám a blížícím se volbám očekává i část ekonomů, které oslovila ČTK.

Telecom provozuje 3,85 milionu telefonních linek a vlastní 51procentní podíl v tuzemském vedoucím mobilním operátoru Eurotel, který má 3,24 milionu klientů. Na podzim se firma pokoušela koupit zbylý podíl v Eurotelu od amerického konsorcia Atlantic West, ale jednání ztroskotala na výši ceny.

Podle odborníků je přitom Eurotel jedním z motivů zájmu investorů. Například Orange má podle svého vyjádření zájem pouze o mobilní síť. Bez zájemce o pevné linky je však tato nabídka nereálná, tvrdí ekonomové.