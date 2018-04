Český Telecom má nejdražší hovory mezi pevnými operátory

Český Telecom poskytuje nejdražší veřejné hlasové služby v českých pevných sítích. Část ostatních operátorů pevných sítí (tzv. alternativní operátoři) zveřejnila svoje ceny za veřejné hlasové služby, které jsou při volání na libovolné místo České republiky nižší, než za stejné volání požaduje Český Telecom.

Do včerejšího dne (20. března) zveřejnily svoje ceny za veřejné hlasové služby tyto společnosti: Aliatel, Český Telecom, GTS, GlobalTel a UPC. Nabídka jednotlivých operátorů se zatím liší dostupností (je omezena jen na některé města) i způsobem účtování – někteří operátoři používají impulsní účtování, jiní vteřinové či minutové.

Aliatel

Jeden z nejvýraznějších alternativních operátorů svoje služby zatím nabízí především podnikům. Připojit se k síti Aliatelu mohou i domácnosti, jenže pro ně jsou ceny hodně drahé – zatím se jim to nevyplatí. Cenami za veřejné hlasové služby Aliatelu jsme se zabývali v tomto článku.

V současnosti nabízí Aliatel dva cenové programy – podle způsobu připojení k síti. U plnohodnotného Business Call Direct se platí po sekundách, přičemž u všech hovorů se platí nejméně prvních 30 sekund. Výjimkou jsou místní hovory do jiných sítí – za ty zaplatíte nejméně za prvních 60 sekund.

Český Telecom

Největší český telekomunikační operátor, Český Telecom, nabízí připojení ke svojí síti na libovolném místě České republiky. Český Telecom až do 1. ledna 2001 byl ze zákona jediným – monopolním – poskytovatelem veřejných hlasových služeb. Svoje služby nabízí Český Telecom domácnostem i podnikům.

Český Telecom má v těchto dnech stejné ceny pro domácnosti i pro podniky – jedinou výjimkou jsou meziměstské hovory ve špičce. Od 1. dubna začne nabízet několik cenových programů – více najdete zde. Místní hovory jsou zpoplatňovány po minutách, za první dvě minuty ale zaplatíte vždy, i když je hovor kratší. Meziměstské hovory si Český Telecom účtuje po půlminutách, platíte vždy nejméně první minutu.

GTS

Co do loňského obratu zřejmě druhý největší provozovatel veřejné telekomunikační sítě – společnost GTS – nabízí připojení ke svojí síti domácnostem i podnikům. Domácnosti je možné připojit jen v Praze a okolí. To proto, že pro provoz místní telefonní sítě v těchto lokalitách má licenci společnost Dattel, která je součástí právě GTS. Na ostatních místech České republiky se k síti GTS mohou připojit zákazníci prostřednictvím digitálních pevných linek s kapacitou 2 Mb/s.

GTS v současnosti používá účtování po tarifních impulsech, které jsou podle druhu hovoru různě dlouhé. Od 1. dubna 2001 spouští GTS i vteřinové účtování.

GlobalTel

Společnost GlobalTel na našem trhu působí teprve krátce, zákazníky připojuje zatím v Praze, Brně, Plzni, Litvínově, Mostu, Břeclavi, Hodoníně, Přerově a nejbližším okolí těchto měst. GlobalTel v současnosti jedná s Českým Telecomem o propojovací dohodě, podle Davida Vaverky, generálního ředitele GlobalTelu, by tato dohoda měla být uzavřena do konce června.

GlobalTel v současnosti připojuje ke svojí síti pouze podnikové zákazníky. Za hovory do vlastní sítě zákazníci GlobalTelu neplatí žádné poplatky, platí pouze měsíční paušální poplatek – ten závisí na tom, kolik linek současně zákazník chce využívat. Místní a meziměstské hovory do jiných sítí jsou v současnosti účtovány po vteřinách.

UPC

Společnost UPC je známá především jako provozovatel kabelové televizní sítě. Telefonní služby provozuje v severních Čechách (oblast Liberecka) a na některých místech i v Praze. K síti UPC se mohou připojit domácnosti i podnikatelé – ale pouze v těch místech, kde stále platí stará licence pro UPC na provoz místních sítí.

UPC rozlišuje mezi hovory do vlastní nebo jiných sítí. Nerozlišuje však už mezi hovorným pro domácnosti a podniky – výjimkou je cena za minutu hovoru meziměstsky ve špičce do cizí sítě. Místní hovory do jiných sítí a všechny hovory do vlastní sítě jsou zpoplatňovány po minutách, za první dvě minuty ale zaplatíte vždy, i když je hovor kratší. Meziměstské hovory do jiných sítí si UPC účtuje po půlminutách, platíte vždy nejméně první minutu. Prvních deset minut hovoru v měsíci zákazník neplatí.

Kdo je levnější?

Při pohledu na naši tabulku a s přihlédnutím k různým způsobům účtování není možné říci, který provozovatel telefonní sítě je nejvýhodnější. Lze ale říci, který je nejméně výhodný.

Domácnosti si mohou vybírat jen ze tří operátorů – Českého Telecomu, GTS a UPC. To ovšem jen v případě, že se nacházejí v místech, kde mají GTS a UPC licenci k provozu místní telefonní sítě. V opačném případě musí využívat služeb Českého Telecomu. Takže pro zákazníky v Praze je nejvýhodnější společnost GTS, UPC je výhodnější jen pro hovory do vlastní sítě – v jiných případech jsou ceny s Českým Telecomem shodné.

Větší výběr už mají firemní zákazníci. Ti se kromě tabulkových cen mohou těšit i na množstevní slevy, které nabízejí všichni operátoři v závislosti na měsíční výši provolané částky. Při pohledu na ceníky se však dá říct, že Český Telecom je ve většině případů nejdražší. Jeho výhodou je však dostupnost na celém území České republiky. Ostatně, čísla si porovnejte sami.