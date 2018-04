Český Telecom klame zákazníky

Sedmého dubna tohoto roku zdražil Český Telecom odeslání krátké textové zprávy z telefonní budky z 1,80 Kč na 2,70 a o tomto kroku zákazníky dostatečně neinformoval. Více než čtvrt roku visí v telefonních budkách stará cena, která klame uživatele služeb Trick. Už před čtvrt rokem jsme informovali o zmíněném zdražení. Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha nás tehdy ujišťoval, že přeznačení této ceny v telefonních hovornách probíhá. Do dnešního dne jsme však v Praze nenalezli jedinou budku, ve které by byla uvedena správná cena. S tím kontrastuje i stanovisko Telecomu, podle kterého by polovina budek měla již být přeznačena.

O pravdivosti tvrzení Českého Telecomu lze však pochybovat: Nikde v centru Prahy, ani ve stanicích metra Muzeum a Můstek, kde je největší provoz a kde by se tedy dalo očekávat, že Telecom provede změnu nejdříve, jsme našli uvedenu pouze starou cenu. Opakovaně jsme se tedy dotazovali na místo, kde lze nalézt alespoň jednu budku se správně uvedenou cenou.

Ani vedoucí oddělení telefonních automatů Jan Ander, ani výkonný ředitel pro zákaznické služby ing. Radomír Bureš, který má automaty nově na starosti, nám neporadili, kde takový automat najít. Na změnu měl přitom Český Telecom čtvrt roku, a postačovala k tomu nálepka o rozměrech 3 × 4 centimetry.



Této skutečnosti si všimlo i Sdružení na ochranu spotřebitele, které před časem prosadilo možnost výměny starých vybalených telefonních karet, které Český Telecom dlouho odmítal svým zákazníkům vyměnit za nové. Sdružení vydalo minulý čtvrtek tiskovou zprávu, v níž uvádí:

Český Telecom v tištěné informaci ve svých telefonních automatech uvádí cenu za odeslání zprávy SMS do sítí českých mobilních operátorů ve výši 1,80 Kč. Z telefonní karty Trick je však za odeslání strženo 2,70 Kč! Z kartových telefonních automatů Českého Telecomu můžeme již více než rok posílat s telefonní kartou Trick krátké textové zprávy SMS majitelům mobilních telefonů všech tří českých sítí. Na počátku dubna došlo podle oficiálního ceníku Českého Telecomu ke zvýšení ceny za odeslání zprávy na 2,70 Kč. U telefonních automatů je však uvedena informace, že zaslání SMS zprávy do sítí Eurotel, Oskar i T-Mobile je zpoplatněno původní cenou 1,80 Kč. Jak se na tuto situaci dívá František Lobovský, předseda Republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)?"Právo na aktuální a nezkreslenou informaci patří k základním právům spotřebitele. Většina uživatelů telekomunikačních služeb nemá samozřejmě ve zvyku průběžně sledovat ceník Českého Telecomu. Spotřebitel se rozhoduje na základě informací, které získá v okamžiku poskytnutí služby. Pokud spotřebitel zjistí rozdíl v ceně až dodatečně, kvůli devadesáti haléřům obvykle neusiluje o prosazení svých práv." SOS je přesvědčeno, že na trhu zavládnou solidní poměry jedině v případě, že obě zúčastněné strany – spotřebitelé i podnikatelé – budou dodržovat přesně stanovená pravidla. "Signál, který dává šířením zavádějící informace Český Telecom, je pro nás velkým zklamáním. Rozumíme tomu, že správné označení všech automatů platnou cenou si vyžádá určitý čas, proto považujeme za žádoucí okamžité vrácení ceny zpět na 1,80 Kč do doby, než bude přeznačeno," sdělil jménem SOS návrh možného řešení F. Lobovský. Nedojde-li k urychlené nápravě, zvažuje SOS využití možností, které mu poskytují české zákony k prosazení zájmů spotřebitelů.

Už v minulosti jsme několikrát informovali o poněkud klopotném zavádění služeb Trick. Zdá se, že ani pod novým vedením tohoto úseku v Českém Telecomu se situace nezlepšila.