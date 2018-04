Český Telecom hledá finanční zdroje, z nichž by získal peníze na koupi 49% procent Eurotelu. Naše tři týdny stará zpráva o jednání mezi americkým vlastníkem (Atlantic West) Eurotelu a naším Telecomem o prodeji největšího tuzemského operátora GSM tak získává nové obrysy. Telecom shání peníze, a to by nedělal, pokud by jednání s Američany nebyla na dobré cestě. Můžeme z toho dovozovat, že na podzim bude mít Eurotel nového, stoprocentního vlastníka.