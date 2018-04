Český Telecom hlásí pokles – ale i to je považováno za úspěch

Český Telecom včera zveřejnil své hospodářské výsledky. Ty sice nejsou auditované, ale pro zhodnocení tří čtvrtletí tohoto roku jsou postačující. A přes to, že nejčastějším slovním zhodnocením při srovnání se stejným obdobím loňského roku je pokles, lze tyto výsledky považovat za úspěšné. Především pokud jde o čistý zisk – ten klesl o jedno procento z 3,948 miliard korun na 3,921 miliard korun. Analytici očekávali, že dojde k poklesu o pět až šest procent.

Jen jednoprocentní pokles zisku nelze hodnotit jinak než úspěch vzhledem k tomu, že Telecomu klesá příjem z hovorného (o 35 % na 10,6 mld.) při růstu provolaných minut (o 1 % na 8,8 mld. provolaných minut, na svědomí to má především internet). Poklesly i platby od jiných operátorů (za propojení, od českých o 43 % na 851 mil., od zahraničních o 33 % na 1 mld.). Celkové výnosy Telecomu klesly o 6 % na 39,4 mld. korun. Jenže náklady se podařilo snížit mnohem více – o 13 % na 19,3 mld. korun. Vliv na to má snižování počtu zaměstnanců (nyní jich je o 9 % méně – 14 039), propojovacích poplatků zejména do mobilních sítí. Na dobrém výsledku se podepsalo i zvýšení příjmů z měsíčních poplatků o 44 % na 7,9 miliardy korun.

Zatímco prostá ekonomická čísla lze hodnotit kladně (zejména údaj EBITDA – provozní zisk před odpisy, finančními náklady a zdaněním 20,1 mld. korun, takže marže EBITDA dosáhla velmi slušných 51 %), v případě vývoje počtu pevných linek už musíme být kritičtí. Došlo totiž ke snížení o 4 % (přibližně 150 tisíc) na 3,692 milionů. Alternativní operátoři totiž pouští Telecomu řádně silou a ukusují z jeho podílu na trhu firemních zákazníků.

Telecom je přesto spokojený – podle něj došlo ke zvýšení počtu ISDN kanálů o 93 % na 392 tisíc. Pokud by šlo o fyzické ISDN přípojky, činil by přírůstek 189 tisíc, což by skutečně úbytek analogových linek vyrovnalo. Jenže jedna ISDN přípojka obvykle znamená několik kanálů (i v případě domácností, základní verze euroISDN obsahuje dva fyzické kanály). Proto se domníváme, že skutečně došlo k poklesu zákazníků a nárůst používaných ISDN kanálů je způsoben především rozšiřováním počtu používaných kanálů u firem a zejména připojováním škol v rámci projektu Internet do škol. Telecom totiž pro připojení škol k internetu používá ISDN.

Telecom má do budoucna jasno. Dále chce zvyšovat efektivitu firmy, s čímž souvisí další propouštění. Na jednoho zaměstnance v tuto chvíli připadá 263 telefonních stanic. U vyspělých operátorů v Evropě dosahuje tento ukazatel hodnoty přibližně 300 stanic na zaměstnance. Za letošní tři čtvrtletí se Telecom díky propouštění zlepšil o 6 % a v podobném tempu chce pokračovat i do budoucna. Růst by měly příjmy Telecom především z datových služeb (kam lze řadit i vytáčené připojení k internetu, jehož podíl na celkových příjmech z hovorného stále rostů; v počtu provolaných minut tvořil internet 47 %) a digitálních linek ISDN.

Konkurenti jistě namítnou, že příjmy Telecomu by vzrostly i v případě, že by umožnil rozvoj rychlého internetu prostřednictvím ADSL a zpřístupnění místních smyček. I když totiž pro tyto služby budete využívat konkurenční operátory, Telecom bude mít zajištěný příjem (bude inkasovat za pronájem linek). My zákazníci můžeme jenom doufat, že k tomuto chování, prospěšnému pro celý trh, přinutí Český Telecom jeho nový vlastník (Deutsche Bank a TDC). Jenže ten ještě státní podíl v Telecomu nekoupil – podle posledních zpráv naopak vyjednává s vládou o snížení kupní ceny o 10 %, přestože dříve deklaroval, že ji měnit nehodlá (pomineme fakt, že kupní smlouva už měla být dávno podepsána).

V tuto chvíli tak můžeme jenom čekat, jak se celá situace vyvine – koneckonců na různá „překvapení“ ze strany Telecomu jsme již zvyklí, stejně tak vnímáme jeho privatizaci jako nekončící jihoamerickou telenovelu. Jenom doufáme, že za rok budeme moci o Českém Telecomu napsat něco jiného, než jen zůstaňte v klidu, žádná změna nehrozí.