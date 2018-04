Český Telecom dostal pokutu

Český Telecom dostal od antimonopolního úřadu pokutu. Úřad na ochranu hospodářské soutěže uložil firmě trest 23 milionů korun za to, že od února 2002 do ledna 2003 měla znemožňovat konkurenci vstup na trh internetu a datových přenosů s použitím technologie ADSL. Mluvčí Telecomu Vladan Crha uvedl, že jde o dva roky starý případ, jejž firma považuje za uzavřený. Zaplacení pokuty firma teprve zváží. Pro Telecom je to již čtvrtá pokuta.