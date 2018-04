Český Telecom dočasně ruší agregaci u ADSL, uživatelé zůstávají skeptičtí

Zástupci uživatelů internetu reagovali na zavedení agregace českým Telecomem, která se projevila prudkým poklesem rychlosti až na úroveň běžného modemu touto tiskovou zprávou:

Tisková zpráva platformy ZUI - Zástupců uživatelů Internetu ze 6. srpna 2003

Nově spuštěná agregace připojení ADSL se projevila v poklesu rychlosti tohoto "vysokorychlostního" připojení k internetu až na úroveň obyčejného modemu. Ve smluvních podmínkách přitom není vždy možnost takovéhoto snížení zakotvena.

Podle informací od Českého Telecomu byla agregace spuštěna v noci z 30. na 31. července. Reálné dopady, které koncoví uživatelé zaznamenali, mnohé z nich šokovaly. Soudě podle reakcí, které se v hojné míře rozproudily po prvních zprávách o zapnutí agregace, mnoha lidem poklesla efektivní přenosová rychlost opravdu velmi výrazně. Například podle ankety na http://www.adsls.cz/ více než 80 % z 327 hlasujících (uživatelů ADSL je celkem cca 8000) zaznamenalo pokles na cca 1/4 původní rychlosti!

Lze tedy hovořit o zásadním poklesu hodnoty poskytované služby. Provozovatelé ji ve svých reklamách a často i smlouvách označují za vysokorychlostní a v řadě případů možnost snížení kvality z důvodu agregace (overbookingu) jednoznačně ve smlouvě nemají zakotvenou (např. IOL vlastněný Českým Telecomem, který službu včetně všech jejích parametrů přeprodává dál ostatním operátorům). V takovémto případě je žádoucí se na svého poskytovatele obrátit s reklamací vady poskytované služby.

Pokud by se současná kvalita měla stát trvalou, tak lze hovořit o tom, že většina operátorů vytváří v uživatelích přehnaná očekávání bez garance jakékoliv kvalitativní úrovně. Lze zmínit opět reklamu IOL na stránce http://broadband.iol.cz/home/index.html, která slibuje při variantě 320/128 stahování 1 MB dat za 31,3 vteřiny, což se po zapnutí agregace zdá být pro většinu uživatelů nedosažitelným snem. Na jiné stránce http://broadband.iol.cz/home/index.html jsou uváděny mimo jiné i tyto výhody služby IOL Broadband: "nepřetržité připojení do Internetu bez časové tarifikace a vysoká rychlost (192 kb/s nebo 320 kb/s)". Běžný uživatel z takto poskytnuté informace logicky předpokládá, že bude moci touto rychlostí surfovat po internetu. Český Telecom a další operátoři by se tak dopouštěli klamavé reklamy.

Platforma Zástupců uživatelů internetu považuje za nejlepší řešení současné neuspokojivé situace vypnutí agregace, jak uvádí ve svém "Stanovisku platformy ZUI k současné situaci kolem ADSL služeb", které je ke stažení např. na adrese http://www.spotrebitele.cz/domaci/zuikadsl030806.html

Telecom reagoval na vzniklý trapas zrušením agregace a vlastní tiskovou zprávou:

ČESKÝ TELECOM o půlnoci ze 7. na 8. srpna přestane uplatňovat tzv. agregaci služeb ADSL. Agregace bude opět spuštěna 15. října, tedy v dostatečném časovém odstupu od uvedení nových a rychlejších variant ADSL na trh.

Důvodem pozastavení agregace je skutečnost, že při jejím uplatnění v reálném provozu na službách s nižšími rychlostmi (například současná základní varianta 192/64 kb/s) se v některých případech skutečná rychlost dostávala pod úroveň akceptovatelnou zákazníky. "Cílem ČESKÉHO TELECOMU je zajištění očekávaných parametrů pro zájemce o tuto službu, což za současných podmínek nebylo možné u všech skupin zákazníků," uvedl Vladan Crha, tiskový mluvčí ČESKÉHO TELECOMU.

Od 15. září 2003 zvýší ČESKÝ TELECOM rychlost služeb ADSL na trojnásobek, a to při zachování současných cen. Zároveň se zrychlením ADSL společnost také počítá s plným uvolněním trhu s koncovými zařízeními a s nabídkou tzv. samoinstalačních balíčků, které přinesou uživatelům ADSL další úspory.

Přenosová rychlost u základní varianty služby IOL Broadband se od 15. září zvýší ze současných 192/64 na 512/128, u rychlejší varianty z 320/128 na 1024/256 (vše v kb/s). Objemový limit pro přenesená data je stanoven na 10 GB u základní a 20 GB u rychlejší varianty připojení. Po jeho překročení (s dostatečným upozorněním již předem) dostane uživatel další kredit 10 GB za poplatek 399 Kč. O čerpání datového limitu bude během užívání služby zákazník informován.

Přechod na rychlejší varianty připojení provede ČESKÝ TELECOM bezplatně všem stávajícím zákazníkům, kteří o zvýšení rychlosti požádají prostřednictvím www.iol.cz nebo u jiného poskytovatele připojení. Zákazníci, kteří o zrychlení dosavadní přípojky neprojeví zájem, mohou využívat služby ve stávající podobě až do 31. 12. 2003, kdy bude portfolio služeb ADSL dále rozšířeno.

Agregace (agregační poměr či overbooking) je určen počtem zákazníků, kteří mohou teoreticky sdílet danou kapacitu v páteřní síti provozovatele.

"Hloupý dodavatel, který nevyslyší potřeby svého zákazníka"

Miloslav Sova z platformy ZUI dodává: Nebyl by to Telecom, aby celá věc neměla zase háček. Každopádně alespoň na 2 měsíce si můžou uživatelé oddechnout (podle neoficiálních informací by mělo 15.10.2003 dojít k znovuzapnutí agregace pro veškeré ADSL služby) a do té doby se snad podaří vyřešit celou záležitost ke spokojenosti všech zúčastněných stran. V případě, že ČTc nezohlední oprávněné požadavky uživatelské veřejnosti, hodlá platforma ZUI využít všech zákonných prostředků, aby i nadále nedocházelo k poškozování zákazníků, kteří využívají ADSL služby. Platforma ZUI bude i nadále důsledně prosazovat všechny navrhované změny, které by ve svém důsledku podpořily skutečně masivní rozvoj vysokorychlostního Internetu v České republice.

ZUI v nejbližších dnech hodlá absolvovat několik jednání nejen s ministrem Mlynářem, ale i s odpovědnými pracovníky Českého Telecomu. Není to totiž pouze agregace, která znehodnocuje celou službu, ale i nevhodně nastavené limity na objem přenesených dat a vysoká cena jednotlivých variant. Za velmi závažný nedostatek považujeme i skutečnost, že jednotlivý poskytovatelé služby ADSL nemohou nijak ovlivnit její parametry a kvalitu.

Dnešní malé vítězství je proto třeba brát pouze jako první krok na cestě za opravdu plnohodnotným vysokorychlostním připojením v České republice. Český Telecom v těchto dnech dosáhl přesně toho, co potřeboval - ukázal lidem, co by se stalo, když nepřejdou na linky Plus. V uších mi v této souvislosti neustále zní slova bývalého generálního ředitele Ondřeje Felixe, který pronesl výrok „hloupý dodavatel, který nevyslyší potřeby svého zákazníka“. A já se ptám: Jak ještě dlouho bude uplatňovat Český Telecom na své zákazníky metodu cukru a biče místo toho, aby se konečně pokusil naslouchat jejich potřebám?

Poskytovatelé internetu po kabelovce se radují

Jan Hlaváč zastupující kabelovou společnost TESmedia/Intercable CZ přispěchal s tiskovou zprávou, ve které vyzdvihl přednosti internetového připojení po kabelové televizi. Mezi ně podle něj patří garantovaná rychlost, cena pod 1000 Kč, možnost výhodně kombinovat internet se Základní programovou nabídkou (více než 30 TV kanálů). Vysokorychlostní internet TESmedia/Intercable CZ bude podle Hlaváče koncem roku 2003 dostupný pro 180 tisíc domácností.

„Domácí vysokorychlostní připojení k internetu od TESmedia/Intercable CZ je také o třetinu levnější než ADSL. Základní rychlost 200/100 kb/s stojí 999 Kč s DPH. Naše rychlost je však stabilní a nekolísá. Na podzim také počítáme s navýšením rychlosti internetu," řekl Dušan Jelínek, obchodní a marketingový ředitel TESmedia/Intercable CZ.

„Kabelový internet má obrovský potenciál díky technologii DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), která je na míru ušitá infrastruktuře kabelových sítí, které slouží i pro přenos kabelové televize a vždy nám umožní nabídnout vyšší rychlost a lepší kvalitu služeb. DOCSIS dosahuje maximální rychlosti dostupné pro jednoho klienta až 38Mbps/10Mbps, kdežto technologie ADSL je limitována maximálně na 7Mbps/0.640 Mbps, která je však navíc dostupná jen několik stovek metrů od telefonní ústředny," dodal Marcel Procházka, ředitel telekomunikačních služeb TESmedia.

„Vysokorychlostní internet po kabelu je ve většině zemí vždy rychlejší než ADSL. Touto cestou jdeme i my. Chceme pokračovat v poskytování služby s nejlepším poměrem rychlost/cena. Připojení k internetu je navíc možné kombinovat s dodávkou programové nabídky kabelové televize, na které se tak uspoří 200 Kč měsíčně," dodal Dušan Jelínek, obchodní a marketingový ředitel TESmedia/Intercable CZ.

Poměr agregace, tedy poměr maximální rychlosti směrem do internetu k celkové internetové konektivitě prodané klientům, činí v sítích TESmedia/Intercable CZ 1:1, zatímco u ADSL v podání Českého Teleomu dosahuje hodnoty 1:50 u domácích služeb a 1:20 u firemních. Při overbookingu 1:50 i 1:20 může docházet k výraznému snížení rychlostí, hlavně během špiček. Podle ceníku je ovšem společnost TESmedia oprávněna snížit přístupovou rychlost na 64/32 kb/s po přenesení 5GB v daném měsíci. Podle údajů, které nám exkluzivně poskytl mediální zástupce TESmedia/Intercable CZ Jan Hlaváč, se 90% uživatelů vejde do limitu 5 GB, 8% přenese měsíčně až 10 GB dat a pouhá 2% limit překročí. Podle Hlaváče lze však v nejbližší době očekávat další zpříjemnění obchodních podmínek vůči uživatelům. Provozovatelé kabelových sítí se tedy za současné situace o své zákazníky bát nemusejí.

Zpoplatnění přístupu k internetu podle objemu přenesených dat připadalo vždy podivné Radku Majerovi ze společnosti Transgasnet. Účtování objemu přenesených dat podle něj zbytečně zatěžuje billing, což zvyšuje výdaje na IT i na zaměstnance poskytovatele připojení. Billing produkuje obsáhlejší účty, což vede k dalším nákladům, stejně jako reklamace přeneseného objemu dat. Pokud je struktura tarifů za přístup k internetu s měřeným objemem dat složitější, zákazníci mají navíc tendenci bombardovat poskytovatele žádostmi o zvýšení či snížení limitu a každý chce k velké radosti billingového odělení jinou slevu.

Banány o spartakiádě

Zajímavé byly reakce uživatelů internetu, od Telecomu neočekávají sice mnoho pozitivního, ale situaci berou s humorem:

"Připadá mi to trochu postavené na hlavu. Telecom nabídne službu vysokorychlostního připojení a pak je překvapen, ze lide stahují. Mne je osobně podivné, že 10 GB přetáhne jen 10% uživatelů."

"Je to manévr pro odvedení pozornosti, to samé, jako když komunisté nakoupili banány na Spartakiádu"

"1. Jasně tím odvedli pozornost od zavedeni limitu, teď budou uživatelé šťastní, že to aspoň jede a limit budou akceptovat, protože si řeknou, že mohlo být i hůř...

2. Agregací to totálně znehodnotili, nechápu, jak to může ten manažer nazývat vstřícným krokem, tomu se spíš říká náprava chyby v pozdním termínu a amatérismus.

3. Mě to nejede, mám to pořád agregované, 320tka linka na úrovni ISDN - pouze rychlostně, o tom, jak skáče ping, ani nemluvím..."

"Po dlouhé době zase jedna dobrá zpráva - vzhledem k tomu, že je to jen na 2 měsíce, obávám se, že je to pouze dobře promyšlený tah, kterým chce Telecom zavřít ústa Ministerstvu informatiky."

"Agregaci zrušili, kdy asi zruší aroganci?"