Český Telecom chce žalobou upravit liberalizaci

Český Telecom (ČTc) podal 10. září k Městskému soudu v Praze žalobu na svého konkurenta - společnost GTS. Napadá v ní rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z 11. dubna 2001. Tento krok Českého Telecomu ale bude mít vliv na celý proces liberalizace v České republice. Pokud dá soud Telecomu za pravdu, může se spustit lavina dalších žalob, které liberalizaci telekomunikací v ČR zablokují.

GTS se už tradičně postavila proti Českému Telecomu

Český Telecom se pře s GTS už od začátku tohoto roku o způsob plateb za propojovací svazky. Propojovací svazky je označení pro klasické telekomunikační linky (digitální okruhy), které vedou od ústředen operátorů do propojovacího bodu. Propojovací bod přitom může být v síti jednoho operátora, nebo může být umístěn na nějakém neutrálním místě.

Český Telecom navrhoval, aby propojovací bod byl umístěn v síti jiného operátora s tím, že Telecom bude provozovat propojovací svazky do tohoto bodu. Druhý operátor by měl platit Českému Telecomu část nákladů na provoz svazků. Podíl na celkových nákladech by se počítal podle toho, jak moc volají zákazníci druhého operátora do sítě Telecomu. V ideálním případě, kdy je stejný objem telefonních hovorů ve směru ze sítě Telecomu do sítě jiného operátora jako v obráceném směru (tedy poměr příchozí - odchozí hovory 50:50), by platil druhý operátor přesně polovinu nákladů. Aliatel, Contactel a eTel proti tomuto neprotestovali a podepsali s Českým Telecomem propojovací dohodu.

S tím GTS nesouhlasila a navrhovala, aby si každý operátor platil všechny náklady na spojení od vlastní ústředny do propojovacího bodu. Český telekomunikační úřad dal ve svém rozhodnutí z 11. dubna 2001 za pravdu GTS a přikázal oběma společnostem, ať do sedmi dnů propojí své sítě. Předseda ČTÚ David Stádník tehdy prohlásil: „Vyhrály obě strany a doufejme, že zejména další zákazníci.“ V duchu tohoto prohlášení se vyjádřili i zástupci Českého Telecomu a GTS - obě společnosti považovaly rozhodnutí ČTÚ za své vítězství.

Český Telecom se tehdy okamžitě proti rozhodnutí ČTÚ odvolal k předsedovi úřadu Stádníkovi. Ten odvolání zamítl. Proto se Český Telecom rozhodl dva dny před vypršením lhůty pro napadení výsledku odvolání podat žalobu k soudu, ve které se dožaduje zrušení původního rozhodnutí ČTÚ. „Zdá se, že rozhodnutí si obě strany interpretují rozdílně,“ vysvětlil tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Máme zákony podporující právní džungli

Kdyby však podali právníci Telecomu žalobu přímo na Český telekomunikační úřad, platila by propojovací dohoda s GTS až do výsledku soudního rozhodnutí v té podobě, kterou stanovil ČTÚ. Proto Český Telecom využil skuliny v telekomunikačním zákonu (151/2000 Sb., konkrétně v § 102, odst. 3.) a podal žalobu na společnost GTS. „Je to pochopitelné, nechceme, aby platilo rozhodnutí, které je podle našeho názoru v několika bodech nesprávné. Jiná možnost, jak dosáhnout nápravy, nebyla,“ vysvětlil Crha.

Již kvůli zmiňovanému ustanovení zákona tak je v tuto chvíli propojovací dohoda mezi GTS a Českým Telecomem neplatná. Znovu platit bude až po rozhodnutí soudu. Jenže Městský soud v Praze se odmítl touto žalobou zabývat s tím, že mu nepřísluší. Věcí se tak musí zabývat Vrchní soud - ten rozhodne, který soud bude celou žalobu Českého Telecomu řešit. Rozsudek se tak oddálil přinejmenším o několik měsíců. „Myslím si, že Český Telecom není optimista a ví, že ten soud nemůže vyhrát. Ale získávají tím čas, během kterého my nebudeme moci poskytovat služby našim zákazníkům,“ řekl generální ředitel GTS Milan Rusnák. Vladan Crha jakékoliv načasování žaloby s úmyslem poškodit GTS odmítá. „Od toho je odvolací lhůta, podsouvat nám nějaký zlý úmysl je neodůvodněné,“ prohlásil Crha pro agenturu ČIA.“Naším prvořadým cílem je dosáhnout nápravy rozhodnutí ČTÚ. Tento krok jsme opravdu důkladně zvážili a předpokládáme, že máme slušnou vyhlídku na úspěch,“ upřesnil nám toto prohlášení Vladan Crha.

Důsledky žaloby už GTS cítí a my je možná pocítíme v dohledné době

Podle Rusnáka jeho společnosti kvůli žalobě Českého Telecomu vznikají škody v řádech milionů korun. Ročně potenciální ztrátu vyčíslil až na několik desítek milionů. Jenom samotné platby za propojovací svazky v případě, že by soud dal za pravdu Českému Telecomu, by stály GTS přibližně 20 milionů korun. „Zvažujeme podání žaloby na Telecom o náhradu škody,“ prohlásil na tiskové konferenci 24. září Rusnák. Nevyloučil ani případné podání žaloby na Českou republiku kvůli zmiňovanému ustanovení zákona. To podle Rusnáka poškozuje investice do telekomunikací v České republice. Na tiskové konferenci zaznělo, že GTS proti tomuto odstavci v telekomunikačním zákonu protestovala již v připomínkovém řízení. Vladan Crha Rusnákovo prohlášení komentoval pro Mobil.cz slovy: „Podání žaloby pro to, že jsme se obrátili na soud, by jistě byl unikátní případ. Vyjadřovat se ale mohu jenom ke krokům skutečným, nikoliv zvažovaným.“

V případě, že soud rozhodne ve prospěch žaloby Českého Telecomu, mohlo by být napadeno více rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. To by ale mohlo znamenat zpomalení liberalizace až o několik let (do doby, než soud rozhodne). Už nyní GTS velmi výrazně pociťuje pouhé podání žaloby. „Jsme nyní v situaci, kdy nemáme legální propojovací smlouvu a teoreticky nás může Telecom odpojit,“ řekl Milan Rusnák. Odpojení GTS od sítě Českého Telecomu ale Vladan Crha vyloučil: „Určitě nemáme důvod GTS odříznout; pořád platí původní propojovací dohoda, která přešla na GTS z jejich předchůdce Dattelu. Zároveň s tím se Český Telecom zavázal respektovat až do konečného verdiktu soudu ceny, které ve svém rozhodnutí stanovil ČTÚ.“ Společnost Dattel, se kterou měl Český Telecom uzavřenou propojovací dohodu z dřívějších let (Dattel poskytoval telefonní služby v Praze), se totiž od letošního roku stala součástí GTS.

Kdyby původní propojovací dohoda neexistovala, byla by dnes GTS bez propojovací dohody a skutečně by se jí mohlo stát, že by nemohla poskytovat zákazníkům žádné služby. Zástupci GTS nám prozradili, že s nimi minulý týden odmítli zástupci Českého Telecomu jednat o propojení hovorů na zelené linky. Důvodem prý byla skutečnost, že GTS nemá kvůli žalobě Českého Telecomu platnou propojovací dohodu.

Řešením by byl nový telekomunikační zákon

Můžeme jenom doufat, že soudy v tomto případě rozhodnou velmi rychle a že telekomunikační zákon bude novelizován. Jinak by se totiž mohlo stát, že třeba za pár měsíců nebude možné volat z pevných linek na mobily (v tuto chvíli se čeká na rozhodnutí ČTÚ o cenách za propojení a je pravděpodobné, že jedna strana sporu nebude spokojena) nebo některé telefonní služby (např. volání na audiotexové nebo zelené linky) nebude možné používat v jiné síti než Českého Telecomu. A to vše jenom kvůli tomu, že v telekomunikačním zákonu je několik zmetků (příklad jiných nesmyslů v zákonu najdete zde).