Český Telecom chce textovky na pevné linky

Společnost Fincom včera (5. 2.) představila a předvedla fungování dvou nových technologií, které umožní posílat a příjímat textové zprávy i v pevných sítích. Podobné technologie nabízejí i jiní výrobci telekomunikační techniky (namátkou jmenujme například českou společnost 2N), nicméně Fincom tvrdí, že jeho řešení je celosvětově unikátní a zcela standardní. V řeči konkrétních čísel to znamená plnou podporu standardu ETSI (ES 201 912 – SMS Communication between a fixed network terminal PSTN/ISDN and Short Message Service Center) a celosvětový patent zmiňovaných technologií.

Začněme tou jednodušší technologií – Microcom Messaging Technology (MMT). Ta zatím umožňuje odesílat textové zprávy z počítače, ke kterému je připojený modem. Potřebujete mít jenom nainstalovanou aplikaci FunTom a mít modem Microcom. Aplikace FunTom umožňuje posílat dlouhé textové zprávy (až 5 x 160 znaků), loga operátorů nebo skupin volajících, vyzváněcí melodie a připravuje se i podpora odesílání rozšířených (EMS) a multimediálních (MMS) zpráv. Výhodou oproti posílání textových zpráv z internetu obdobným způsobem (přes vytáčené spojení) je nižší cena za odeslanou textovou zprávu (i když posíláte SMS z webu zdarma, musíte platit za připojení k internetu) a také možnost poslat obrázky a vyzváněcí, což na internetových SMS branách nemůžete. Vyšší je také spolehlivost – zatímco u textovek poslaných z webu nebo e-mailem nemáte velkou jistotu, že přijdou a v rozumné době, při poslání SMS z FunTom můžete obdržet i potvrzení o doručení a můžete se spolehnout na to, že tyto textovky mají pro operátora stejnou prioritu, jako by byly poslané z mobilního telefonu.

Při odesílání textových zpráv (můžete posílat zprávy i na skupiny příjemců) aplikace FunTom přes modem zavolá na speciální telefonní číslo, prostřednictvím kterého zprávy pošle. K tomuto telefonnímu číslu je připojeno MMT centrum s přímým napojením na SMS centra našich mobilních operátorů. Speciální telefonní číslo je klasická žlutá linka Českého Telecomu – vy tak neplatíte nic Fincomu, částka za odeslané textové zprávy se objeví na vašem vyúčtování od Českého Telecomu. Ten část peněz, které od vás vyinkasuje, předá Fincomu (více o fungování žlutých linek najdete v tomto článku). Cena za jednu poslanou textovou zprávu je 2,50 Kč; pokud jich současně pošlete víc (najednou je možné odeslat až 12 textových zpráv), zaplatíte za třetí a všechny další 2,20 Kč. Příjemce textových zpráv uvidí jako odesilatele číslo MMT centra – takže byste se do textovek měli podepisovat. Fincom začne přibalovat software FunTom k modemům prodávaným od 18. 2.; v současnosti běží testovací provoz.

Mnohem zajímavější je technologie Fixed SMS. Ta, jak již bylo řečeno výše, využívá standard ETSI pro posílání textových zpráv a po implementaci SMS centra do pevné sítě vám umožní posílat a přijímat textové zprávy na pevných telefonech. K SMS centru je potřeba připojit speciální přístupový server, čímž vznikne F-SMS-C (Fixed SMS Centrum). Toto F-SMS centrum je v současnosti schopna dodat společnost Materna (spolu s Fincomem založila Fincom-Materna Communications), která provozuje SMS centra pro Vodafone a Orange a v Německu dodala roamingové SMS centrum pro všechny německé mobilní sítě (přes toto centrum si vyměňují SMS).

Prostřednictvím Fixed SMS můžete z pevných telefonů posílat textovky úplně stejně jako z telefonů mobilních. Potřebujete mít samozřejmě pevný telefon, který SMS podporuje (jsou to například DECTové Siemensy Gigaset 4xxx, 301x, 200), mít správně nastavené F-SMS centrum a pevný operátor musí umožnit použití tohoto F-SMS centra. Musíte tedy mít digitální linku ISDN nebo analogovou se službou CLIP (tu je možné provozovat i na analogových linkách a dočkáme se toho i v České republice). Nejvhodnější samozřejmě je, když F-SMS centrum má v síti váš pevný operátor. Fincom službu Fixed SMS představil Českému Telecomu, který byl podle ředitele Fincomu Pavla Hlouška možnostmi služby nadšen. Hloušek dále uvedl, že existují tři scénáře spuštění služby Fixed SMS v České republice – F-SMS-C si pořídí Český Telecom, F-SMS-C si pořídí některý z alternativních operátorů (ti ale zatím neoficiálně říkají, že by si jej pořídili až poté, co stejný krok udělá Český Telecom), nebo F-SMS-C spustí sám Fincom. Všechny demonstrační ukázky, které nám představitelé Fincomu předvedli na tiskové konferenci, využívaly F-SMS-C v německém Dortmundu.

Pokud vás zajímá více o fungování programu FunTom či o posílání textových zpráv na pevných linkách, navštivte naše stránky v následujících dnech, kdy přineseme více informací o těchto službách.