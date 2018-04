Český Telecom chce obrat zákazníky o 42 miliónů

V tiskové zprávě vydané včera Sdružením obrany spotřebitelů se uvádí:

"Sdružení obrany spotřebitelů České republiky se již více než půl roku snaží obhájit spotřebitelská práva ve věci prošlých telefonních karet Českého Telecomu a náhrady za ně. Zatím bez jasného výsledku. Protože zákony daly od 1. ledna letošního roku spotřebitelské organizaci možnost podávat v určitých případech žalobu, nezříká se ani této cesty. Ale předtím chce využít veškerých možností na mimosoudní řešení sporu. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky se obrátilo otevřeným dopisem na ministra informatiky české vlády Vladimíra Mlynáře se žádostí o podniknutí určitých kroků v zájmu uživatelů telefonních karet, kterým Český Telecom ukončil platnost. Sdružení zvolilo tento způsob i v souvislosti s ministrovým vyjádřením, že nedojde-li k privatizaci Českého Telecomu, ujme se stát aktivněji výkonu svých akcionářských práv v něm. Sdružení obrany spotřebitelů ČR v dopise zdůraznilo, že se nemůže ztotožnit s postupem, který Český Telecom zvolil. Tato firma z pohledu SOS v současné době postupuje protiprávně, protože ukončila platnost starých telefonních karet, které nebyly nijak označeny údajem o omezené platnosti, a neprovolané jednotky nahrazuje jen na originálně zabalených kartách, a to jen po velmi omezenou dobu. O ukončení platnosti byli spotřebitelé informováni pouze se sedmiměsíčním předstihem, přičemž obvyklá doba pro protelefonování karty je podle dostupných informací dva roky. Podle odhadů, které má SOS k dispozici, se výše škody, která takto vznikla spotřebitelům, pohybuje minimálně v desítkách miliónů korun. Proto požaduje postupovat podobně jako v současné době v Německu – dojde-li k ukončení platnosti karty, tak telefonní operátor vydá novou kartu s identickým počtem jednotek.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky přislíbilo majitelům karet do konce ledna sdělit informaci a doporučení k dalšímu postupu v této věci. Nevylučuje ani podání žaloby, nicméně by raději předešlo soudnímu řešení tohoto sporu, i to je důvod, proč se rozhodlo obrátit otevřeným dopisem na ministra informatiky. "

Zde přinášíme plný text otevřeného dopisu:

Vážený pan ministr

Vladimír Mlynář

Ministerstvo informatiky ČR

Havelkova 2

130 00 Praha 3

V Praze dne 15. ledna 2003

Č. j.: R-8/KP-988

Věc: Otevřený dopis Sdružení obrany spotřebitelů ČR - k problematice starých telefonních karet

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem ve věci ukončení platnosti starých telefonních karet Českým Telecomem. Činíme tak v souvislosti s Vaším vyjádřením, že nedojde-li k privatizaci Českého Telecomu, ujme se stát aktivněji výkonu svých akcionářských práv v něm.

Vítáme, že Český Telecom zavádí nové služby (zasílání SMS apod.), chápeme, že z nejrůznějších důvodů je vhodné přejít na nový typ telefonních karet, ale nemůžeme se ztotožnit s postupem, který Český Telecom zvolil. Český Telecom z našeho pohledu v současné době postupuje protiprávně: Ukončil platnost starých telefonních karet, které nebyly nijak označeny údajem o omezené platnosti, a neprovolané jednotky nahrazuje jen na originálně zabalených kartách, a to jen po velmi omezenou dobu. O ukončení platnosti informoval pouze se sedmiměsíčním předstihem, přičemž běžná doba pro protelefonování karty je podle dostupných informací dva roky.

Podle odhadů, které máme k dispozici, se výše škody, která by takto vznikla spotřebitelům, pohybuje minimálně v desítkách miliónů korun. Požadujeme proto podobný postup, jaký je v současné době využíván v Německu - dojde-li k ukončení platnosti karty, tak telefonní operátor vydá novou kartu s identickým počtem jednotek. Naše Sdružení obrany spotřebitelů České republiky přislíbilo majitelům karet do konce ledna sdělit informaci a doporučení k dalšímu postupu v této věci. Rádi bychom předešli soudnímu řešení tohoto sporu. Dříve, než jsme se rozhodli oslovit přímo Vás tímto otevřeným dopisem, požádali jsme o řešení vzniklého spotřebitelského problému Český Telecom, jednání však vyzněla do ztracena. Proto se, pane ministře, obracíme na Vás s žádostí o prošetření této problematiky, případně o zásah v zájmu uživatelů. Vzhledem k ubíhajícím lhůtám prosíme o Vaše následné vyjádření k zvolenému postupu do 26. ledna 2003.

Předem děkujeme za Váš zájem a pomoc.

Se srdečným pozdravem

František Lobovský předseda Republikového výboru SOS

Podle našich zjištění sdružení jednalo s výkonným ředitelem pro speciální podnikatelské aktivity Českého Telecomu ing. Milošem Novákem, ovšem dosud bezvýsledně. Podle místopředsedy sdružení Karla Pavlíka toto jednání připomínalo v jeho závěru jen hru o čas. Jan Ander, ředitel oddělení telefonních automatů v Českém Telecomu nám řekl, že důvody, proč Telecom za roztelefonované staré karty neposkytuje svým zákazníkům odpovídající náhradu je ekonomický. Služba podle něj upadá a Telecom podle něj nemá finanční prostředky na jejich výměnu. Staré karty ovšem zákazníci zaplatili. Stejnou informaci nám poskytlo i tiskové oddělení společnosti.

Poškozeni tak zůstali zákazníci, kteří měli již rozbalenou kartu a Telecom jim jí odmítl vyměnit, případně i majitelé reklamních a dárkových karet, kterými ale Český Telecom zákazníkům nahrazoval karty se 150ti jednotkami, jejichž platnost skončila již dříve. Dále zákazníci, kterým kartu Telecom sice vyměnil, ale obdrželi náhradou pouze kartu s omezenou platností. Výměna se navíc neřídí počtem jednotek na kartě ale cenou, za kterou byla karta koupena, takže se může stát, že některým zákazníkům Telecom takto službu zdraží.

Podle Českého Telecomu je průměrná doba spotřeby telefonní karty dva roky. Od ledna 2001 do června 2002 podle sběratelského katalogu vydal Telecom 5.900.000 telefonních karet, převážně padesátijednotkových. Průměrnému zákazníkovi, který kartu koupil v lednu 2001 tedy zbývaly v prosinci loňského roku na kartě ještě dvě telefonní jednotky po 3,60Kč, což odpovídá celkem 42 480 000 Kč. Toto je minimální odhad, číslo může být ve skutečnosti daleko vyšší, poněvadž zákazníkům, kteří si kartu koupili loni v červnu, na nich v prosinci měli ještě průměrně celých 34 jednotek. Jak se Telecom zachová? Bude dále ignorovat zájmy svých zákazníků? V takovém případě se dá celkem snadno odhadnout, že logickým důsledkem bude pravděpodobně nemalý počet nespokojených klientů, kteří si další nákup telefonní karty patrně napříště dobře rozmyslí, což by mohlo vést k dalšímu propadu služby.