Český Telecom a ČTÚ jsou ve při

Do ostrého sporu se dostal největší český telefonní operátor Český Telecom a regulátor trhu – Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Předseda ČTÚ David Stádník totiž na včerejší tiskové konferenci uvedl, že má obavy o to, jestli Český Telecom spustí k 1. červenci službu volba operátora. „Máme určité pochybnosti, zda zejména ze strany dominantního operátora bude služba technicky zabezpečena,” prohlásil Stádník. K obavě ho vede dopis, který ČTÚ dostal od Českého Telecomu a ve kterém se údajně uvádí, že do konce června Telecom nestihne službu zavést.

To ovšem Český Telecom odmítá. „Jakékoliv informace o údajném plánovaném posunu této služby (volba operátora – poznámka redakce) jsou nepravdivé. Telecom ČTÚ neinformoval o žádném zdržení v této věci,” oponuje Stádníkovu tvrzení tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Crha rovněž uvedl, že Telecom ještě dnes požádá předsedu ČTÚ, aby svá slova pronesená před novináři vysvětlil.

O vysvětlení ohledně formulací v záhadném dopisu hodlá přímo generálního ředitele Telecomu Přemysla Klímu požádat i David Stádník. Vladan Crha naznačil, odkud mohou pocházet mylné informace o zpoždění v zavádění služby volba operátora. Zástupce Telecomu totiž žádal jeden z odborů ČTÚ o možnost používat v přechodném období od 1. 7. do 22. 9. (tedy do přečíslování) předvolbu 052 pro službu Telecomu X-call (internetové volání do zahraničí). Pokud by totiž Telecom nedostal výjimku, musel by po 1. 7. předvolbu 052 přestat používat – to kvůli prevenci vzniku technických problémů při používání volby operátora (ústředny by mohly mít problémy s rozpoznáváním čísel a služeb). „V žádném případě jsme ale nezpochybnili termín volby operátora. Postupem digitalizace sítě i dalšími kroky děláme vše pro to, abychom do 1. července vše stihli,” vysvětlil dále Crha.

Termín 1. července pro spuštění služby volba operátora vyžaduje telekomunikační zákon. Více si o této službě můžete přečíst v tomto článku. Volba operátora zákazníkovi umožňuje zvolit si před každým hovorem prostřednictvím kódu telefonní společnost, která mu hovor spojí a které za to zaplatí. Pokud u nás nebude volba operátora fungovat, hrozí, že Evropská Unie při jednání o našem vstupu znovu otevře již uzavřenou kapitolu telekomunikací. To připustil i David Stádník, který v uplynulých týdnech s delegací Unie jednal.

Stádník připustil, že pokud by přece jenom nastal katastrofální scénář a Telecom by volbu operátora nezavedl, nemá vůbec žádnou možnost ho k tomu přinutit. „V zákoně však bohužel chybí sankce pro případ, že Český Telecom tyto termíny nedodrží,” uvedl Stádník. Dodal také, že ČTÚ požádá vládu a Ministerstvo dopravy a spojů, aby požádali zástupce státu v Českém Telecomu, aby vyvinuli tlak na spuštění služby volba operátora.