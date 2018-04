Český servis Siemens se změnil

Společnost Siemens má již více než dva roky svůj servis na Evropské ulici v Praze 6. Před Vánocemi prošlo toto pracoviště první výraznou přestavbou za dobu své existence. Tím největším přínosem přestavby pro nás uživatele je rychlejší odbavování, ať už si chcete nechat opravit mobil nebo pevný telefon, koupit příslušenství nebo samotný přístroj. Asi nejmilejší zprávou je, že by se v blízké době měl snížit manipulační poplatek za nezáruční opravy.

Co se změnilo?



Po přestavbě se prostor servisu rozšířil o jednu místnost, ve které nyní stojí čtyři stoly, u kterých se o zákazníky starají technici. Zde je možné dát telefon do opravy, koupit si přístroj nebo řešit jiné otázky a problémy. V druhé místnosti čekají lidé na odbavení, poté co si při vstupu z automatu vyzvednou lístek s číslem, podobně jako například v bankách. Brzy by měl přibýt ještě pult pro přímý prodej a jednoduché dotazy, také se chystají pulty s telefony, které si bude možné vyzkoušet. Ti, kteří někdy byli ve „starém“ servisu Siemens, jistě nyní zajásají, protože by měly odpadnout známé značně nepříjemné fronty.

Fungování servisu



Když jdete do servisu s rozbitým telefonem, ať už mobilním nebo bezšňůrovým, případně s jiným přístrojem od Siemensu, je nejdůležitější, zda jde o záruční nebo pozáruční opravu. Počítejte s tím, že na telefony je dvanáctiměsíční záruční doba, na příslušenství pak zpravidla půl roku. Potřebujete se ovšem prokázat záručním listem nebo alespoň nějakým potvrzením o koupi telefonu. Dobrou zprávou je, že lze v českém servisu reklamovat i v zahraničí koupené přístroje, pokud jsou tedy tam dovezené a prodávané oficiálně.

Ještě před cestou do servisu by se vám mohlo hodit pár rad. Za prvé, podle zkušenosti samotných techniků lze poměrně velké množství problémů vyřešit jen s návodem v ruce. Nejde totiž o závady, ale o nevědomost a nepřesnost při interpretaci nějaké „kamarádské“ rady. Další doporučení se týká osobní návštěvy - zatímco je-li telefon v záruce, můžete klidně využít služeb vašeho dealera, který vám mobil telefon prodal (oproti osobní návštěvě musíte počítat se čtyřmi dny navíc na poslání do servisu a zpět), pokud již má přístroj po záruční době, vyplatí se osobní návštěva (ušetříte 25 procent ceny). Jako u většiny autorizovaných servisů velkých výrobců, i v tomto máte možnost půjčit si na dobu opravy jiný telefon, ovšem k dispozici jsou jen modely C25 a nyní nově i C45. A nakonec, pokud jde o nahrání nové verze firmwaru, není nic snazšího - je-li telefon v záruce, máte ji zadarmo. Tohle však zřejmě ví většina majitelů telefonů Siemens, protože právě přehrání firmwaru tvoří 10-15 procent všech případů.

Dobrou zprávou je, že poněkud sporný manipulační poplatek by se měl v nedaleké budoucnosti změnit. Tato položka ceníků se týká případů, kdy si necháte opravit telefon v záruční době, ovšem technik následně zjistí, že byly porušeny podmínky záruky (např. vnikla do přístroje tekutina), zaplatíte jen za zjištění závady (ne za opravu) 400 korun. Tato částka by se měla brzy snížit.

Něco ze zákulisí



Mobilní telefony jsou rok od roku stále levnější, zvláště nejprodávanější low-endové modely se často dají sehnat za cenu výrazně pod pět tisíc korun. Také proto se lidé zajímají především o záruční opravy, po záruce již nechají většinou mobil dosloužit a koupí si nový. V servisu Siemens tvoří pozáruční opravy jen 20 procent práce, přičemž zákazníci si většinou nechávají přístroj opravit pouze v případě, že cena nepřesáhne maximálně 1500 korun.

Pokud jde o schopnosti pražského servisu, za dobu fungování se zlepšily. Dnes se většina oprav provádí přímo zde v Čechách. Drobné a jednoduché opravy se provádějí v malé dílně hned za prodejnou, složitější záležitosti se posílají do velkého servisu v Praze-Vokovicích. Přímo k výrobci do Německa se posílají jen velmi náročné opravy, týkající se základní desky telefonu, například výměna paměti. Nejčastěji řeší technici společnosti Siemens závady dobíjení nebo potíže s displejem - špatné zobrazování, praskliny apod.

Zaměstnanci servisu se však setkávají i s bizarnějšími případy. Jde o takové závady, jakou je ta, se kterou přišel jistý nepozorný topič. Omylem totiž kromě uhlí nabral také Gigaset (bezšňurový telefon), který vhodil do plamenů. Do servisu pak přinesl spečený kus umělé hmoty, který prý ještě nějakou dobu fungoval, než se úplně rozpadl a rozdrolil.

Jiní zákazníci si zase servis oblíbí natolik, že ho navštěvují téměř pravidelně, dokonce i vícekrát za měsíc - často zbytečně. Tito věrní uživatelé však nejsou jediní, kdo přichází častěji. Muž, který si nechal v záruce, a tedy bezplatně, opravit svůj Siemens S10, se například vrátil již za pět minut po tom, co si vyzvedl svůj mobil. Při přebíhání nejbližší ulice mu totiž telefon vypadl z kapsy a hned také utrpěl přejetí nákladním automobilem. Následná oprava však již mezi ty záruční rozhodně nepatřila. A jak by řekla Halina Pavlowská - „moje rada tedy zní“ - dávejte na svůj telefon pozor. Ať už je servis dobrý nebo špatný, nejlepší je vůbec ho nepotřebovat.