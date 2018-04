Český mobil stále nemá licenci

Ačkoliv ministr dopravy a spojů A. Peltrám již minulý týden přislíbil licenci na třetí digitální mobilní síť Českému mobilu, vydání licence se opět odložilo. Její slavnostní podepsání se očekávalo na pondělním zahájení Invexu, nicméně se tak nestalo.

Důvody, které k tomu vedly, jsou zatím poněkud zvláštního charakteru - podle oficiální zprávy ministerstva dopravy a spojů dosud nebyla licence vydána z důvodu, že Český mobil není zaregistrován jako společnost provozující telekomunikační služby, ale pouze konzultace v oblasti telekomunikací. To údajně neumožnilo udělení licence.

Tento důvod je ale pravděpodobně zástěrkou a podle názoru odborníků by neměl mít odkladný účinek. Podle jiných, tentokráte neoficiálních informací, nedošlo zatím ke shodě, co všechno má být uvedeno v podmínkách licence. Ministerstvo hodlalo, podle svého slibu, do licence zakomponovat všechno, tedy i slib pokrytí cca. 37% populace do vánoc, proti čemuž se údajně Český mobil ohradil.

Další výhrady jsou ale zřejmě i na straně ministerstva - vládním úředníkům se logicky nelíbí, že firma není ochotna se zaručit za sliby, na jejichž základě vyhrála. Spolu se zveřejněním posledních údajů o chystaných tarifech, ze kterých vyplývá, že nabídka Českého mobilu v Tarifu1 je ve většině případů dražší, než například Orange, to nahrává dosud živé možnosti, že se ministerstvo s Českým mobilem na licenci nedohodne a přidělí ji dalšímu uchazeči v pořadí. Ostatně, Český mobil, stejně jako stávající operátoři, počítá s tarifikací po 30 vteřinách, například oproti nabídce Orange, která má zahrnuto vteřinové vyúčtování.

Jak vše bude probíhat, sledujeme jak v Praze, tak na výstavišti, kde se většina šéfů telekomunikační branže pohybuje, takže budeme informovat.