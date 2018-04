Český mobil stále bez licence

Český mobil je do dnešního dne stále bez licence. Ministr Peltrám včera oznámil, že problémem jsou jednak změny ve zmocněncích společnosti, jednak v návrhu smlouvy, kterou připravil CEAG - tato smlouva odpovídá anglosaskému pojetí práva, nikoliv našemu. Problémy tedy mají být charakteru spíše formálního nedorozumění a sám ministr Peltrám potvrdil, že Český mobil spíše jen opomněl ministerstvu doplnit některá data ze své poslední valné hromady.

Dalším kritériem je ochota k podpisu licenčních podmínek - v licenci hodlá ministerstvo zakomponovat všechny sliby předložené výhercem licence a zároveň sankce za ně. Po pravdě řečeno jsou sankce z hlediska objemu peněz v tendru spíše symbolické a tak nepřekvapilo, že Český mobil již deklaroval ochotu k dohodě.

Podle dosud oficiálně nepotvrzených informací by se licencí měla dnes opět zabývat vláda, zatím ale není přesně jisté, v jakém smyslu. Zatím nejpravděpodobněji se jeví ta varianta, že vláda se bude zabývat stížností na průběh tendru, kterou údajně zaslala britská vláda. Tím ale ani zdaleka není řečeno, že Český mobil o licenci nakonec přijde, nicméně situace zůstává stále při pohledu zvenčí zamlžená a dosud nejistá.

Třetí licence pro Český mobil je ale již delší dobu pod palbou kritiky v médiích i mezi telekomunikačními odborníky. Výrazným signálem, že ne vše je v pořádku, by byl i zmíněný protestní dopis britské vlády, nebývale ostře se ale do vyhodnocení licenčních podmínek opřela tento týden i Mladá fronta, když porovnala tarify Českého mobilu a Orange (viz téže u nás ve článku Český mobil zřejmě nenabídl nejlacinější telefonování), pozadu nezůstávají ani další denníky. Zda jsou ale veřejně propírané pochybnosti nad průběhem tendru dostatečným důvodem pro to, aby vláda a ministr Peltrám změnil svoje rozhodnutí, to dosud není jisté.

Výstavba třetí sítě se však těmito odklady znovu posouvá.