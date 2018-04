Český Mobil: Skutečnými vítězi budou zákazníci

Praha, 29. září 1999 - "Společnost Český Mobil je maximálně potěšena tím, že ji česká vláda určila jako vítěze v soutěži o licenci GSM 1800," prohlásil Mario Bertrand, předseda dozorčí rady Českého Mobilu a prezident TIW pro nové projekty, v reakci na dnešní rozhodnutí vlády a dodal, že slib, který dali na začátku - učinit služby mobilní telefonie jak finančně, tak fyzicky dosažitelné pro každého - splní velice rychle.

Například nejlacinější tarif, který Český Mobil zařadil do své nabídky, snižuje náklady na využívání mobilních telefonů na minimum. Tento tarif umožní jeho uživatelům provolat 40 minut za měsíc (35 minut mimo špičku a 5 minut ve špičce) za měsíční poplatek 10 korun, a to bez nutnosti zaplatit aktivační poplatek nebo SIM kartu.

"Český Mobil přispěje k prohloubení konkurence na trhu telekomunikačních služeb v ČR, z čehož budou jednoznačně profitovat uživatelé. Nejen že se mobilní telefonování stane daleko dostupnějším, ale zároveň umožní rozvoj dalších moderních služeb, jakými jsou elektronický obchod či elektronické bankovnictví.

Investiční a Poštovní banka poskytne Českému Mobilu veškeré bankovní služby a zároveň se bude podílet ve spolupráci s významnými zahraničními bankami na aranžování financování výstavby a provozování mobilní telefonní sítě Českého Mobilu. Již dnes je o financování tohoto projektu mezi finančními zahraničními i tuzemskými institucemi značný zájem," komentovala výsledek výběrového řízení Barbora Tachecí, ředitelka odboru komunikace s veřejností IPB.

Český Mobil chce vybudovat svoji síť co nejrychleji a předpokládá, že na konci roku 2000 dosáhne stejného pokrytí jako dva současní operátoři. Investice Českého Mobilu dosáhnou 850 milionů USD (29 miliard korun) a úspěšné završení výběru třetího operátora přiláká do České republiky další zahraniční investice. Podle nezávislých studií lze odhadnout, že v souvislosti s obchodními plány Českého Mobilu bude vznikat každoročně v průměru 2 750 nových přímých a nepřímých pracovních míst. Záměrem Českého Mobilu je, aby tato pracovní místa vznikala v různých regionech České republiky. Díky náborové kampani má Český Mobil již nyní 1200 zájemců o práci, kteří chtějí spolu s ním změnit způsob, jakým byly do této doby telekomunikační služby v České republice nabízeny.

Vedle svých závazků vztahujících se k vybudování a zprovoznění sítě a nabídce služeb Český Mobil navíc přislíbil iniciovat a vést aktivity směřující k vytvoření a rozvoji zaměstnanosti a vzdělávání v oblasti moderních komunikačních technologiích v České republice.

Český Mobil dále plánuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách po celé zemi.

Kromě toho Český Mobil a jeho partneři vytvoří výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií. Jedním z hlavních cílů výzkumného centra bude sledovat technologický vývoj, který bude přibližovat mobilní služby

GSM a Českou republiku k univerzálním mobilním telefonním službám (Universal Mobile Telephone Service - UMTS). Český Mobil bude hrát vedoucí roli v budování sítě center na českých univerzitách, které pomohou financovat výzkumné projekty v oblasti bezdrátové komunikace a podpoří nadané studenty, kteří by se této problematice chtěli věnovat.

Český Mobil je konsorciem firem IPB, Telesystem International Wireless (TIW) a Priority Telecom.

Finanční závazek TIW reprezentuje dosud největší kanadskou investici v České republice. Je dokladem atraktivity země pro zahraniční investory a posílí důvěryhodnost její politické stability. Společnost TIW je přesvědčena, že její iniciativa v budoucnosti posílí další příliv severoamerického kapitálu do ČR.

Priority Telecom je stoprocentní dceřinná firma společnosti United Pan-Europe Communications (UPC), která je předním provozovatelem kabelových sítí v České republice. Společnost UPC, jejíž ředitelství sídlí v Amsterdamu, je dnes pokládána za nejvíce inovativní evropský subjekt na poli širokopásmové komunikace a vlastní a provozuje jednu z největších skupin širokopásmových komunikačních sítí v Evropě. UPC provozuje kabelovou televizi, pevné telefonní linky, rychlý přístup k internetu a programovací služby ve 12 zemích po celé Evropě a v Izraeli. K 30. červnu 1999 se systémy UPC rozšířily do zhruba 8,6 milionu domovů (5,6 milionu uživatelů základní kabelové sítě). Hlavním akcionářem UPC je denverská firma UnitedGlobalCom Inc. ("United"), (NASDAQ:"UCOMA"). Microsoft má v UPC podíl zhruba 7,8 %.

IPB je největší privátní banka v ČR a zároveň třetí největší banka v ČR v pořadí podle objemu úvěrů i vkladů a podle výše aktiv. Její základní jmění představuje 13,4 mld. Kč. IPB má více než 2,6 mil. klientů a vede přes 3 mil. účtů. IPB je nejrychleji rostoucí finanční institucí v zemi.

TIW je globální společnost poskytující mobilní telekomunikační služby. TIW buduje, kupuje, vlastní a provozuje mobilní telekomunikační sítě v rozvojových i rozvinutých zemích po celém světě. TIW provozuje mobilní telefonní sítě s v Rumunsku, Brazílii, Číně a Indii. TIW dále provozuje specializované mobilní sítě (Specialized Mobile Radio) ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku a poskytuje též služby typu "paging" v Mexiku a v Holandsku.

TIW je členem soukromé kanadské skupiny Telesystem Ltd., která řídí společnosti zaměstnávající v 30 zemích světa celkem 18 000 pracovníků. Vedoucí telekomunikační společností ve skupině Telesystem je společnost Teleglobe s příjmy přes 3,5 miliardy USD. Silnou pozici skupiny v bezdrátových komunikacích na mezinárodním poli zabezpečuje TIW a v Kanadě Microcell Telecommunications, operátor mobilních telefonů s třetí celostátní licencí (PCS 1900 MHz) udělenou kanadskou vládou. Společnost Telesystem také založila a řídí Telsoft, největší kanadský fond rizikového kapitálu zaměřený na investice do softwarového průmyslu.