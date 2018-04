Český mobil - pět dní do startu. Opravdu?

Podle všech dosavadních slibů by za pět dní měla odstartovat síť Českého mobilu. Datum 8. Ledna 2000 určené pro první kontrolní termín a zároveň několikrát přislíbené jako komerční start a několikrát jako komerční start dementované, se nezadržitelně blíží. Nejpozději do pátku tohoto týdne totiž bude muset Český mobil s pravdou ven.

Sitace pro Český mobil zatím nevypadá nijak příznivě. Ještě poslední den roku 1999 potvrdil SPT Telecom, že s Českým mobilem doposud nepodepsal propojovací dohodu, tedy smlouvu zajišťující vzájemné volání mezi sítěmi Českého mobilu a SPT Telecom, nově přebarveného na Český Telecom. Ačkoliv se podpis této dohody dá očekávat každým týdnem, protože Český Telecom nemůže příliš měnit podmínky oproti stávajícím dohodám s RadioMobilem a EuroTelem, aby nezavdal příčinu k podezření z diskriminace, přesto je tento problém jedním z největších, co se komerčního spuštění sítě Českého mobilu týká. Přeci jen, nemít výstup do pevné telefonní sítě, je velmi mrzuté.

To ale není poslední legislativní problém. Český mobil totiž stále není členem GSM MoU, tedy asociace GSM operátorů. To mu v podstatě uzavírá cestu k mezinárodnímu roamingu, protože jednou z výhod členství v GSM MoU je i signace obecných roamingových podmínek a tedy absence nutnosti specifikovat je pro každou roamingovou smlouvu zvláště. Za další bez členství v GSM MoU nedostane Český mobil takzvané TAGID kódy (Transfer Account Data Interest Group) používané pro identifikaci roamingových souborů v clearingovém centru.

Je pravda, ze Český mobil by s trochou důvěry mohl roaming provozovat jen na základě tzv. Billing Info, tedy jen na základě dokumentu s technickými informacemi pro založení roamingového partnera do zúčtovacího systému, ale ani v tomto případě by se Český mobil bez TAGID kódů vydaných GSM MoU neobešel.

V praxi to znamená, že Český mobil v současné době může testovat spojení mezi MSC cizích operátorů, zatím ale není schopen si s nimi vyměňovat data. Prakticky tedy cizí uživatelé volají v síti Českého mobilu zdarma a majitelé SIM karet Českého mobilu zatím zřejmě nebudou schopni v cizí síti volat, protože roamingový operátor by neměl jak tyto hovory vyúčtovat.

Kromě toho Český mobil doposud nepodepsal smlouvu se žádným clearingovým centrem (data clearing house), které by mu zprostředkovávalo výměnu dat s roamingovými operátory.

Členem GSM MoU se Český mobil samozřejmě může snadno stát, jenže až na dalším zasedání GSM MoU. Pravděpodobně tedy v únoru na GSM kongresu v Cannes, nejpozději však v dubnu na 43. plenárním zasedání GSM MoU. Do té doby bude mít s roamingem velký problém.

Síť Českého mobilu má podle neoficiálních informací něco málo přes 100 základnových stanic, většinou pracujících na frekvenci 900 MHz - o síti DCS-1800 může být řeč zatím jen v Praze a v Brně, což je hlavně dáno omezením přídělu 900 MHz frekvencí v těchto dvou městech. Přesto by Český mobil bych schopen nabídnout již nyní základní pokrytí v dvou desítkách měst.

Ovšem pozor - základní pokrytí v tomto případě rozhodně nelze srovnávat s kvalitou nabízenou EuroTelem a RadioMobilem. Momentálně to znamená schopnost dovolat se z otevřeného prostranství a při troše štěstí i při vyklonění z okna. Dá se ale očekávat, že síť bude Český mobil co nejrychleji zahušťovat tak, aby nabídl i kvalitní indoor pokrytí a roztáhl pokrytí sítě do více do šířky. Oproti stávajícím operátorům ale bude mít Český mobil výrazně volnější síť ...

Český mobil by do ucházejícího pokrytí 37% populace potřeboval přes 200 základnových stanic. Zatím to vypadá tak, že Siemens svoji dohodu dodrží a odevzdá téměř všechny základnové stanice. Horší to patrně bude s Ericssonem, který podle toho, jak jsem viděl jím obsažené lokality, bude mít s plněním plánu problémy. Je také třeba připomenout, že již neplatí dělení Siemens staví Západ, Ericsson Východ, firmy si některé oblasti přerozdělily, zřejmě tak, aby optimalizovali výstavbu podle předkontraktovaných BTSek.

Český mobil také zatím nezahájil práci s dealery, nemá vybudovanou distribuční síť. Nemá tedy v podstatě jak prodávat mobilní telefony. Zatímco marketingové oddělení se pilně připravuje, chybí distribuční kanály a při jejich absenci sebelepší síť i sebelepší marketingová podpora není k ničemu. Je nepravděpodobné, že by Český mobil měl tolik odvahy a odstartoval s jednou prodejnou ve svém sídle...

Navíc v rámci sítě teprve začíná testování prvních služeb i samotné integrace MSC. I zde považuji za nepravděpodobné, že by Český mobil chtěl během pěti dní testy dokončit, případně ze by testy dokončoval ještě za komerčního provozu.

Při přehlédnutí všech těchto poznatků týkajících se postupu výstavby a zprovoznění sítě Českého mobilu si dovolím svůj původní odhad startu Českého mobilu ještě posunout. Zatímco dříve jsem se domníval, že by síť mohla být v komerčním provozu v polovině února, nyní se mi zdá reálnější termín startu 1. březen 2000. To ale nevylučuje možnost, že Český mobil nehodlá mít roaming při komerčním startu sítě, nebo zatím nehodlá mít dealery a tedy odstartuje dříve. Ze zákaznického pohledu by to ale nebylo nejlepší řešení. Také je možné, že vše stihne o pár dní dříve a nebude chtít čekat na hezčí datum pro start.

Příště si něco povíme o tom, kdy a jakých služeb bychom se v síti Českého mobilu mohli dočkat.