Český mobil má problémy s časem

Čas je momentálně největším nepřítelem Českého mobilu, respektive jeho dvou dodavatelů GSM/DCS sítě na klíč, tedy společností Siemens a Ericsson. Již téměř dva měsíce výstavby a měsíc do prvního kontrolního termínu - taková je časová bilance. Bilance faktické výstavby je přitom značně pesimistická - ani jedna ze společností zatím nemá ve zkušebním provozu jedinou základnovou stanici.

Co to znamená? Měsíc před prvním kontrolním termínem, pro který se Český mobil zapřisáhl nabídnout 37% pokrytí, nedisponuje síť jedinou stanicí s radiovým signálem. Pravda - několik desítek jich je právě montováno, ale od montáže po zprovoznění a začlenění do systému je ještě dlouhá cesta. Délka této cesty je nepříjemná - pro slíbených 37% kvalitního, nikoliv symbolického pokrytí, by Český mobil potřeboval cca. 200 základnových stanic. Ani jeden z dodavatelů ale zatím na tempo zprovoznění cca. 5 stanic za den nevypadá, se zhoršujícím se počasím a nadcházející zimou se naopak rychlost práce ještě zpomalí.

Číhajícího průšvihu je si Český mobil vědom. Včera dal prostřednictvím ČTÚ jasně na vědomí, že termín 8. ledna 2000, k němuž měl mít 37% pokrytí obyvatelstva, představuje především slib, nikoliv závazek zakotvený v licenci. Zde je ale nutno konstatovat katastrofální selhání práce výběrové komise. Ta totiž slibovala, že všechny sliby Českého mobilu budou v licenci zapracovány tak, aby nový operátor musel splnit vše, na základě čehož vyhrál výběrové řízení.

Zatím to vypadá tak, že v obou případech - ČTÚ i Českého mobilu - šlo pouze o sliby. Až s postupem času se dozvídáme, co všechno z původní nabídky Český mobil v licenci zakotveno nemá a upřímně řečeno, pocit z toho je krajně rozpačitý. Zatímco ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám se holedbal, že o znění licence nebude s nikým smlouvat a zapíše do ní vše, co výherce nabídl, v případě Českého mobilu je první kontrolní termín pouhým prázdným gestem.

Aktuální otázka dneška tedy bude znít, zda i další kontrolní termíny a mechanismy nebudou pouze další prasklou strunou v české fidlovačce. Ostatně, kritika velkých firem, jež z tendru vypadly na úkor TIW/Českého mobilu, dolehla již i do Evropské unie a právě případný neúspěch Českého mobilu v prvním kontrolním termínu bude příhodnou záminkou, jak nadělit studenou sprchu našim vyjednávačům pro přibližování k zemím Evropské unie. Právě průběh tendru totiž patří mezi často kritizované a sporné body, zejména poté, co se Orange (dnes vlastně Mannesmann díky akvizici Orange) ohradil proti výsledkům tendru a označil je za sporné a průběh tendru za netransparentní.

Pokračování rozepsaného příběhu Českého mobilu bude velmi zajímavé sledovat dále!