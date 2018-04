Český mobil jde v sobotu do obchodů

Veškeré přemítání nad tím, jak bude vypadat 8. leden pro Český mobil, je snad již definitivně u konce. Společnost nám potvrdila, že v tento den bude síť spuštěna do komerčního provozu a služby si budou moci klienti objednat. Toto totiž vyžaduje licence. Původně jsem se domníval, že tento postup bude pro firmu krajně nepříjemným, když bude muset spustit síť s mizerným portfoliem služeb i pokrytí. Ehjle, našlo se šalamounské řešení, kdy se ČTÚ nažralo, Český mobil dodrží slib a naše původní dohady se naplní. Český mobil sice odstartuje prodej - jenže bez jakékoliv reklamní podpory a téměř výhradně formou telefonní objednávkové služby.

Zatím ani není jasné, za jakých podmínek bude prodej probíhat - Český mobil sice hodlá dát na trh jak předplacené karty, tak klasické tarify, obchodní podmínky ještě ale nejsou známy a podle slov představitelů společnosti se v současné době dopilovávají poslední detaily, aby mohly být v sobotu představeny. To znamená, že přesné ceny i nabídka služeb bude zřejmě známa až na poslední chvíli před vypuknutím prodeje.

Český mobil má v této chvíli několik problémů. Kromě nedostavěného základního pokrytí sítě, tedy konkurenceschopné kvality pokrytí městských aglomerací, je jeho slabina v prodejní síti, kterou doposud nemá vybudovanou. To je také jedním z důvodů, proč budou služby Českého mobilu dostupné zatím takto ozlomkrk. Další nevýhodou je nepodepsaná smlouva s Českým Telecomem o propojení. Fyzicky ale propojení funguje, takže ze sítě Českého mobilu (0608) se již dá volat i do a ze sítě Českého Mobilu a dále do zahraničí a nepodepsaná smlouva tak trápí spíše samu společnost, než zákazníky. Horší to ale bude se službami - lidé rozmazlení InfoTexty, Paegas Infy, SimToolkity, EFR a dalšími lahůdkami zatím nenajdou v síti Českého mobilu uspokojivou alternativu ke stávajícím operátorům. Jde zatím o syrovou, byť funkční síť - na nadstandardní služby bude třeba si ještě počkat.

To je také důvod, proč Český mobil bude brzdit patičkami, co se prodeje týká. Podle potvrzených informací se společnost do skutečného komerčního provozu chystá začátkem března, kdy by síť Českého mobilu již měla být podstatně lépe srovnatelná se sítěmi konkurentů. Pak se dočkáme billboardů i reklamní kampaně, do té doby budou služby sítě Českého mobilu spíše pro fandy a pro spokojenost ČTÚ.

Ať je to jakkoliv, Český mobil sebou s výstavbou sítě řádně hodil. Ačkoliv jde zatím vlastně o holostavbu, přesto jde o vynikající výkon, který ve světě snad nemá obdoby. Dobrá připravenost především Siemensu, ale i Ericssonu na full turnkey projekt dodávky sítě pro Český mobil, nese své ovoce. Nyní si počkejme na oficiální ceny - o všech dalších novinkách vás samozřejmě budeme včas informovat a nákup SIM karty Českého mobilu si v sobotu také vyzkoušíme.