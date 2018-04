Český Mobil - jaké služby nám přichystá 1.

Těžko se dnes budeme přít o tom, že mobilní síť znamená pouhé telefonování. Naopak, rozvoj dříve podružných služeb jde tak strmě nahoru, že mnohý operátor dnes nachází významnou část svých příjmů ve službách s přidanou hodnotou a do budoucnosti se očekává, že operátoři mobilních sítí nebudou pouze poskytovateli přenosové kapacity, ale že jejich prsty budou sahat podstatně dále.

Jak EuroTel, tak RadioMobil již dlouhou dobu budují základnu služeb s přidanou hodnotou, díky níž se jim daří ze zákazníků vyždímat nějakou tu korunu navíc. Český Mobil jako třetí mobilní operátor nebude chtít zůstat s holosítí (odvozeno od slova holobyt) a určitě bude chtít svým klientům nabídnout také nějaké špeky.

A právě o tom, jak to se sítí Českého Mobilu bude vypadat v nejbližší době, jsme si povídali s Jonem Eddy, vicepresidentem pro technický rozvoj a Ante Rupcicem, technickým ředitelem společnosti Český Mobil. Tento článek by měl přinést jakési shrnutí toho, co by vás o síti Českého Mobilu mohlo zajímat.

Nejdříve se řeč stočila na použitou technologii výstavby sítě, kdy je síť v tomto okamžiku stavěna převážně na GSM-900 technologii. Český Mobil zastává názor, že získal licenci na výstavbu třetí GSM sítě a za tím účelem dostal přidělené frekvence v pásmu 900 a 1800 MHz. Jediným podstatným rozdílem mezi těmito frekvencemi je kapacita, kterou nabízejí (a samozřejmě nutnost vlastnit dualbandový telefon, což je dnes u nových telefonů samozřejmost). Jon Eddy řiká, že z jeho pohledu jsou nejdůležitější zákazníci těsně následovaní požadavky ČTÚ - a zákazníkům může být v podstatě jedno, na jaké frekvenci síť pracuje, pokud nabízí kapacitu, která klientům vyhovuje.

Český Mobil tak má na přechod do pásma 1800 MHz dost času - zákazníků je málo a kapacita je tedy dostatečná. Již v tomto okamžiku je v síti Českého Mobilu zapojeno zlepšené kódování řeči EFR a tak jediným operátorem, který v ČR EFR nepodporuje, zůstává RadioMobil. Na frekvenci 1800 MHz přejde Český Mobil v ostatních lokalitách v okamžiku, kdy ji bude z kapacitních důvodů potřebovat.

Okolo těchto dní má Český Mobil například jen v Praze podle oficiálních informací cca. 100 BTSek a do července 2000 jich hodlá mít okolo 300 kusů - to by mu na první zátěžové testy od jeho zákazníků mělo docela dobře stačit.

Dalším zajímavým tématem je národní roaming, tedy sdílení sítě s EuroTelem a (nebo) RadioMobilem. Český Mobil momentálně zastává ten názor, že než by se mu podařilo uzavřít všechny potřebné dohody, ztratilo by to význam, protože tou dobou by již disponoval dostatečným pokrytím. Je pravda, že dohodnout národní roaming není žádná procházka růžovým sadem a není se moc Českému Mobilu co divit, že se do podobného dobrodružství nepouští.

Další díl tohoto povídání se bude týkat homezony, GPRS a WAPu. O tom ale příští týden.