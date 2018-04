Český mobil - jak bude prodávat telefony?

Český Mobil odstartoval se svojí sítí načas, byť s problémy a dětskými nemocemi. Je pravdou, že někteří noví klienti Českého Mobilu dostávají SIM karty, se kterými se nedá telefonovat a již druhý den se firma snaží problém odstranit, zmatky také panují v některých informačních záležitostech - to vše jsou ale věci, které postupem doby dojdou odladění.

Zajímavým momentem je pro mnoho zákazníků především prodejní strategie Českého Mobilu. Firma totiž zatím svoje služby nabízí jen formou zásilkového prodeje, tedy tak, že si zavoláte na vyhrazené číslo zdarma volání a objednáte si, co vám libo. Vybraný tovar posléze obdržíte na dobírku.

To nepřidalo na klidu spánku mnoha dealerům, kteří doufali, že příchod nového operátora znovu rozhýbe již ne tak lukrativní obchody s mobilními telefony. Přeci jen změna strategie přístupu k dealerům je patrná jak u EuroTelu, tak u RadioMobilu, ať se oba operátoři tváří sebevíce vstřícně.

Nicméně Český Mobil v tomto spásu zřejmě nepřinese. Právě jeho ceny a třetí pozice jej budou tlačit k minimalizaci nákladů. Ostatně, služby Českého Mobilu se prodávají bez aktivačního poplatku, z něhož výrazná část padla do kapsy dealerům. Kolik asi bude moci dát třetí operátor do kapsy dealerovi u aktivovaného tarifu s měsíčním poplatkem 10 Kč? Mnoho to věru nebude.

Již dnes je tedy zřejmé - a neoficiální zprávy z Českého Mobilu to jen potvrzují - že třetí operátor ve velké míře vsadí na metodu přímého prodeje klientům, tedy prodeje přes telefonní linku, jak je tomu doposud, patrně i po internetu a z části také ve vlastních firemních prodejnách.

Jistěže tato metoda má svoje výhody i nevýhody. Především Český Mobil čekají výrazně vyšší náklady na reklamu a marketingovou komunikaci; potenciálním klientům totiž bude třeba výrazně více vysvětlit a ozřejmit výhody nabídky Českého Mobilu. Také skutečnost, že mnoho ulic zdobí loga obou stávajících operátorů se bude muset v marketingových výdajích objevit někde v rubrice "stamiliony".

Ale i výhody jsou nasnadě - Český Mobil především ušetří na poplatcích a provizích dealerům a na co dnes začíná i EuroTel s RadioMobilem klást důraz, především bude mít prodejní síť plně pod kontrolou a může se tedy vyvarovat dezinformacím vypouštěným špatně či pozdě informovanými dealery, případně nekvalitního přístupu k zákazníkům.

Je pravděpodobné, že Český Mobil podepíše dealerské dohody s několika vybranými velkými sítěmi, které budou schopny garantovat určitý standard prodeje. Ke slovu tedy přijdou distribuční řetězce. Tím ale možnosti nekončí.

Vzhledem k cenám Českého Mobilu i jiné formě prodeje bude možno SIM karty doslova plnými hrstmi rozhazovat. Jak to? Smlouvu s Českým Mobilem totiž stvrzujete podobně, jako u software - tedy rozlepením obálky se SIM kartou; tím dáváte najevo svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Veškerou doaktivaci provedete po telefonu. Vzhledem k systému jistin a záloh se Český Mobil nemusí příliš obávat, že byste mu nezaplatili - podobně, jako u předplacených SIM karet.

Je tedy docela pravděpodobné, že se SIM kartami Českého Mobilu se budeme stále více setkávat v podobě různých podbízivých akcích, nebo prostě jen tak přibalených k nejrůznějším službám. Podepíšete pojištění u své pojišťovny? Proč byste ke smlouvě neměli dostat zdarma jako výraz vděčnosti své telefonní číslo, obzvláště v případě, když ta pojišťovna nebo banka má lvíčka ve znaku.

Nebylo by to poprvé - spolu s Radiokontaktem Operator již jedna družstevní záložna dávala ke smlouvě pagery, aby mohla klienty informovat (nevím již jméno, ale velká část kampeliček už informuje prostřednictvím bankovního dozoru). Podobných fíglů si můžete představit více - přes tyto možnosti přibalování k jiným službám až po situaci, kdy si Svědkové Jehovovi budou takto přivydělávat na svých taženích českými domácnostmi.

Je otázka, na kolik se tento systém osvědčí. V daném případě se neprodávají vysavače se zaručeným účinkem, které se dovezou nebo nedovezou. U Českého Mobilu jde o síť v hodnotě desítek miliard korun, kde se každý den provozu počítá na miliony korun. Jenom v letošním roce by Český Mobil rád prodal 150 000 aktivací a nebylo by možno se divit, kdyby v nejbližší budoucnosti pošilhával po kulatějším numeru. To už ale předpokládá řádnou aktivitu při prodeji.

Podobnou strategii při svém startu odzkoušel například německý Eplus - před šesti lety s ní ale pohořel a dodnes se potácí s citelnou ztrátou za vedoucími sítěmi D2 a D1. Otázka tedy zní, zda v Čechách nadešel ten správný čas na změnu prodeje služeb mobilních sítí. Odpovědět nám bude muset Český Mobil - a první část této odpovědi budeme znát ještě do poloviny letošního roku.

Český Mobil se také rozhodl, že do března nebude zveřejňovat počty svých zákazníků. Podle dobře informovaných a samozřejmě nepotvrzených informací ovšem počet zákazníků Českého Mobilu pár dní po spuštění sítě přesahuje pět tisíc. Na pár dní to není zlý výkon.