Český mobil - demonstrace připravenosti

Téma posledních dní v oboru telekomunikací je jasné - výběr třetího operátora mobilní sítě. Jednotlivý účastníci výběrového řízení se proto začínají prezentovat na veřejnosti. Vedle dalších je to i společnost Český mobil, která ve středu pořádala své křtiny. Kmotry společnosti, rozumějte zakladateli, jsou kandská firma TIW a Investiční a poštovní banka.

Podrobnosti o uzavřeném společenství jsou k dispozici v již dříve zveřejněném članku zde.

Tady jen krátce.

IPB je největší privátní banka v ČR a zároveň třetí největší banka v ČR v pořadí podle objemu úvěrů i vkladů a podle výše aktiv. Její základní jmění představuje 13,4 mld. Kč. IPB má více než 2,6 mil. klientů a vede přes 3 mil. účtů. TIW je globální společnost poskytující mobilní telekomunikační služby. Buduje, kupuje, vlastní a provozuje mobilní telekomunikační sítě v rozvojových i rozvinutých zemích po celém světě, dále provozuje mobilní telefonní sítě s v Rumunsku, Brazílii, Číně a Indii. TIW dále provozuje specializované mobilní sítě (Specialized Mobile Radio) ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku a poskytuje též služby typu "paging" v Mexiku a v Holandsku. TIW je vedena na montrealské a torontské burze pod označením TW a na burze cenných papírů Nasdaq pod označením TIWI.

TIW je členem soukromé kanadské skupiny Telesystem Ltd., která řídí společnosti zaměstnávající celkem 18.000 pracovníků. Vedoucí telekomunikační společností ve skupině Telesystem je společnost Teleglobe, s příjmy přes 3,5 miliardy USD. Silnou pozici skupiny v bezdrátových komunikacích na mezinárodním poli zabezpečuje TIW a v Kanadě Microcell Telecommunications, operátor mobilních telefonů s třetí celostátní licencí (PCS 1900 Mhz) udělenou kanadskou vládou.

Představení společnosti

Křtiny proběhli v krásném prostředí Vrtbovské zahrady na Malé straně. Jedním z patronů byl i hráč Montrealu Canadiens Martin Ručinský. Na setkání byla uveřejněno podepsání partnerských smluv se dvěma dalšímí subjekty - PVT a sítí obchodů Julius Menl. PVT by mělo provádět podporu pro produkty související s přenosem dat a internetem, zatímco obchodní řetězec Julius Meinl má poskytnout ve svých supermarketech místo pro prodej produktů Českého mobilu. Ale to nebyly jediné zajímavé novinky, které se dali na téhle akci dozvědět. Velmi zajímavé je logo nové společnosti, které je podle mého názoru docela povedené. Ostatně vlastní názor si můžete z přiloženého obrazků udělat sami.

Co asi bylo nejzajímavější, byla velmi jasně prezentovaná strategie nové společnosti, kterou přednesl pan Mario Bertrand, prezident TIW pro nové projekty.

Český mobil je připraven přijít s agresivní cenovou politikou, která by měla významně snížit tarify mobilních telekomunikačních služeb nabízených v současné době českým zákazníkům."Cílem Českého Mobilu je zpřístupnit mobilní telekomunikační služby co nejvíce lidem v České republice. Aktivity naší skupiny, firem vlastněných společností Telesystem, měly obrovský dopad na kanadský trh, kde jsou dnes telekomunikační služby ve srovnání se světem cenově nejdostupnější. Stejnou strategii bychom chtěli uplatnit i zde, v České republice," řekl Mario Bertrand. Pokud Český Mobil uspěje ve výběrovém řízení, neměl by se stát pouhým dalším operátorem mobilních telefonů, ale měl by uživatelům nabídnout přístup do jakési mobilní inteligentní sítě, která lidem pomocí jejich mobilních telefonů zajistí přístup na internet a ke všem službám, které nabízí. Český Mobil počítá s využitím nejpokročilejší technologie, která zpřístupní nejmodernější mobilní telekomunikační služby, jakými jsou například elektronické obchodování a bankovnictví. Pro dosažení tohoto cíle počítá Český Mobil v prvních třech letech svého provozu s investicí 500 milionů dolarů a vytvořením více než 1000 nových pracovních příležitostí v prvních dvou letech své existence.

Na akci proběhlo i představení websitu firmy, který je zajímavý a úvodní animace je velmi podařená (pokud mate nainstalovany pluginy od Macromedia), přesvědčte se na http://www.ceskymobil.cz. Jak vidno, i tento subjekt to myslí se získáním třetí licence vážně. To dokládají i další údaje, které byli na setkání zmíněny a mezi něž patří slova o sedmnácti měsících příprav. Zda tomu věřit či ne, ponechám mimo diskusi. Pravda je, že s podobnou ucelenou strategií (tedy jaké investice, jméno společného podniku, logo nové společnosti, představa o počtu lidí, dobře provedený website) se zatím jiné společnosti usilující o licenci dosud neprezentovali a také se tyto věci nedají vyřešit a získat přes noc. Je vidět, že Český mobil investoval do přípravy patřičné úsilí a rozhodně deklaruje své odhodlání licenci získat.