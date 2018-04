Český Mobil & Český Telecom

Jak jsme včera slíbili, přinášíme vám tiskovou zprávu, kterou zveřejnil Český Mobil a Český Telecom. Zpráva dále přibližuje pozadí uzavřené propojovací dohody.

"Dnes podepsali zástupci společností Český Mobil a Český Telecom, smlouvu o vzájemném propojení obou telefonních sítí. Podpis je završením usilovné práce technických a marketingových týmu obou spoleeností.

"Obě strany udělaly obrovský kus práce. Podařilo se nám doladit všechny detaily smlouvy a dovést jednání ke zdárnému konci," komentoval průběh jednání Robert Tasse, finanční ředitel Českého Mobilu.

Jednání mezi oběma společnostmi začala ihned poté, co Český Mobil obdržel 8. října 1999 licenci na provoz sítě GSM 1800. Již před Vánoci oba partneři dohodli technické podmínky a proběhly úspěšné technické testy, včetně zkušebních hovoru. Od té doby pokračovala jednání o komerčních podmínkách, která byla uzavřena dnešním podpisem smlouvy.

"Český mobil pro nás bude dalším významným partnerem. Podpis propojovací dohody chápeme jako další krok k probíhajícímu rozvoji konkurenčního prostředí v České republice a očekáváme od něj další zkvalitnění služeb našim zákazníkům i všem ostatním uživatelům telefonních sítí," dodal k podpisu smlouvy Petr Slováeek, vicepresident pro síť Českého Telecomu.

Uzavření smlouvy umožní zákazníkům Českého Mobilu volat všechny účastníky sítě Českého Telecomu, včetně propojených vymezených místních sítí (například Dattel v Praze, Kabel Plus v Liberci apod.) a naopak. Dostupné bude také propojení do všech mezinárodních sítí, s nimiž má Český Telecom propojovací dohody. Zároveň prostřednictvím sítě Českého Telecomu, bude možný tranzit do mobilních sítí EuroTelu a Radiomobilu."