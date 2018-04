Český Mobil částečně souhlasí s APVTS

Český Mobil souhlasí s požadavkem APVTS, aby se pro stanovování cen za propojení do mobilních sítí co nejdříve implementovala metodologie LRIC (Long Run Incremental Cost). V současné době jsou tyto sazby stanoveny podle metodologie FAC (Fully Allocated Cost), zatímco ceny za propojení hovorů do pevných sítí určuje metodologie LRIC. V důsledku toho vzniká podle APVTS cenová diskriminace ve prospěch mobilních sítí.

Podle studie, kterou si nechal Český Mobil pro interní účely vypracovat, by nákladové ceny za ukončení hovorů v mobilní síti Oskar mohly být až o 40 procent nižší, než činí jejich současná výše stanovená podle metodologie FAC. Narozdíl od toho, co tvrdí APVTS, je však podle Českého Mobilu nepravděpodobné, že by nové ceny mohly být stejně nízké jako současné ceny za propojení hovorů do pevných sítí, protože náklady na propojení hovorů jsou v případě mobilních sítí vyšší než v případě sítí pevných.

APVTS minulý týden vyzvala mobilní operátory k jednání o cenách za propojení pevných a mobilních sítí. Asociace nesouhlasí s výší propojovacích poplatků z pevné do mobilní sítě na úrovni 3,66 korun za minutu, kterou v roce 2001 stanovil cenovým rozhodnutím Český telekomunikační úřad.